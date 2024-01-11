Вертолёт совершил жёсткую посадку на дорогу

В начале января автомобилист стал свидетелем драматичного инцидента, произошедшего на оживлённой магистрали в бразильском городе Белу-Оризонти.
8 января участник дорожного движения, проезжающий на автомобиле по городу Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия), запечатлел драматичный инцидент, произошедший на оживлённой магистрали.
Как сообщают местные СМИ, полицейский вертолёт транспортировал пострадавшего автомобилиста, ранее угодившего в крупное ДТП. Вертолёт с шестью пассажирами на борту совершил посадку прямо на автомагистрали.
Благодаря профессионализму пилота летательного аппарата, в результате аварийного приземления никто не пострадал. Причины аварийной ситуации не уточняются.
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Правилами предусмотрено, что для совершения какого либо маневра необходимо для начала набрать высоту. Насколько я помню, там высота не менее пятидесяти метров должна быть.
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