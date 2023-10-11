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«Предатель был Сталин»: Рамзан Кадыров жёстко высказался о генеральном секретаре СССР Иосифе Виссарионовиче

«Предатель был Сталин»: Рамзан Кадыров жёстко высказался о генеральном секретаре СССР Иосифе Виссарионовиче

Автор:
11 октября 2023 18:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   иосиф сталин   история   кпрф   культ личности   предатель   рамзан кадыров   
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В КПРФ с этой точкой зрения не согласились.

9 октября, выступая на торжествах, посвящённых 205-летию города Грозного, Рамзан Кадыров заявил:

Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику.

На эту тему можно развернуть целую дискуссию. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно Сталин был главным архитектором и творцом Советского Союза. Его заслуга и в том, что он распространил влияние страны на добрую половину земного шара. И главное - победа в Великой Отечественной войне. Иосиф Виссарионович её предвидел, планомерно готовил государство к конфликту и вышел из него победителем.

Того же мнения придерживаются и в КПРФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил:

Был культ, но была и личность. Великая личность. Сталин сделал государство и государственность, создал тот потенциал, которыми мы до сих пор пользуемся. Мировые гарантии безопасности создал в том числе Сталин, которые сегодня порушены. Историческую оценку давали ему другие лидеры и давала история. Просто у Рамзана Кадырова такая точка зрения, исходя из своего исторического понимания.

Источник:

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Метки: Видео   иосиф сталин   история   кпрф   культ личности   предатель   рамзан кадыров   
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28  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
борода разговорилась
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3k
VPJ 4 минуты назад
Ты папА, бородатый давай хгэроя чючни, борца с с сожжением макулатуры, (не касается священных книг любой религии, через которые, книги, нам передается опыт наших предков, )посылай с сабелькой востренькой в самое пекло!!!! От сколько там жыды пожгли "коранов", от где есть развернуться толстомордому отпрыску. Отпрысни отпрыск.
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205
Андрей Маркин 5 минут назад
А как он прокомментирует такую статистику: https://ria.ru/20080222/99840311.htmlhttps://ria.ru/20080222/99840311.html
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240
dm.star2011 7 минут назад
ну да,ну да. ведь героический герой ,отец героя и предводитель бородатых героев вокруг,к тому ж академик(это ващпе не хухры мухры) не может же всякую хрень нести!
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5k
Alex 8 минут назад
Пошлел в жопу, мудак.
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8k
Ntvl 8 минут назад
че сказал, х.уй поймёшь. Кто чё понял, поясните дураку ?
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13k
kotovski 9 минут назад
это же хеРой россии и такое говорит?
это все происки хохлов и фейки
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47k
Крымчанка 12 минут назад
Сказал бы он это при Сталине? Как же, как же ... пинать мёртвого льва могут только шакалы. Достаточно недавней истории с сынком-героем. Противно.
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104
Аврашалом Маркович 14 минут назад
Верный пехотинец Владимира Владимировича прощупывает границы дозволенного. Далеко ему прощупывать, ох далеко.
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28k
AzuveR 14 минут назад
Заранее извиняюсь за мат,у меня других слов не нашлось. А не о.хуела ли эта чурка ,называя Сталина предателем !!! Человека,который одержал победу в ВОВ, человека который возродил страну из руин !!! Я не фанат Сталина, но назвать его предателем,может только конченная тварь.
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18k
Shtoppi 14 минут назад
ну пусть еще расскажет кто тогда не был предателем, а кто был.
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3k
Любушка 15 минут назад
Какая хрень! Да, была операция "Чечевица". Это было необходимо в силу тех реалий. Шла жесточайшая война. Предателей гасили на корню. Поднимите архивы, прочтите. Сталин был абсолютно прав.
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9k
Trenzel2003 21 минуту назад
Тов. Сталин был очень умный дядька. Жаль, не довел до конца правильные дела.
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13
Oleksii Ukraine Trenzel2003 8 минут назад
какие именно? гулаг во время не пополнил?
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1k
StoneWolf Полчаса назад
Обезьяна заговорила...... А сам он кто? Боевик бывший, а бывших как известно не бывает. Мерзко видеть у него "Героя России" Взяли вот так и плюнули в души нашим ребятам, которые в Чечне были.
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3k
kuchipachi Полчаса назад
Сказал бы он это ему в лицо...
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16k
a_komolow 47 минут назад
Не трогайте Сталина!
ТО что он сделал - не сможет сделать никто!
Путин не всчёт
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5k
Fishki_surfer 49 минут назад
Россия закадыровалась.
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6k
Трям 51 минуту назад
Пусть теперь этот чурка извинится!
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17k
Алекс 56 минут назад
Просто оставлю здесь. Кому интересно сами прочитают про "мужественных" вайнахов.
https://ria.ru/20080222/99840311.htmlhttps://ria.ru/20080222/99840311.html
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11k
Juli 57 минут назад
Я понимаю, что макак надо держать и для этого нужна главная большая макака.. Но и этой главной макаке нужно периодически показывать ее место.
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1k
... Час назад
А ответить почему Сталин переселил он не хочет?! Другие бы на 0 помножили за действия и всё. Убеждаюсь всё больше и больше, Коба гуманист был больше чем все защитники прав и свобод вместе взятые.
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August

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