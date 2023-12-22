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Жюри One Eyeland объявило лучших фотографов дикой природы 2023 года

Жюри One Eyeland объявило лучших фотографов дикой природы 2023 года

Автор:
22 декабря 2023 13:55
Сообщество : Животные
Метки: One Eyeland   Победитель   животные   конкурс   финалист   фотография   
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Организаторы международного конкурса One Eyeland представили список из 10 победителей, а также финалистов этого года. Ники Коулмонт из Бельгии вошёл в список лучших и поделился историей своего творчества.

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Ники Коулмонт, один из победителей, рассказал, как стал фотографом дикой природы: "Летом 2016 года я гостил у бабушки и дедушки. Гуляя в саду, я услышал внезапный звук трескающихся веток и шелеста листьев. К моему изумлению, выскочила белка и пробежала почти по моим ногам! Моё сердце заколотилось от такой близкой встречи с природой. Этот мимолетный момент вызвал у меня любопытство, мне захотелось увидеть больше этих существ. В надежде заманить их я установил кормушку и наполнил ее грецкими орехами. Спустя время (через 3 месяца) мне посчастливилось. Не одна, а целая семья из четырёх белок стали приходить за лакомствами. Это было прекрасное начало чего-то волшебного".

Коулмонт вошёл в список лучших фотографов дикой природы по версии One Eyeland и занял 2-е место в Бельгии.

"Победа - отличный способ поднять самооценку, это мотивирует меня участвовать в новых конкурсах, ведь это лучший способ получить признание в мире фотографии!"

Ники объяснил: "Я убеждён, что нужно мыслить нестандартно и раздвигать границы традиционной фотографии. Обожаю экспериментировать с различными техниками и ракурсами, чтобы передать суть каждого объекта. Что действительно отличает мои работы, так это время, которое я посвящаю изучению своих моделей. Погружаясь в их мир, я могу лучше понять их поведение, привычки. Такой терпеливый подход позволяет мне предугадать идеальный момент и сделать тот самый снимок, который действительно расскажет историю".

Коулмонта спросили, какие советы он хотел бы дать начинающим фотографам дикой природы, особенно тем, кто заинтересован в съемке белок. Он ответил: "Проводите время с белками. Нужно изучить их повадки, чтобы получились отличные снимки. Наблюдение за ними в естественной среде обитания поможет вам понять их движения, манеру поведения и привычки. Эти знания позволят вам предугадать их следующий шаг и сделать идеальный снимок".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: One Eyeland   Победитель   животные   конкурс   финалист   фотография   
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1  комментарий
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EvgeniySAN 2 часа назад
У белки мошонка большая.
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