«Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой

Теперь там не будет гостей - ни голых, ни одетых.
Клуб «Мутабор» появился на Дубровке совсем недавно - в 2019 году. Организовали его в части помещений легендарного государственного завода по изготовлению подшипниковой продукции (ГПЗ-1). Предприятие обеспечивало страну своей продукцией с 1939 года. На пик мощностей завод вышел в 1986-м - отгрузил 124 миллиона подшипников, а в цехах предприятия трудилось 25 тысяч человек.
Потом во всю мощь развернулась перестройка и гласность. Она закончилась развалом страны, который потянул за собой множество отраслей. Не устоял и ГПЗ: его продавали, покупали, а помещения сдавали в аренду.
Там, где находится клуб «Мутабор», была компрессорная станция, с квалифицированными рабочими и инженерами. Потом это место опустело и стало площадкой для «голых вечеринок».
Источник:
Чтобы как-то замять ситуацию после скандала с тусовкой, руководства «Мутабора» подарило мощи святого Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. По словам хозяина клуба, Михаила Данилова, он купил святыню на собственные деньги ещё в ноябре прошлого года и ждал Рождества, чтобы вручить их церкви.
У нас несколько клубов, в том числе и Mutabor, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь, - сказал предприниматель.
Источник:
А Сегодня Лефортовский суд Москвы вынес вердикт: заведение признано виновным в административном правонарушении по статье 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). К делу приложены кассовый чек и медицинская карта отравившегося посетителя клуба.
Источник:
«Мутабор» закрыт на 90 суток. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Источник:
- «Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца
- А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей
- Рэпера, который щеголял на «голой вечеринке» Ивлеевой в одном носке, снова задержали за хулиганство
- А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х
- Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»
А то, судя по его стенам в трещинах и кучей кабелей под потолком, внеший вид помещения явно требует косметического ремонта и визита дезинфекторов с санэпидемстанции.
А если такая атмосфера считается модным стилем у гламурной элиты, то такими деградирующими темпами они свои вечеринки скоро будут справлять в гордских коллекторах, стоя по колено в дерьме и попивая свои напитки под окружающий аромат фекалий, не забывая всё это фиксировать на фото и видео.
Ну, а потом, естесственно, выкладывать это видео и фото в публичные соцсети и видеохостинги, с заголовками типа "Стою в дерьме в сапогах за 23 миллиона!" или "Что естесственно, то не безобразно!"
"Мутабор", "Немутабор", "Забор", "Перебор" - никакой разницы. За последние два года стало совершенно очевидным, что ЛЮБОЙ бизнес может быть моментально уничтожен просто по желанию властей, по команде "Ату!" и даже без команды, а "на всякий случай, дабы чего-нибудь не вышло". За нашумевшее паскудство предъявить нечего, ну, значит, людей травили. Не травили? Ну, с кадастровым паспортом непорядок или пожарная безопасность хромает. Правда, при подобной логике борьбы за "чистоту рядов" не вполне понятно, почему не закрывают, скажем, рестораны и кафе, в которых чиновники, пойманные за руку, получали многомиллионные взятки.
потому что команды "ату" не было, что непонятного?
Через короткое время там откроется клуб под другим названием и с другим "правильным" владельцем.
А то что новый владелец родственник кого-то, это чистое совпадение.
потом откроют.
к сожалению(