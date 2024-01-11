В Грузии возмутились иконой со Сталиным в главном храме Тбилиси

Мотивом для иконы послужила мифическая встреча Сталина и Матроны. Якобы она благословляла его на оборону Москвы от немцев. Не вдаваясь в подробности - скорее всего, это легенда. Такой же версии придерживаются грузинские священники:

Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст её жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала её и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания

Другими словами - они потребовали переписать икону. Обратились к дарителям из партии «Альянс патриотов», если те не откликнутся, то епархия сама наймёт иконописцев. И те изображение с товарищем Сталиным «подправят».