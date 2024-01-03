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Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января

Автор:
03 января 2024 16:19
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Сегодня один из дней, когда Земля проходит перигелий. А если серьёзно, то вот и подборочка новых мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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16  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад
Вот про таксистов - в самую точку пожелание!
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36
Liberman 54 минуты назад
Месяц худел... Месяц!
Скинул со 127 до 116.
Новый год снимал гостиницу в центре Москвы. Особо не обжирался... Особо не бухал...
Приехал домой - ни те салатов, ни те уток/баранов...
И тут позвонили родители, зайти к ним...
Пошел к ним через Бристоль набрав кавы(маману) и 0.7 Блэка отцу и мне...
Оливьешка,икра,барашек,шуба...
Под вискарик, потом тэкилку с шампусиком...
Как попал домой не помню.
Но проснувшись - сразу на весы: 120!!!!!!
4 кило за 36 часов!!!!!
Моя девушка ходит и трещит надо мной)
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13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
каждый получит от нового года то что ожидает, я например позитивно был настроен в начале прошлого года, и год был ультра продуктивным и дофига ништяков мне принёсм, по этому я уверен что лично я в 2024м буду вообще как сыр в масле кататься, но надо хороший старт взять
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