В Екатеринбурге лифт сорвался с 8 этажа вместе с пассажиркой

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш в девятиэтажном доме лифт сорвался с 8 этажа. В это время в нём была женщина. После случившегося её госпитализировали с травмой с травмой позвоночника в стационар нейрохирургического отделения.

Интересно, что очевидцы, в разговоре с «Е1» заявляют, что лифт именно сорвался вниз. Но МВД заявили, что он резки затормозил.

В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт «сел на клинья», — сообщил представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Однако, жильцы дома уже далеко не первый раз жалуются на лифт.

— Сегодня утром лифт уже спускался не как обычно, зависая буквально на секунду раз семь. Спускались как раз с 7-го этажа. Очень испугалась, позвонила детям, чтобы спускались пешком, когда пойдут на учебу. Постоянно лифт ломается, часто по выходным просто не работает, — говорит одна из жительниц.

Следователи возбудили уголовное дело. Допросы ждут руководство организации, отвечающей за проверку и текущую эксплуатацию лифтового оборудования.