Один день из жизни работников скорой помощи

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Примечательно, что абсолютно все случаи из поста с одной бригадой скорой могут случиться за одно дежурство.
1. Если не пропускаете скорую помощь, то, видимо, это ваша принципиальная жизненная позиция. В следующий раз при посещении врача обязательно ему об этом сообщите
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- Вы что себе позволяете! Мы в полицию заявим! - заорали родственники.
Вот так и работают скромные труженики, герои будничных дней. Главное, что человек ожил.