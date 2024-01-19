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В Екатеринбурге лифт сорвался с 8 этажа вместе с пассажиркой

В Екатеринбурге лифт сорвался с 8 этажа вместе с пассажиркой

Автор:
19 января 2024 17:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Россия   Травма   женщина   интересное   лифт   сорвался лифт   фото   
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В полиции завели уголовное дело.

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш в девятиэтажном доме лифт сорвался с 8 этажа. В это время в нём была женщина. После случившегося её госпитализировали с травмой с травмой позвоночника в стационар нейрохирургического отделения.

Интересно, что очевидцы, в разговоре с «Е1» заявляют, что лифт именно сорвался вниз. Но МВД заявили, что он резки затормозил.

В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт «сел на клинья», — сообщил представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Однако, жильцы дома уже далеко не первый раз жалуются на лифт.

— Сегодня утром лифт уже спускался не как обычно, зависая буквально на секунду раз семь. Спускались как раз с 7-го этажа. Очень испугалась, позвонила детям, чтобы спускались пешком, когда пойдут на учебу. Постоянно лифт ломается, часто по выходным просто не работает, — говорит одна из жительниц.

Следователи возбудили уголовное дело. Допросы ждут руководство организации, отвечающей за проверку и текущую эксплуатацию лифтового оборудования.

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Метки: Россия   Травма   женщина   интересное   лифт   сорвался лифт   фото   
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19  комментариев
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37k
Андрей Иванов Час назад
После случившегося её госпитализировали с травмой с травмой позвоночника в стационар нейрохирургического отделения.

---
В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами.
---

Как можно сломать позвоночник при падении лифта на 1 этаж? Там ушиб получить сложно. Вот обосраться и инфаркт получить реально.
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362
Дмитрий Пупкин Полчаса назад
лифт физически не может упасть, конструкция такая, там пролететь пару этажей и на стопоры упасть да, тут скорее избыточный вес, и слабость организма у пострадавшей
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3k
Максим Макашев 47 минут назад
а кто занимается ОБСЛУЖИВАНИЕМ и ПРОФИЛАКТИКОЙ лифтов? Ценные "иностранные специалисты" из ближнего зарубежья? А занимаются ли они этим вообще?
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93k
Херанука Паибалу Час назад
РАССКАЗЫВАЮ
Квартиры - приватизированы
Общедомовое имущество - также принадлежит жильцам
САМИ
САМИ должны содержать имущество в порядке
А не ныть, когда вам ИЗ БЮДЖЕТА за счет других налогоплательщиков, поменяют лифты....
НЕ НРАВИТСЯ ?
Дрочите ФОНД КАПРЕМОНТА, для этого деньги в него и платим....
.
коммунисты, гады, плохо строили.....
на 40 лет лифта чуток не хватило, при нормативе его службы в 25 лет....
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159
Феличита Херанука Паибалу 51 минуту назад
не буду указывать вам на глупость, просто напишу - они платят за обсуживание лифта
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PokemonKa
Pika-Pika?
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