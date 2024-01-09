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Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января

Автор:
09 января 2024 19:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3552
20
Все отошли от затяжных выходных? Представляю, как меня сейчас проклинают люди работающие по плавающему графику или вахтовики ^_^
Не ругайтесь, специально для вас собрал подборку новеньких мемов за сегодня. Лазил по самым гадким пабликам, чтобы сделать пост.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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7k
Алекс Крайчек Час назад
Комментарий к фото
Ага. Вот они.

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1k
Фидель 22 минуты назад
Моя соль видит только 3 пальца ))
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7k
Алекс Крайчек Час назад
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Хых. Вот, типа, для иллюстрации София Фредерика Августа.
Она же в замужестве Катя.
И её мама.
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