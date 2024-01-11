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Вблизи Мексики засняли кита со сломанным позвоночником

Вблизи Мексики засняли кита со сломанным позвоночником

Автор:
11 января 2024 11:19
Сообщество : Животные
Метки: Мексика   Травма   животные   кит   спина   фотография   
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Горбатый кит, обитающий у берегов Южной Нижней Калифорнии, вероятно, столкнулся с судном. По мнению экспертов, травма приведёт к смерти млекопитающего.

Кит со сломанным позвоночником был обнаружен у побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. На снимке с дрона заметна сильная деформация в хвостовой части. И эта травма, скорее всего, окажется смертельной.

В декабре 2023 года животное впервые увидел у берегов Кабо-Сан-Лукаса подводный фотограф и видеограф Александр Шмидт. Он поделился снимками кита с Pacific Whale Foundation - неправительственной организацией, базирующейся на Гавайях.

Поначалу учёные решили, что это самка Мун, которая проплыла со сломанной спиной 4800 км от Канады до Гавайев. Но более тщательный анализ, проведённый главным биологом фонда Стефани Стэк, установил, что это разные особи.

"Как и в случае с Мун, я подозреваю, что это смертельная травма. Киты - очень живучие существа, но подобные тяжёлые увечья могут значительно снизить их шансы на выживание в дикой природе", - прокомментировала Стэк.

Сломанная спина повлияет на способность кита мигрировать, питаться, подниматься на поверхность за воздухом и уклоняться от хищников.

"Горбатые киты живут в условиях крайне ограниченного энергетического запаса, и травма, которая влияет на их способность нормально двигаться, может иметь катастрофические последствия, - добавила она. - Помимо физических проблем, сломанная спина, скорее всего, вызовет значительный стресс и боль".

Столкновение с кораблём - одна из основных причин гибели китов. По оценкам, ежегодно погибают тысячи особей.

В марте 2023 года у берегов Испании был замечен финвал длиной 17 метров, который с трудом плыл из-за перелома спины. Эксперты заявили, что травма, вероятно, была получена в результате столкновения с судном и что животное обречено на смерть от истощения.

Гибель китов у западного побережья США - серьёзная проблема, поскольку в этих водах обитает несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) установило ограничение скоростного режима: в определённое время года судам длиной более 65 футов (20 м) запрещено двигаться со скоростью более 10 узлов (11,5 миль/ч или 18,5 км/ч).

Однако исследования показывают, что такое снижение скорости уменьшит гибель китов лишь на 25-30%.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   Травма   животные   кит   спина   фотография   
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alex 54 минуты назад
Кита реально жалко
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A.N. 3 минуты назад
Так а что в итоге делать-то предлагается?..

Мне вот представить себе сложно: что можно тут сделать.
Китам ведь не объяснишь, что надо дать судну дорогу, да и к тому же: это ведь не они у нас в гостях - это мы у них...

Разве что прекратить гадить в океаны и забивать китов, чтоб не ставить животных на грань исчезновения... Но это скорее системная мера.

Конкретно с ситуацией что корабли их сбивают, наверное, ничего не поделаешь.
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