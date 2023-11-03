В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет

Сотрудники австралийской полиции задержала женщину, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу. Женщине каким-то образом удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта и подбежать к воздушному судну.
Инцидент произошел в аэропорту Канберры и вызвал задержку рейсов во всем аэропорте. Женщина прорвалась на взлетную полосу и хотела остановить самолет. Как рассказали очевидцы, пассажирка опоздала на рейс и надеялась таким образом попасть на борт.
Неизвестная миновала службу охраны, вскрыла запасной выход и выбежала на взлётную полосу, махая пилотам. Пилоты заглушили двигатели и прервали взлет самолета, отправлявшегося в Аделаиду. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции.
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