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Галицено: лошади размером с пони

Галицено: лошади размером с пони

Автор:
11 декабря 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Мексика   животные   интересно   лошадь   порода   факты   
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Миниатюрные лошади галицено — лучший напарник для юного наездника. Когда-то эта порода появилась в Мексике и прошла долгий и непростой путь.

Колумбов обмен — процесс, благодаря которому Старый Свет получил помидоры, табак, кукурузу и сифилис. А Новый — безжалостных колонистов, пшеницу, чуму и крупный хозяйственный скот! Да, обмен получился неравнозначный, зато на территории Южной Америки впервые за долгое время появились лошади. Да не простые, а маленькие да удаленькие — галицено!

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Сначала предки галицено были лошадьми испанских колонизаторов. Часть копытных оставалась без хозяев, что легли в бою за новые земли, часть — сама смоталась на вольные хлеба. Правда, хлеба эти были худосочные — мексиканские пустоши не славятся богатыми полями и лугами.

Так галицено ужались до размеров пони — рост не больше 130 см, а вес — около 250 кг. Чем меньше размер — тем меньше ты перегреваешься и тем легче тебе прокормиться на бесплодных землях. Но лошадиной мощи внутри микро-коней меньше не стало: табун без проблем преодолевал десятки километров в жару по пересечённой местности.

Такие примечательные способности не могли остаться незамеченными. Местное население смекнуло, что дикие потомки породистых испанских лошадей — отличное подспорье для жизни. Так галицено вновь одомашнили. И как удачно!

Выносливых животных припрягли таскать грузы и людей. И то, и то галицено возил изящно: плавно и ровно. Их не смущало ни испепеляющее мексиканское солнце, ни мозгоплавильная жара. А в середине 20 века лошадок оценили и в Северной Америке. Так порода получила официальный статус и стандарты.

Сейчас галицено — лучший напарник для юного наездника. Маленькие лошадки отлично подходят для детей, которые только учатся держаться в седле. Ведь походка у представителей породы исключительно плавная, но быстрая и манёвренная.

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Метки: Мексика   животные   интересно   лошадь   порода   факты   
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