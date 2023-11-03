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В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет

В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет

Автор:
03 ноября 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автралия   Видео   аэропорт   в мире   инцидент   самолет   
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Сотрудники австралийской полиции задержала женщину, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу. Женщине каким-то образом удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта и подбежать к воздушному судну.

Инцидент произошел в аэропорту Канберры и вызвал задержку рейсов во всем аэропорте. Женщина прорвалась на взлетную полосу и хотела остановить самолет. Как рассказали очевидцы, пассажирка опоздала на рейс и надеялась таким образом попасть на борт.

Неизвестная миновала службу охраны, вскрыла запасной выход и выбежала на взлётную полосу, махая пилотам. Пилоты заглушили двигатели и прервали взлет самолета, отправлявшегося в Аделаиду. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции.

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Метки: Автралия   Видео   аэропорт   в мире   инцидент   самолет   
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Гомерчик Час назад
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22k
BiZ 20 минут назад
абизяна выбралась из клетки и кошмарит весь зоопарк..
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2k
Димон 44 минуты назад
давить надо было ее, а не останавливаться.
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