В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку

25 ноября 90-летнюю бабульку в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в местную больницу в Сан-Хосе. В ночь на 26 число ей совсем стало мрачно, дежурный врач, констатировав смерть, велел увезти скончавшуюся в морг.

Спорить с доктором медперсонал не стал, положили старушку в мешок для трупов и благополучно вывезли, куда положено. Через 2 часа, уже под утро, на работу вышел сотрудник крематория и в ужасе осознал, что бабуля-то живая. Дышит, то очень слабо. Её срочно вернули в больницу, где она через двое суток уже окончательно упокоилась.