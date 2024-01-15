Штуки, которые не просто раздражают, а дико бесят

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Странные предрассудки, неуместные волосы, шринкфляция, безостановочные голосовые сообщения и, конечно, поиск края скотча.
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13. EA просто не может иначе, они же понабрали на работу всяких небинарных личностей, которые всё это придумывают
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Метки: Прикол Юмор бесит подборка раздражение странные вещи
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