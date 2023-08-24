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В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо

В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо

Автор:
24 августа 2023 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Тото Кутуньо   Церковь   заупокойная служба   милан   прощание   
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Сотни поклонников проводили артиста в последний путь, исполнив его главный хит.

В миланской церкви Святых Нерея и Ахиллея завершилась заупокойная служба по певцу и композитору Тото Кутуньо, скончавшемуся после продолжительного недуга во вторник, 22 августа.


Проститься с легендарным артистом пришли сотни людей, включая эстрадных певцов Марио Лавецци, Джанни Моранди и Пупо (настоящее имя - Энцо Гинацци). Около полудня чёрный катафалк привёз к церкви украшенный белыми розами гроб с Кутуньо. Люди, выстроившиеся на аллее вдоль дороги к храму провожали любимого артиста аплодисментами и исполнением его хита L'italiano.


Приходской священник Джанлуиджи Панцери, который проводил траурную церемонию, вспомнил как много поклонников, в том числе и в России, было у Тото Кутуньо.


Он всегда просил благословения и принимал нас в своем доме не как победитель Сан-Ремо, автор больших успехов, а как простой верующий. Он постоянно путешествовал по миру, вчера мне сказали, что люди из России, США написали послания в связи с его уходом. Все это подтверждает, что композиции Тото оставили прекрасный след в мире.

Соболезнования в связи с кончиной Тото Кутуньо выразили многие политики и деятели искусства. Моранди назвал его "автором и исполнителем великой итальянской традиции", а Адриано Челентано написал, что Тото останется незабываемым и великим человеком.


Вчера стало известно, что Челентано написал Кутуньо прощальное письмо. В нём он рассказал, почему отказался исполнять написанную для него Кутуньо песню "Итальянец". Челентано не понравился припев со словами "я настоящий итальянец". Артист написал, что эти слова, вероятно, звучали бы неискренне: "Произнося эти слова, я будто бы хотел возвыситься".

Известно, что Кутунью при этом считал Челентано настоящим итальянцем и очень расстроился, когда тот отказался от песни. Как мы знаем, в итоге Кутуньо сам исполнил собственное произведение. И оно стало бессмертным хитом и его визитной карточкой.

Российское посольство в Италии тоже выразило соболезнования родным и близким артиста, добавив, что уход Тото Кутуньо стал тяжёлой утратой для культурных связей между Россией и Италией.

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Метки: Видео   Тото Кутуньо   Церковь   заупокойная служба   милан   прощание   
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8  комментариев
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13k
кира Час назад
Покойся с миром, Тото! Ты здесь и останешься с нами, пока звучат твои песни!
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41k
Бабай 19 минут назад
Снова уходят знаковые деятели культуры. Причём русской, хоть он и итальянец... Amen.
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6k
magic32 Час назад
L'italiano vero“
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10k
Andrey Jigan Час назад
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475
Kulibin7 Час назад
Был лет 10 назад на его концерте, он зал веселил как тамада на свадьбе, пел в живую, это было очень классно!!
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14k
Kostick Час назад
R.I.P. душевные были песни у него
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1k
liveevil 2 часа назад
Глашатами кантарэ .....
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