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Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря

Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря

Автор:
29 декабря 2023 17:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3205
20
29 декабря 1708 года Россия по указу Петра I были учреждены 8 губерний. А спустя 60 лет Екатерина II ввела в оборот бумажные денежные знаки. Великий день!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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430
Z Z Час назад

А, если, я так злобно бормочу на москвичей - какая у меня порода?
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−14
__freedom__ Час назад
Про ежегодную рекламу пьяных голых вечеринок в точку!
Просто команды ФАС, власть не давала.
А тут столько поводов внимание отвлечь накопилось, и опа, какие удобные жерты, это они во всём происходящем пистеце виноваты, шавло - ФАААС!!! Ату их!!!
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Никифоридис

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