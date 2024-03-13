«Уберите бабушку со сцены»: участвовавшая в «голой вечеринке» Лолита Милявская хочет вернуться в шоу-бизнес и обещает вести себя очень скромно

А сейчас она объявила, что может стать одной из ведущих премии МУЗ-ТВ.

Я буду очень скромно одета. Два с половиной месяца без работы - и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз… Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать 60-ти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах.

Но вообще не знаю, реально ли стану ведущей. Не получится ли так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: «Уберите бабушку со сцены». Это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке у своего дома.