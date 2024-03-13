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«Уберите бабушку со сцены»: участвовавшая в «голой вечеринке» Лолита Милявская хочет вернуться в шоу-бизнес и обещает вести себя очень скромно

«Уберите бабушку со сцены»: участвовавшая в «голой вечеринке» Лолита Милявская хочет вернуться в шоу-бизнес и обещает вести себя очень скромно

Автор:
13 марта 2024 18:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Лолита Милявская   голая вечеринка   концерты   муз-тв   премия   шоубиз   
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А ранее все её концерты отменили и певица заявила, что теперь «работает за еду».

В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела скандальную «голую вечеринку». Участникам того мероприятия икается до сих пор.

Филипп Киркоров лишился корпоративов и запланированных концертов, рэпер, который ходил на вечере с носком на половом органе, отсидел в СИЗО. Лолите Милявской отменили все выступления, даже юбилейный тур по России.

Позже Милявская выложила видео и рассказала, что после вечеринки Ивлеевой на неё обрушился поток негатива.

Но затем пришла в себя и опубликовала другой ролик.

А сейчас она объявила, что может стать одной из ведущих премии МУЗ-ТВ.

Я буду очень скромно одета. Два с половиной месяца без работы - и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз… Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать 60-ти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах.

Но вообще не знаю, реально ли стану ведущей. Не получится ли так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: «Уберите бабушку со сцены». Это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке у своего дома.

Возможно, Лолита действительно поучаствует в этой премии (её запланировали на июнь). Новость восприняли неоднозначно.

На вопросы по поводу возвращения к сольным выступлениям певица не ответила. Лишь сказала, что сама пока ничего не знает.

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Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Лолита Милявская   голая вечеринка   концерты   муз-тв   премия   шоубиз   
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35k
Teodor 38 минут назад
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17k
a_komolow 7 минут назад
Доктор сказал " В морг "
Значит в морг
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36k
БамбарбияКиргуду 9 минут назад
А ранее все её концерты отменили и певица заявила, что теперь «работает за еду».
------------------
А вы говорите зачем постить про этих мудаков.Ну приятно же,когда говно зависящее от нас,и нас же оскорбляющее, теперь работает за еду.Обидно только,что есть ненаказуемые.Их бы всех раком.
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28k
Павел 20 минут назад
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42k
Сергей 22 минуты назад
Народ говорит: умерла, так умерла!
.
А опыт подсказывает народу: Говно не тонет! Всё равно всплывёт!
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5k
Горожанин Полчаса назад
Уберите это тупое быдло. Эту сущность в принципе исправить нельзя. Просто уберите с общественного и тем более государственного небосклона. Общественный и творческий уровень все же должен быть уровнем - это высокий пример, по крайней мере к этому нужно стремиться. А не это вот всё - милявщина и киркоровщина. Обществу реально надоело лицезреть этот тупой, бездарный, наглый и коррупционный уровень нашей культурной тусовки. Уберите навсегда. Не раздражайте народ.
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August

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