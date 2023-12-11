Галицено: лошади размером с пони

Такие примечательные способности не могли остаться незамеченными. Местное население смекнуло, что дикие потомки породистых испанских лошадей — отличное подспорье для жизни. Так галицено вновь одомашнили. И как удачно!

Выносливых животных припрягли таскать грузы и людей. И то, и то галицено возил изящно: плавно и ровно. Их не смущало ни испепеляющее мексиканское солнце, ни мозгоплавильная жара. А в середине 20 века лошадок оценили и в Северной Америке. Так порода получила официальный статус и стандарты.