FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8103 поста • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой

«Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой

Автор:
10 января 2024 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Mutabor   Анастасия Ивлеева   Видео   Суд   голая вечеринка   закрытие   клуб   
2958
4
3

Теперь там не будет гостей - ни голых, ни одетых.

Клуб «Мутабор» появился на Дубровке совсем недавно - в 2019 году. Организовали его в части помещений легендарного государственного завода по изготовлению подшипниковой продукции (ГПЗ-1). Предприятие обеспечивало страну своей продукцией с 1939 года. На пик мощностей завод вышел в 1986-м - отгрузил 124 миллиона подшипников, а в цехах предприятия трудилось 25 тысяч человек.

Потом во всю мощь развернулась перестройка и гласность. Она закончилась развалом страны, который потянул за собой множество отраслей. Не устоял и ГПЗ: его продавали, покупали, а помещения сдавали в аренду.

Там, где находится клуб «Мутабор», была компрессорная станция, с квалифицированными рабочими и инженерами. Потом это место опустело и стало площадкой для «голых вечеринок».

Чтобы как-то замять ситуацию после скандала с тусовкой, руководства «Мутабора» подарило мощи святого Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. По словам хозяина клуба, Михаила Данилова, он купил святыню на собственные деньги ещё в ноябре прошлого года и ждал Рождества, чтобы вручить их церкви.

У нас несколько клубов, в том числе и Mutabor, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь, - сказал предприниматель.

А Сегодня Лефортовский суд Москвы вынес вердикт: заведение признано виновным в административном правонарушении по статье 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). К делу приложены кассовый чек и медицинская карта отравившегося посетителя клуба.

«Мутабор» закрыт на 90 суток. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Mutabor   Анастасия Ивлеева   Видео   Суд   голая вечеринка   закрытие   клуб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
344
ruslan d Час назад
И что толку от его закрытия ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Василий Афиногенов 5 минут назад
на сколько там его прикрыли?не закрыли,а прикрыли...на 90 дней....заголовок поменяй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
На месте уничтоженного завода, построят новый завод, подумал я, а потом проснулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пионер зрелого возраста 22 минуты назад
Ну НАКОНЕЦ ТО!!! Очередная важнейшая социальная задача страны решена ВОЛЕВЫМ решением!!!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec Полчаса назад
Ну надо ещё всю территорию шарикоподшипникового завода обнести забором, вырыть котлован и зафигачить на оскверненной Ивлеевой земле мусорный полигон.... Писец....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 39 минут назад
странно что до сих пор по примеру1941-45 годов не созданы в зоне СВО штрафные батальоны, куда бы отправляли таких искупать вину кровью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx 40 минут назад
Вывеску перебьют и все... скорее всего даже персонал не поменяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 43 минуты назад
что там владелец про мракобесие проблеял???? он против говорит а назвал клуб как??? в сказке Вильгельма Гауфа «Калиф-аист» заклинание, превращающее людей в животных и обратно. звиздабол. надо было и евлееву закрыть на 90 суток, желательно в психиатрической клинике и проколоть курс успокоительного))) бесит еще со времен орла и решки, хабалка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 44 минуты назад
Мощи так себе оказались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 48 минут назад
Капец, как надоела шумиха от этой вечеринке. Зачем нам об этом всё сообщают? Там что, дети были или издевались над животными? Пусть делают, что хотят. Эти идиоты только об одном не догадалась, забрать на входе мобильники и не выкладывать в соцсеть видеоматериалы - вот действительно идиотизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник 49 минут назад
На ремонт закрыли что ли?
А то, судя по его стенам в трещинах и кучей кабелей под потолком, внеший вид помещения явно требует косметического ремонта и визита дезинфекторов с санэпидемстанции.
А если такая атмосфера считается модным стилем у гламурной элиты, то такими деградирующими темпами они свои вечеринки скоро будут справлять в гордских коллекторах, стоя по колено в дерьме и попивая свои напитки под окружающий аромат фекалий, не забывая всё это фиксировать на фото и видео.
Ну, а потом, естесственно, выкладывать это видео и фото в публичные соцсети и видеохостинги, с заголовками типа "Стою в дерьме в сапогах за 23 миллиона!" или "Что естесственно, то не безобразно!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 58 минут назад
Вон, оно что! Оказывается в "Мутаборе" людей травили!
"Мутабор", "Немутабор", "Забор", "Перебор" - никакой разницы. За последние два года стало совершенно очевидным, что ЛЮБОЙ бизнес может быть моментально уничтожен просто по желанию властей, по команде "Ату!" и даже без команды, а "на всякий случай, дабы чего-нибудь не вышло". За нашумевшее паскудство предъявить нечего, ну, значит, людей травили. Не травили? Ну, с кадастровым паспортом непорядок или пожарная безопасность хромает. Правда, при подобной логике борьбы за "чистоту рядов" не вполне понятно, почему не закрывают, скажем, рестораны и кафе, в которых чиновники, пойманные за руку, получали многомиллионные взятки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий Час назад
Не понимаю радость комментаторов.
Через короткое время там откроется клуб под другим названием и с другим "правильным" владельцем.
А то что новый владелец родственник кого-то, это чистое совпадение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex Час назад
клуб всегда был говно. А Настя молодец, столько всего [мат] и ни при делах, как и лошадь. Ну хоть Киркоровых и подобных Лолит будем реже видеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida Час назад
А разрушить район, где находился клуб и перепахать землю на парк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron Час назад
Как говорил мой шеф, в хозяйственном магазине продаются ножи и вилки. И если кто-то кого-то зарезал, это же не значит, что нужно закрывать хозяйственные магазины. Так и здесь. Понравилось заявление от отравившегося, типа, раньше наркоту подбрасывали, а сейчас вот таких пострадавших ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx Час назад
Ну и что для страны важнее, подшипники или сраные мажорские тусовки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица Час назад
Думаю, большинство из нас от этого ничего не потеряли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kucher Час назад
И толку? Вот если б все эти клубы и рынки повыгоняли к едреней фене с территорий фабрик и заводов, возродили производство, а виновных в их развале, закрытии и продаже (кто ещё жив) привлекли бы к уголовной ответственности, как изменников Родины с конфискацией 100% имущества у них и их семей - вот тогда бы было хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Час назад
ребрендинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу Час назад
сейчас закрыли.
потом откроют.
к сожалению(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

270214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждая девушка перед выходом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#Юмор#аварии#фильм#Автовсячина#милота#шоу бизнес#актеры
#животные#факты#автомир#кино#ДТП#забавно#интересное#позитив#познавательно#съемка
#в мире#машина#люди#Прикол#авто аварии#знаменитости#роль#США#природа#дети
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки» Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки» А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была... Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

На что жалуетесь?

Вернуться