Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря

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29 декабря 1708 года Россия по указу Петра I были учреждены 8 губерний. А спустя 60 лет Екатерина II ввела в оборот бумажные денежные знаки. Великий день!
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А, если, я так злобно бормочу на москвичей - какая у меня порода?
Просто команды ФАС, власть не давала.
А тут столько поводов внимание отвлечь накопилось, и опа, какие удобные жерты, это они во всём происходящем пистеце виноваты, шавло - ФАААС!!! Ату их!!!