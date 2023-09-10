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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 719 постов • 39 подписчиков подписаться
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В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме

В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме

Автор:
10 сентября 2023 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Церковь   вера   люди   мусульманин   намаз   саратов   
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Однако вышедший к нему священник не поддался на провокацию и стал вежливо убеждать мужчину в том, что он ошибся адресом, так как в городе есть специально построенные для этого мечети.

Этот инцидент произошел накануне в храме Петра и Павла.


Мусульманин упорно настаивал на своем, в результате чего выпроводить провокатора удалось только с помощью группы быстрого реагирования.

Источник:

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Метки: Видео   Церковь   вера   люди   мусульманин   намаз   саратов   
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21  комментарий
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
не нарушил ли этот правоверный одну из сур Корана, отправившись в храм "неверных" для совершения намаза ?
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18k
Роберт Шекли Секунду назад
Провокатор фигов
Это он специально выбрал православный храм, где ему вежливо указали на его ошибку
Попробовал бы он в мечети такое провернуть
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668
Странник 8 минут назад
Этот человек вне всякого сомнения провокатор, мусульманам стоит объяснить этому ублюдку, что он не прав
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1k
dm4242 14 минут назад
Добавлю от себя.У нас правоверные делали капитальный ремонт в доме,ребята в принципе нормальные,те,которые после 30-35 лет.Попросил откосы сделать получше,у двери входной новой,дал немного денег и компот яблочный 3 литра банку.Очень им понравился,дал ещё яблок в запас.Молодой персонаж в их бригаде был ярый мусульманин,все работают,а он на первый этаж молиться.Коврик расстелил и вперед.Люди входят в подъезд,а это поклоны бьет,перед радиатором отопления.Я мимо проходил и спросил:правоверный,а кибла где?Нужно было видеть его взгляд.У меня близкий друг татарин русский,он все посты соблюдает,в мечеть пару раз возил его семью.Он сказал мне:Дима,для общения с богом мне свидетели не нужны и я никогда не буду мешать никому своим намазом.Кто это делает так-мунафик и лицемер.Если занят и не смогу помолиться,сделаю это в душе,аллах все видит и поймет.Бог един для всех нас,а кто это делает это напоказ-хочет внести войну и смуту в наши дома.
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17k
Shtoppi 19 минут назад
зверушки борзеют не по дням, а по часам. академик что-нить скажет в оправдание за этого мусульманина или теперь им помимо пьянства еще и свой культ оправлять можно там где им захочется?
чет мне кажется что в горах, в пещерах и земляных норах им будет более комфортно чем в цивилизованном обществе.
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3k
* You All Полчаса назад
билет,вокзал,уёбывай в любую исламскую страну
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−6
ернуться назад 37 минут назад
намазать барабашке скипидаром одно место ...
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2k
SmartCat101 40 минут назад
безмозглый овцеёб
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2k
Bar 44 минуты назад
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2k
Вадим Курбатов 54 минуты назад
Теперь и на храмы наши покушаются... Пока мы там боримся со всем миром, здесь, с молчаливого согласия нашего правительства, нас захватывают муслимские дырявые свиньи. З@€бца, блд..!
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27k
AzuveR Час назад
Нужно было его кадилом перекрестить.
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4k
Alex Час назад
Грязная черножопая свинья.
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14k
Ser 2 часа назад
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5k
4ijik 2 часа назад
А завтра в наши дома ломиться начнут. И убеждать, что так и надо...
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