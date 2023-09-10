В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме

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Однако вышедший к нему священник не поддался на провокацию и стал вежливо убеждать мужчину в том, что он ошибся адресом, так как в городе есть специально построенные для этого мечети.
Этот инцидент произошел накануне в храме Петра и Павла.
Мусульманин упорно настаивал на своем, в результате чего выпроводить провокатора удалось только с помощью группы быстрого реагирования.
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Это он специально выбрал православный храм, где ему вежливо указали на его ошибку
Попробовал бы он в мечети такое провернуть
чет мне кажется что в горах, в пещерах и земляных норах им будет более комфортно чем в цивилизованном обществе.