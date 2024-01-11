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Вертолёт совершил жёсткую посадку на дорогу

Вертолёт совершил жёсткую посадку на дорогу

Автор:
11 января 2024 07:32
Метки: Бразилия   Видео   в мире   вертолёт   инцидент   пилот   посадка   происшествие   
1883
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В начале января автомобилист стал свидетелем драматичного инцидента, произошедшего на оживлённой магистрали в бразильском городе Белу-Оризонти.

8 января участник дорожного движения, проезжающий на автомобиле по городу Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия), запечатлел драматичный инцидент, произошедший на оживлённой магистрали.

Как сообщают местные СМИ, полицейский вертолёт транспортировал пострадавшего автомобилиста, ранее угодившего в крупное ДТП. Вертолёт с шестью пассажирами на борту совершил посадку прямо на автомагистрали.

Благодаря профессионализму пилота летательного аппарата, в результате аварийного приземления никто не пострадал. Причины аварийной ситуации не уточняются.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   вертолёт   инцидент   пилот   посадка   происшествие   
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7  комментариев
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22k
BiZ Полчаса назад
ьлядь.
по первому видео уже было подумал, наконец-то хоть кто-то умеет летать, типа отказал движок, и так ювелирно сел. но второе видео вернуло в реальность..
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6k
heta 59 минут назад
Летуны говорят, что у них нет понятия "жёсткая посадка", всё, что не нормальная "посадка" - авария.
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140
Александра С Час назад
При плотной застройке слишком низко начал маневрировать. За всеми столбами-проводами-ветками не уследишь.
Правилами предусмотрено, что для совершения какого либо маневра необходимо для начала набрать высоту. Насколько я помню, там высота не менее пятидесяти метров должна быть.
"Букашка" начала маневры почти на взлете...
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17k
Сергей 2 часа назад
Похоже хвостовым винтом провода зацепил,видно что одна лопасть вращается.
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Alex Chebrikov

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