В Екатеринбурге лифт сорвался с 8 этажа вместе с пассажиркой

В полиции завели уголовное дело.
В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш в девятиэтажном доме лифт сорвался с 8 этажа. В это время в нём была женщина. После случившегося её госпитализировали с травмой с травмой позвоночника в стационар нейрохирургического отделения.
Интересно, что очевидцы, в разговоре с «Е1» заявляют, что лифт именно сорвался вниз. Но МВД заявили, что он резки затормозил.
В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт «сел на клинья», — сообщил представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.
Однако, жильцы дома уже далеко не первый раз жалуются на лифт.
— Сегодня утром лифт уже спускался не как обычно, зависая буквально на секунду раз семь. Спускались как раз с 7-го этажа. Очень испугалась, позвонила детям, чтобы спускались пешком, когда пойдут на учебу. Постоянно лифт ломается, часто по выходным просто не работает, — говорит одна из жительниц.
Следователи возбудили уголовное дело. Допросы ждут руководство организации, отвечающей за проверку и текущую эксплуатацию лифтового оборудования.
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В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами.
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Как можно сломать позвоночник при падении лифта на 1 этаж? Там ушиб получить сложно. Вот обосраться и инфаркт получить реально.
Квартиры - приватизированы
Общедомовое имущество - также принадлежит жильцам
САМИ
САМИ должны содержать имущество в порядке
А не ныть, когда вам ИЗ БЮДЖЕТА за счет других налогоплательщиков, поменяют лифты....
НЕ НРАВИТСЯ ?
Дрочите ФОНД КАПРЕМОНТА, для этого деньги в него и платим....
.
коммунисты, гады, плохо строили.....
на 40 лет лифта чуток не хватило, при нормативе его службы в 25 лет....
истек срок - МЕНЯЙТЕ
все
никто сертификат годности за пределами срока не подпишет