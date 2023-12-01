Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023

"Почти 10 лет я посещаю Колманскопе в Намибии. Это заброшенный город-призрак, в котором раньше находилась алмазная шахта. С самого первого дня я мечтал сфотографировать неуловимую и находящуюся под угрозой исчезновения бурую гиену, рыскающую по пустым улицам в ночное время. Каждый раз я устанавливал фотоловушки. Прошло 10 лет, прежде чем я получил этот единственный, но идеальный кадр".