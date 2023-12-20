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Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта

Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта

Автор:
20 декабря 2023 09:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Оружие   в мире   взрыв   гранатомет   инцидент   
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Во время съемки ролика с обзором оружия у мужчины прямо в руках взорвался РПГ-7. Блогер получил осколочные ранения, ожоги и переломы, но выжил и смог восстановиться.

В одном из последних роликов канала Ballistic High Speed Адам Ноулз тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7. Подготовка к выпуску была серьезной: с помощью профессиональной группы он восстановил оружие и заварил дырку в стволе.

Гранатомёт также проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением — никаких проблем эксперты не обнаружили. Однако во время тестирования что-то пошло не так и RPG-7 взорвался в руках у Адама.

Итог неудачного эксперимента: перелом черепа и скулы, множество осколочных ранений, сильные ожоги рук. Сейчас парень уже восстановился и говорит, что чувствует себя намного лучше.

Недавно было опубликовано видео, где Ноулз впервые смотрит момент инцидента с самим собой.

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Метки: Видео   Оружие   в мире   взрыв   гранатомет   инцидент   
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25  комментариев
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6k
Alex 2 часа назад
Надо было хохлам его прдать. Втридорога.
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2k
Дмитрий 21 секунду назад
А был так близок к премии Дарвина...
Мой батя испытывал свой "самострел" году так в 1989, привязав его к козлу и дергая за спусковой крючок веревкой, на хуторе в 3 дома (два из них пустых) вдали от города. Про безопасность он подумал сам. Интернетов еще не было тогда.
Кажется, что самострел был сделан на основе найденной в поле винтовки времен войны, с использованием некоторых частей. Но возможно, что находка послужила источником информации об устройстве и все детали он выточил сам. Отец был токарем.
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8k
vasilykopkov 16 минут назад
В СШП есть такая тема:
Многие виды оружия (например тот же Калаш российского производства) ввозить в страну нельзя. Но в виде распиленного на две-три части образца - можно, или скажем с пропиленным стволом. Это считается не оружием, а набором запчастей, типа ММГ.
Умельцы с лицензией на ремонт оружия (вполне легально) его восстанавливают.
Похоже это как раз тот случай. Но профессионалы попиленный ствол заменяют полностью (изготавливают копию), таким образом фактически получают оружие, произведённое в СШП с использованием иностранных запчастей (это вполне законно, если есть лицензия).
А вот заваривать ствол - это конечно полный бред. Там нарушается структура металла, заготовка изначально существовала в виде целой стальной поковки, а теперь у неё слабое место из другого металла.
В общем, вполне ожидаемый результат...

PS к стати, копии и клоны РПГ-7 в СШП производят вполне успешно.
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9k
Trenzel2003 21 минуту назад
Техника безопасности?Не, не слышал.
Конченые дауны. Оружие после ремонта тестируют на стенде. Дистанционно. Ну и что что эксперты сказали. Они эксперты, теоретики, а не практики. Практика показывает что она рядом не стояла с теорией. Там где по теории, по прямой 100 километров, на деле выходит все 101 с хвостиком.
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2k
Егор Попов 47 минут назад
Это каким же безмозглым быть надо - стрелять из чиненого РПГ, который заваривали? Если уж совсем припекло, можно было со станка выстрелить, да хоть в тиски зажать и за веревочку, привязянную к спусковому крючку дернуть. С безопасного расстояния.
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286
Змей Егор Попов Полчаса назад
Труба вареная, выстрел неоригинальный, блогер американский...
Все звёзды сошлись!
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38k
Dobry vojak Svejk 52 минуты назад
т.е. я правильно понял, что они на дефектном гранатомёте снова приварили рукоятку к трубе и херанули из него, в надежде, что сварка выдержит давление газов при детонации порохового заряда в этой трубе? Даже рентгеном для надёжности просветили? Мог пусть себе им посмотрят. Одно слово - блохеры.
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23k
sanchesS80 52 минуты назад
"Гранатомёт также проверили ... и под давлением"

Интересно, они знают какое давление там в стволе создаёт вышибной заряд и как они вообще создавали такое давление чтобы проверить? Давление там очень не слабое, просто чтобы за доли секунды выкинуть тяжелую гранату с приличной скоростью.
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15k
Ivan 59 минут назад
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4k
Хачик Час назад
Я примерно такое же видео видел, их полно!

Ссылка www.youtube.com
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3k
lekha-fil Час назад
Это не мужчина, это блогер.
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106
Мальчик в трусиках Час назад
Пущай теперь возьмёт миномёт с разорванным стволом, ствол заварит и попробует шмальнуть.
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165
ivandike Час назад
То есть первый пробный выстрел он на себе проверил? Ума блин палата, нет бы стенд какой замострячить
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7k
pilgrimnl Час назад
скорее всего какой то китайский аналог с гранатой сша, они то же начали копию выпускать и припасы
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41k
Example 6.2.6 Час назад
К слову, это взрыв вышибного заряда, а не самой гранаты.. потому что если б взорвалась сама граната, его бы там по кусочкам в баночку собирали.
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Кто бы мог подумать...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
10k
Алексей 2 часа назад
проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением - зачем? Надо было тогда уж на вкус пробовать
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Я не эксперт, конечно, но по-моему, подвёл "восстановленный" ствол, а не сама граната, судя по месту начала взрыва. И если бы боеприпас рванул, то не смотрел бы он это видео, нет?
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17k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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