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Штуки, которые не просто раздражают, а дико бесят

Штуки, которые не просто раздражают, а дико бесят

Автор:
15 января 2024 19:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бесит   подборка   раздражение   странные вещи   
1313
19
Странные предрассудки, неуместные волосы, шринкфляция, безостановочные голосовые сообщения и, конечно, поиск края скотча.
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Метки: Прикол   Юмор   бесит   подборка   раздражение   странные вещи   
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5  комментариев
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1k
София 47 минут назад
Врёт! Там тоже нет.
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89k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Комментарий к фото
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6k
livaneth 6 минут назад
Вот он-то реально был ПОСЛЕДНИЙ
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2k
Victor 18 минут назад
Никто никогда не слушал
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