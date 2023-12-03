В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку

— Доктор сказал "в морг" — значит, в морг!
25 ноября 90-летнюю бабульку в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в местную больницу в Сан-Хосе. В ночь на 26 число ей совсем стало мрачно, дежурный врач, констатировав смерть, велел увезти скончавшуюся в морг.
Спорить с доктором медперсонал не стал, положили старушку в мешок для трупов и благополучно вывезли, куда положено. Через 2 часа, уже под утро, на работу вышел сотрудник крематория и в ужасе осознал, что бабуля-то живая. Дышит, то очень слабо. Её срочно вернули в больницу, где она через двое суток уже окончательно упокоилась.
Вот только родственники уверены, что из-за медицинской оплошности их пожилая родственница, проведя несколько часов в мешке для трупов, окончательно повредила свое и без того хрупкое здоровье. В результате оплошности родственникам выдали два свидетельства о смерти. В первом, опубликованном ошибочно, говорилось, что бабуля умерла от инфекции мочевыводящих путей. А во втором, причина смерти - “септический шок”. Семья пациентки планирует подать в суд на больницу, а друзья пенсионерки переживают, что к старикам в больницах относятся пренебрежительно.
А теперь выдохни, скажи «Ни фига себе!» и скушай мандаринку. Врачи, кстати, назвали сколько их можно съесть за раз с пользой для здоровья.
Источник:
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