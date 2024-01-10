«Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой

Потом во всю мощь развернулась перестройка и гласность. Она закончилась развалом страны, который потянул за собой множество отраслей. Не устоял и ГПЗ: его продавали, покупали, а помещения сдавали в аренду.

Там, где находится клуб «Мутабор», была компрессорная станция, с квалифицированными рабочими и инженерами. Потом это место опустело и стало площадкой для «голых вечеринок».