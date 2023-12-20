Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта

Во время съемки ролика с обзором оружия у мужчины прямо в руках взорвался РПГ-7. Блогер получил осколочные ранения, ожоги и переломы, но выжил и смог восстановиться.
В одном из последних роликов канала Ballistic High Speed Адам Ноулз тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7. Подготовка к выпуску была серьезной: с помощью профессиональной группы он восстановил оружие и заварил дырку в стволе.
Гранатомёт также проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением — никаких проблем эксперты не обнаружили. Однако во время тестирования что-то пошло не так и RPG-7 взорвался в руках у Адама.
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Итог неудачного эксперимента: перелом черепа и скулы, множество осколочных ранений, сильные ожоги рук. Сейчас парень уже восстановился и говорит, что чувствует себя намного лучше.
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Мой батя испытывал свой "самострел" году так в 1989, привязав его к козлу и дергая за спусковой крючок веревкой, на хуторе в 3 дома (два из них пустых) вдали от города. Про безопасность он подумал сам. Интернетов еще не было тогда.
Кажется, что самострел был сделан на основе найденной в поле винтовки времен войны, с использованием некоторых частей. Но возможно, что находка послужила источником информации об устройстве и все детали он выточил сам. Отец был токарем.
Многие виды оружия (например тот же Калаш российского производства) ввозить в страну нельзя. Но в виде распиленного на две-три части образца - можно, или скажем с пропиленным стволом. Это считается не оружием, а набором запчастей, типа ММГ.
Умельцы с лицензией на ремонт оружия (вполне легально) его восстанавливают.
Похоже это как раз тот случай. Но профессионалы попиленный ствол заменяют полностью (изготавливают копию), таким образом фактически получают оружие, произведённое в СШП с использованием иностранных запчастей (это вполне законно, если есть лицензия).
А вот заваривать ствол - это конечно полный бред. Там нарушается структура металла, заготовка изначально существовала в виде целой стальной поковки, а теперь у неё слабое место из другого металла.
В общем, вполне ожидаемый результат...
PS к стати, копии и клоны РПГ-7 в СШП производят вполне успешно.
Конченые дауны. Оружие после ремонта тестируют на стенде. Дистанционно. Ну и что что эксперты сказали. Они эксперты, теоретики, а не практики. Практика показывает что она рядом не стояла с теорией. Там где по теории, по прямой 100 километров, на деле выходит все 101 с хвостиком.
Все звёзды сошлись!
Интересно, они знают какое давление там в стволе создаёт вышибной заряд и как они вообще создавали такое давление чтобы проверить? Давление там очень не слабое, просто чтобы за доли секунды выкинуть тяжелую гранату с приличной скоростью.