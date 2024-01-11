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В Грузии возмутились иконой со Сталиным в главном храме Тбилиси

В Грузии возмутились иконой со Сталиным в главном храме Тбилиси

Автор:
11 января 2024 15:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Грузия   Матрона Московская   Церковь   икона   иосиф сталин   тбилиси   храм   
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Сначала её облили краской, потом велели переписать.

Недавно в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба» нашли икону с Иосифом Виссарионовичем и Матроной Московской. Оператора особенно поразило, что в храме представлен «борец с церковью» Сталин.

Стали выяснять, что это за икона. Её написали в Питере в 2008 году, какое-то время выставлялась в местном храме. Затем грузинская партия «Альянс патриотов» подарила её кафедральному собору в Тбилиси. Тут её и заприметила либеральная общественность. Вскоре вандалы облили всю композицию краской, но фрагмент со Сталиным не задели.

Мотивом для иконы послужила мифическая встреча Сталина и Матроны. Якобы она благословляла его на оборону Москвы от немцев. Не вдаваясь в подробности - скорее всего, это легенда. Такой же версии придерживаются грузинские священники:

Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст её жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала её и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания

Другими словами - они потребовали переписать икону. Обратились к дарителям из партии «Альянс патриотов», если те не откликнутся, то епархия сама наймёт иконописцев. И те изображение с товарищем Сталиным «подправят».

Источник:

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Метки: Видео   Грузия   Матрона Московская   Церковь   икона   иосиф сталин   тбилиси   храм   
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11  комментариев
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
Если бы Сталин был жив он сам бы знатно оху... изумился
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349
ruslan d 4 минуты назад
Икона со Сталиным это сильно конечно , точно должна быть чудотворной
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12k
Krapiv 5 минут назад
"...что в храме представлен «борец с церковью» Сталин"

Так боролся, что даже Патриарх орден Трудового Красного Знамени получил
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2k
Nico 23 минуты назад
Боятся его, как черти ладана.
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349
ruslan d Nico 3 минуты назад
Ну есть чего , не так давно он правил ...
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Ну в чём-то я согласен с теми, кому икона не понравилась. К тов. Сталину примазали какую-то сраную матрону...
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349
ruslan d Опиум для народа 2 минуты назад
Вот зачем так говорить ?
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13k
Copycat 2 часа назад
Сталин и икона это конечно сильно)

но сколько лет вот СТалин уже как умер, а некоторые даже его упоминания боятся
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349
ruslan d Copycat Минуту назад
Ну конечно , сколько народу сгинуло ...
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13k
Rus77 2 часа назад
Никогда не вела дневника, так теперь вот придется писать мемуары, чтобы отдать долг памяти человека, которого сейчас всячески стараются забыть. Наивные люди! Это их забудут на второй день после отставки или смерти, как забыли Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина и прочих. А Сталина помнят и будут помнить всегда.

Что я могу? Я бы поставила Ему памятник, только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без Него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. А.К. [5] любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски.

Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником Ему. Моим личным памятником Человеку, которому я обязана столь многим. Моим личным памятником преданному вождю.

Из дневников Любови Орловой.
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12k
Ligov 2 часа назад
Маразм крепчает...
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