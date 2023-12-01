Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023

Организация Nature Talks объявила имена лауреатов ежегодного конкурса Nature Photographer of the Year. Главный приз получила Жаки Матечук из Канады за пленительную фотографию "Он смотрит в небо", на которой запечатлен медведь на дереве. Помимо главного победителя были отмечены и другие впечатляющие работы.
Андский горный массив занимает более четверти площади Эквадора. Богатый биоразнообразием, он является домом для уникального вида — очкового медведя. На этом снимке Тони (крупный самец) забрался на столетнюю смоковницу в поисках укрытия от полуденного солнца. Она была покрыта испанским мхом, мягко покачивающимся при каждом дуновении ветра".
Победитель в категории "Птицы": "Шепот рассвета: Грациозный силуэт удода на восходе солнца", Гермис Валияндиил, Объединенные Арабские Эмираты
"Эта фотография удода была сделана в Дубае на озерах Аль-Кудра. Я провожу большую часть своих выходных, фотографируя птиц".
"Леопарды - одни из самых неуловимых и легко приспосабливающихся крупных кошек в Индии. Стремительная урбанизация приводит к тому, что эти животные теряют среду обитания и приближаются к человеку".
Альпийские тритоны на пруду, Фламандский регион, Бельгия.
Снимок наутилуса на медузе был сделан у острова Анилао в заливе Балаян, Батангас, Филиппины.
"Я всегда мечтал увидеть белых медведей в дикой природе. В прошлом году я отправился в Черчилль, Манитоба, Канада, чтобы впервые сфотографировать этих животных".
"Летом я живу на даче у моря в Оравайсе, Финляндия. Почти каждый вечер я вижу красивые закаты. Я решил поэкспериментировать с созданием немного другого изображения заката. Сначала я пробовал разные варианты двойной экспозиции, но потом понял, что если перевернуть камеру, то получится эффект отражения. Так и получился этот снимок".
"В марте 2022 года, после трех лет планирования, я поехал на Элсмир, самый северный остров Канады. Я и еще четыре человека отправились в это экстремальное место, чтобы найти и сфотографировать полярных волков, овцебыков и других представителей арктической фауны".
Весной тритоны перебираются ближе к воде для размножения. Фотограф нашёл одного из них в кувшинках и сделал серию снимков.
"Во время одной из своих первых вылазок за грибами в Аризоне, США, я шёл с другом, который научил меня определять два вида съедобных грибов (боровик и цезарский). Я проходил мимо этого гриба, и моё внимание потрясающе яркие цвета пластин".
"Когда человек отправляется в Африку, у него возникает соблазн сосредоточиться на съёмке слонов, львов, леопардов и гепардов. Но есть и другие, более мелкие и гораздо реже фотографируемые виды. Некоторые из них ведут ночной образ жизни, например, этот кустарниковый заяц. Их характерная особенность - огромные уши, обеспечивающие острый слух, который помогает им спасаться от хищников".
"Мне очень повезло, что я живу рядом с Национальным морским заповедником Монтерей-Бей (у побережья Калифорнии). Залив является основным местом кормления многочисленных видов китов, дельфинов, морских свиней и более мелких обитателей".
"По дороге в школу я всегда проходил мимо этого дерева, где осенью проводят свой день ушастые совы. Я часто фотографировал их после занятий".
"Этот снимок розового фламинго был сделан в Камарге прошлой зимой. В определенное время года уровень воды падает. Несмотря на это, фламинго любят прилетать и искать пищу в мутной воде".
Работы, получившие высокие оценки жюри
"Дальневосточный леопард, снимок сделан в национальном парке "Земля леопарда" для фотопроекта".
"Величие кенийской ночи. Ленторре, расположенный рядом с пастбищами Масаи Мара в Кении, - это высокогорный регион, известный своей захватывающей дух красотой. В последние годы он испытывает на себе воздействие муссонов и последствий глобального изменения климата, что приводит к длительным периодам засухи. В октябре прошлого года я снова оказался в этом удивительном месте. Укрывшись возле небольшого водоема, я решил запечатлеть чарующие ночные мгновения, когда животные утоляют жажду".
"Детёныши калифорнийских морских львов с любопытством и энтузиазмом разглядывают людей в Национальном парке Эспириту-Санто, Мексика".
"Увидеть медвежонка - удача, но увидеть ТРЁХ медвежат с матерью - настоящий подарок. Мне посчастливилось встретиться с ними в национальном парке и заповеднике Лейк-Кларк на Аляске, США".
"Почти 10 лет я посещаю Колманскопе в Намибии. Это заброшенный город-призрак, в котором раньше находилась алмазная шахта. С самого первого дня я мечтал сфотографировать неуловимую и находящуюся под угрозой исчезновения бурую гиену, рыскающую по пустым улицам в ночное время. Каждый раз я устанавливал фотоловушки. Прошло 10 лет, прежде чем я получил этот единственный, но идеальный кадр".
"Арктический волк (Canis lupus arctos) обитает исключительно на островах Канадского Арктического архипелага. Встреча с ним требует физических усилий, терпения, удачи и компетентной команды инуитов. Мы находились на Элсмире, самом северном острове Канады, и искали диких животных в течение 10 дней, когда встретили этого волка".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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