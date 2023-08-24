В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо

В миланской церкви Святых Нерея и Ахиллея завершилась заупокойная служба по певцу и композитору Тото Кутуньо, скончавшемуся после продолжительного недуга во вторник, 22 августа.





Проститься с легендарным артистом пришли сотни людей, включая эстрадных певцов Марио Лавецци, Джанни Моранди и Пупо (настоящее имя - Энцо Гинацци). Около полудня чёрный катафалк привёз к церкви украшенный белыми розами гроб с Кутуньо. Люди, выстроившиеся на аллее вдоль дороги к храму провожали любимого артиста аплодисментами и исполнением его хита L'italiano.





Приходской священник Джанлуиджи Панцери, который проводил траурную церемонию, вспомнил как много поклонников, в том числе и в России, было у Тото Кутуньо.



