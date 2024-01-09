Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января

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Все отошли от затяжных выходных? Представляю, как меня сейчас проклинают люди работающие по плавающему графику или вахтовики ^_^
Не ругайтесь, специально для вас собрал подборку новеньких мемов за сегодня. Лазил по самым гадким пабликам, чтобы сделать пост.
Не ругайтесь, специально для вас собрал подборку новеньких мемов за сегодня. Лазил по самым гадким пабликам, чтобы сделать пост.
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Она же в замужестве Катя.
И её мама.