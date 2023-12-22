Жюри One Eyeland объявило лучших фотографов дикой природы 2023 года

Ники Коулмонт, один из победителей, рассказал, как стал фотографом дикой природы: "Летом 2016 года я гостил у бабушки и дедушки. Гуляя в саду, я услышал внезапный звук трескающихся веток и шелеста листьев. К моему изумлению, выскочила белка и пробежала почти по моим ногам! Моё сердце заколотилось от такой близкой встречи с природой. Этот мимолетный момент вызвал у меня любопытство, мне захотелось увидеть больше этих существ. В надежде заманить их я установил кормушку и наполнил ее грецкими орехами. Спустя время (через 3 месяца) мне посчастливилось. Не одна, а целая семья из четырёх белок стали приходить за лакомствами. Это было прекрасное начало чего-то волшебного".