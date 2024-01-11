Вблизи Мексики засняли кита со сломанным позвоночником

Поначалу учёные решили, что это самка Мун, которая проплыла со сломанной спиной 4800 км от Канады до Гавайев. Но более тщательный анализ, проведённый главным биологом фонда Стефани Стэк, установил, что это разные особи.

"Как и в случае с Мун, я подозреваю, что это смертельная травма. Киты - очень живучие существа, но подобные тяжёлые увечья могут значительно снизить их шансы на выживание в дикой природе", - прокомментировала Стэк.

Сломанная спина повлияет на способность кита мигрировать, питаться, подниматься на поверхность за воздухом и уклоняться от хищников.

"Горбатые киты живут в условиях крайне ограниченного энергетического запаса, и травма, которая влияет на их способность нормально двигаться, может иметь катастрофические последствия, - добавила она. - Помимо физических проблем, сломанная спина, скорее всего, вызовет значительный стресс и боль".

Столкновение с кораблём - одна из основных причин гибели китов. По оценкам, ежегодно погибают тысячи особей.