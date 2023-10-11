«Предатель был Сталин»: Рамзан Кадыров жёстко высказался о генеральном секретаре СССР Иосифе Виссарионовиче

В КПРФ с этой точкой зрения не согласились.
9 октября, выступая на торжествах, посвящённых 205-летию города Грозного, Рамзан Кадыров заявил:
Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику.
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На эту тему можно развернуть целую дискуссию. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно Сталин был главным архитектором и творцом Советского Союза. Его заслуга и в том, что он распространил влияние страны на добрую половину земного шара. И главное - победа в Великой Отечественной войне. Иосиф Виссарионович её предвидел, планомерно готовил государство к конфликту и вышел из него победителем.
Того же мнения придерживаются и в КПРФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил:
Был культ, но была и личность. Великая личность. Сталин сделал государство и государственность, создал тот потенциал, которыми мы до сих пор пользуемся. Мировые гарантии безопасности создал в том числе Сталин, которые сегодня порушены. Историческую оценку давали ему другие лидеры и давала история. Просто у Рамзана Кадырова такая точка зрения, исходя из своего исторического понимания.
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это все происки хохлов и фейки
ТО что он сделал - не сможет сделать никто!
Путин не всчёт
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