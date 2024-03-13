«Уберите бабушку со сцены»: участвовавшая в «голой вечеринке» Лолита Милявская хочет вернуться в шоу-бизнес и обещает вести себя очень скромно

А ранее все её концерты отменили и певица заявила, что теперь «работает за еду».
В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела скандальную «голую вечеринку». Участникам того мероприятия икается до сих пор.
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Позже Милявская выложила видео и рассказала, что после вечеринки Ивлеевой на неё обрушился поток негатива.
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Но затем пришла в себя и опубликовала другой ролик.
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А сейчас она объявила, что может стать одной из ведущих премии МУЗ-ТВ.
Я буду очень скромно одета. Два с половиной месяца без работы - и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз… Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать 60-ти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах.
Но вообще не знаю, реально ли стану ведущей. Не получится ли так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: «Уберите бабушку со сцены». Это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке у своего дома.
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Возможно, Лолита действительно поучаствует в этой премии (её запланировали на июнь). Новость восприняли неоднозначно.
На вопросы по поводу возвращения к сольным выступлениям певица не ответила. Лишь сказала, что сама пока ничего не знает.
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Значит в морг
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А вы говорите зачем постить про этих мудаков.Ну приятно же,когда говно зависящее от нас,и нас же оскорбляющее, теперь работает за еду.Обидно только,что есть ненаказуемые.Их бы всех раком.
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А опыт подсказывает народу: Говно не тонет! Всё равно всплывёт!