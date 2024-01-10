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Один день из жизни работников скорой помощи

Один день из жизни работников скорой помощи

Автор:
10 января 2024 18:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   больничный юмор   неотложка   подборка   скорая помощь   
2052
19
Примечательно, что абсолютно все случаи из поста с одной бригадой скорой могут случиться за одно дежурство.
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Метки: Прикол   Юмор   больничный юмор   неотложка   подборка   скорая помощь   
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9  комментариев
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21k
babuby 50 минут назад
За зафиксированное "непропускание" машины скорой помощи, штраф нужен такой, чтобы его ВСЕ боялись!
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11k
Billi_Bons 2 минуты назад
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9k
Фельдъегерь 6 минут назад
уже 3-4 месяца болит локоть, все сильнее и сильнее, но к врачу идти как-то совесть не позволяет, вроде не при смерти и жаловаться на боль как-то не по мужски, пойду когда рука двигаться перестанет
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5k
Горожанин 38 минут назад
Реаниматолог приезжает на скорой. У человека уже остановка сердца, нет пульса. Врач - ху.я.к кулаком в грудину.
- Вы что себе позволяете! Мы в полицию заявим! - заорали родственники.
Вот так и работают скромные труженики, герои будничных дней. Главное, что человек ожил.
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7k
Mixalych Час назад
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