В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо

Сотни поклонников проводили артиста в последний путь, исполнив его главный хит.
В миланской церкви Святых Нерея и Ахиллея завершилась заупокойная служба по певцу и композитору Тото Кутуньо, скончавшемуся после продолжительного недуга во вторник, 22 августа.
Проститься с легендарным артистом пришли сотни людей, включая эстрадных певцов Марио Лавецци, Джанни Моранди и Пупо (настоящее имя - Энцо Гинацци). Около полудня чёрный катафалк привёз к церкви украшенный белыми розами гроб с Кутуньо. Люди, выстроившиеся на аллее вдоль дороги к храму провожали любимого артиста аплодисментами и исполнением его хита L'italiano.
Приходской священник Джанлуиджи Панцери, который проводил траурную церемонию, вспомнил как много поклонников, в том числе и в России, было у Тото Кутуньо.
Он всегда просил благословения и принимал нас в своем доме не как победитель Сан-Ремо, автор больших успехов, а как простой верующий. Он постоянно путешествовал по миру, вчера мне сказали, что люди из России, США написали послания в связи с его уходом. Все это подтверждает, что композиции Тото оставили прекрасный след в мире.
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Соболезнования в связи с кончиной Тото Кутуньо выразили многие политики и деятели искусства. Моранди назвал его "автором и исполнителем великой итальянской традиции", а Адриано Челентано написал, что Тото останется незабываемым и великим человеком.
Вчера стало известно, что Челентано написал Кутуньо прощальное письмо. В нём он рассказал, почему отказался исполнять написанную для него Кутуньо песню "Итальянец". Челентано не понравился припев со словами "я настоящий итальянец". Артист написал, что эти слова, вероятно, звучали бы неискренне: "Произнося эти слова, я будто бы хотел возвыситься".
Известно, что Кутунью при этом считал Челентано настоящим итальянцем и очень расстроился, когда тот отказался от песни. Как мы знаем, в итоге Кутуньо сам исполнил собственное произведение. И оно стало бессмертным хитом и его визитной карточкой.
Российское посольство в Италии тоже выразило соболезнования родным и близким артиста, добавив, что уход Тото Кутуньо стал тяжёлой утратой для культурных связей между Россией и Италией.
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с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть,
Я итальянец.
Доброе утро, Италия, спагетти «аль денте»
и партизан в президентах 1
с вечной автомагнитолой в правой руке 2
и канарейкой на окне.
Доброе утро, Италия, с твоими художниками,
с засильем Америки на плакатах3,
с песнями о любви от всего сердца,
с женщинами, которые постепенно сбрасывают монашеские покровы.
Доброе утро, Италия.
Доброе утро, Мария,
с глазами полными печали.
Доброе утро, Боже,
знаешь, ведь я тоже существую.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке,
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец,
настоящий итальянец.
Доброе утро, Италия, которую не так легко напугать,
с ментоловым кремом для бритья,
с синими костюмами в тонкую белую полоску,
с футбольными обзорами по воскресеньям по ТВ4.
Доброе утро, Италия, с кофе ристретто,
с новыми носками в верхнем ящике комода,
с флагом в прачечной и Фиатом-600 с ржавым кузовом.
Доброе утро, Италия, доброе утро, Мария,
с глазами полными печали.
Доброе утро, Боже,
знаешь, ведь я тоже существую.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец,
настоящий итальянец.
Позвольте мне спеть
с гитарой в руке.
Позвольте мне спеть
песню тихо тихо.
Позвольте мне спеть,
потому что я горд тем,
что я итальянец
настоящий итальянец.