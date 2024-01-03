Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января

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Сегодня один из дней, когда Земля проходит перигелий. А если серьёзно, то вот и подборочка новых мемов.
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Скинул со 127 до 116.
Новый год снимал гостиницу в центре Москвы. Особо не обжирался... Особо не бухал...
Приехал домой - ни те салатов, ни те уток/баранов...
И тут позвонили родители, зайти к ним...
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Оливьешка,икра,барашек,шуба...
Под вискарик, потом тэкилку с шампусиком...
Как попал домой не помню.
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Моя девушка ходит и трещит надо мной)