В Грузии возмутились иконой со Сталиным в главном храме Тбилиси

Сначала её облили краской, потом велели переписать.
Недавно в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба» нашли икону с Иосифом Виссарионовичем и Матроной Московской. Оператора особенно поразило, что в храме представлен «борец с церковью» Сталин.
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Стали выяснять, что это за икона. Её написали в Питере в 2008 году, какое-то время выставлялась в местном храме. Затем грузинская партия «Альянс патриотов» подарила её кафедральному собору в Тбилиси. Тут её и заприметила либеральная общественность. Вскоре вандалы облили всю композицию краской, но фрагмент со Сталиным не задели.
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Мотивом для иконы послужила мифическая встреча Сталина и Матроны. Якобы она благословляла его на оборону Москвы от немцев. Не вдаваясь в подробности - скорее всего, это легенда. Такой же версии придерживаются грузинские священники:
Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст её жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала её и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания
Другими словами - они потребовали переписать икону. Обратились к дарителям из партии «Альянс патриотов», если те не откликнутся, то епархия сама наймёт иконописцев. И те изображение с товарищем Сталиным «подправят».
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Так боролся, что даже Патриарх орден Трудового Красного Знамени получил
но сколько лет вот СТалин уже как умер, а некоторые даже его упоминания боятся
Что я могу? Я бы поставила Ему памятник, только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без Него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. А.К. [5] любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски.
Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником Ему. Моим личным памятником Человеку, которому я обязана столь многим. Моим личным памятником преданному вождю.
Из дневников Любови Орловой.