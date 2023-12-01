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Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023

Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023

Автор:
01 декабря 2023 14:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   конкурс   мир   пейзаж   природа   фотография   
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Организация Nature Talks объявила имена лауреатов ежегодного конкурса Nature Photographer of the Year. Главный приз получила Жаки Матечук из Канады за пленительную фотографию "Он смотрит в небо", на которой запечатлен медведь на дереве. Помимо главного победителя были отмечены и другие впечатляющие работы.

Андский горный массив занимает более четверти площади Эквадора. Богатый биоразнообразием, он является домом для уникального вида — очкового медведя. На этом снимке Тони (крупный самец) забрался на столетнюю смоковницу в поисках укрытия от полуденного солнца. Она была покрыта испанским мхом, мягко покачивающимся при каждом дуновении ветра".


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"Эта фотография удода была сделана в Дубае на озерах Аль-Кудра. Я провожу большую часть своих выходных, фотографируя птиц".



"Леопарды - одни из самых неуловимых и легко приспосабливающихся крупных кошек в Индии. Стремительная урбанизация приводит к тому, что эти животные теряют среду обитания и приближаются к человеку".


Альпийские тритоны на пруду, Фламандский регион, Бельгия.


Снимок наутилуса на медузе был сделан у острова Анилао в заливе Балаян, Батангас, Филиппины.



"Я всегда мечтал увидеть белых медведей в дикой природе. В прошлом году я отправился в Черчилль, Манитоба, Канада, чтобы впервые сфотографировать этих животных".




"Летом я живу на даче у моря в Оравайсе, Финляндия. Почти каждый вечер я вижу красивые закаты. Я решил поэкспериментировать с созданием немного другого изображения заката. Сначала я пробовал разные варианты двойной экспозиции, но потом понял, что если перевернуть камеру, то получится эффект отражения. Так и получился этот снимок".


"В марте 2022 года, после трех лет планирования, я поехал на Элсмир, самый северный остров Канады. Я и еще четыре человека отправились в это экстремальное место, чтобы найти и сфотографировать полярных волков, овцебыков и других представителей арктической фауны".


Весной тритоны перебираются ближе к воде для размножения. Фотограф нашёл одного из них в кувшинках и сделал серию снимков.


"Во время одной из своих первых вылазок за грибами в Аризоне, США, я шёл с другом, который научил меня определять два вида съедобных грибов (боровик и цезарский). Я проходил мимо этого гриба, и моё внимание потрясающе яркие цвета пластин".


"Когда человек отправляется в Африку, у него возникает соблазн сосредоточиться на съёмке слонов, львов, леопардов и гепардов. Но есть и другие, более мелкие и гораздо реже фотографируемые виды. Некоторые из них ведут ночной образ жизни, например, этот кустарниковый заяц. Их характерная особенность - огромные уши, обеспечивающие острый слух, который помогает им спасаться от хищников".


"Мне очень повезло, что я живу рядом с Национальным морским заповедником Монтерей-Бей (у побережья Калифорнии). Залив является основным местом кормления многочисленных видов китов, дельфинов, морских свиней и более мелких обитателей".


"По дороге в школу я всегда проходил мимо этого дерева, где осенью проводят свой день ушастые совы. Я часто фотографировал их после занятий".


"Этот снимок розового фламинго был сделан в Камарге прошлой зимой. В определенное время года уровень воды падает. Несмотря на это, фламинго любят прилетать и искать пищу в мутной воде".


Работы, получившие высокие оценки жюри


"Дальневосточный леопард, снимок сделан в национальном парке "Земля леопарда" для фотопроекта".

"Величие кенийской ночи. Ленторре, расположенный рядом с пастбищами Масаи Мара в Кении, - это высокогорный регион, известный своей захватывающей дух красотой. В последние годы он испытывает на себе воздействие муссонов и последствий глобального изменения климата, что приводит к длительным периодам засухи. В октябре прошлого года я снова оказался в этом удивительном месте. Укрывшись возле небольшого водоема, я решил запечатлеть чарующие ночные мгновения, когда животные утоляют жажду".

"Детёныши калифорнийских морских львов с любопытством и энтузиазмом разглядывают людей в Национальном парке Эспириту-Санто, Мексика".



"Увидеть медвежонка - удача, но увидеть ТРЁХ медвежат с матерью - настоящий подарок. Мне посчастливилось встретиться с ними в национальном парке и заповеднике Лейк-Кларк на Аляске, США".


"Почти 10 лет я посещаю Колманскопе в Намибии. Это заброшенный город-призрак, в котором раньше находилась алмазная шахта. С самого первого дня я мечтал сфотографировать неуловимую и находящуюся под угрозой исчезновения бурую гиену, рыскающую по пустым улицам в ночное время. Каждый раз я устанавливал фотоловушки. Прошло 10 лет, прежде чем я получил этот единственный, но идеальный кадр".


"Арктический волк (Canis lupus arctos) обитает исключительно на островах Канадского Арктического архипелага. Встреча с ним требует физических усилий, терпения, удачи и компетентной команды инуитов. Мы находились на Элсмире, самом северном острове Канады, и искали диких животных в течение 10 дней, когда встретили этого волка".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   конкурс   мир   пейзаж   природа   фотография   
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