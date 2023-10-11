«Предатель был Сталин»: Рамзан Кадыров жёстко высказался о генеральном секретаре СССР Иосифе Виссарионовиче

На эту тему можно развернуть целую дискуссию. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно Сталин был главным архитектором и творцом Советского Союза. Его заслуга и в том, что он распространил влияние страны на добрую половину земного шара. И главное - победа в Великой Отечественной войне. Иосиф Виссарионович её предвидел, планомерно готовил государство к конфликту и вышел из него победителем.