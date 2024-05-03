«За пределами добра и зла»: организатор «голой вечеринки» Настя Ивлеева дала интервью на фоне иконы и рассказала, что переосмыслила жизнь

По мнению депутата Милонова, она занимается «чисткой биографии».
В прошлом году Анастасия Ивлеева провела так называемую «голую вечеринку» с участием звёзд.
После этого с ней разорвали рекламные контракты, убрали из кинопроектов и она временно ушла в тень. Остальным участникам того вечера тоже прилетело, но сильнее всего - Ивлеевой.
Анастасия и остальные тусовщики записали несколько роликов с извинениями, их восприняли неоднозначно. Как сказала телеведущая Яна Поплавская:
Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения. Еще вчера они ходили с гордо поднятой головой и обращались к народу сквозь зубы. А теперь бегают по адвокатам, просят поддержки, но поддержать их может только Собчак комментарием в запрещённой соцсети.
И вот Настя Ивлеева дала первое интервью после нескольких месяцев молчания. Блогер сидела перед камерами без макияжа и на фоне иконы. Она рассказала, что после вечеринки решила взять паузу и залечь на дно:
Это было мероприятие, которое прошло не в то время, не в том месте. Дальше приняла решение уйти в режим тишины. Как минимум для того, чтобы поправить своё психологическое, ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Самым волнительным было покинуть своё привычное инфополе и погрузиться в другое, которое казалось неинтересным.
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По её словам, началась активная «травля» в соцсетях:
Мне кажется, это вышло за пределы нормы. В современном медиапространстве обвинение равно приговору. Согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены, а какие-то последствия к участникам мероприятия были справедливы. Но в целом «антивечеринка» зашла слишком далеко. Негатив, хейт, доносы - это за пределом добра и зла.
Рассказала, что была на Донбассе:
Я была на Донбассе. Такое было принято решение. Я не стала это афишировать. Согласна с выражением о том, что Донбасс - не прачечная. Я говорила про этап переосмысления. Для меня это довольно интимный момент. Поскольку я ответственно и так тонко к этому подходила, то мне было важно поехать туда без освещения СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее.
И закончила свою речь ответом на вопрос, который иноагент Юрий Дудь задавал ей несколько лет назад: «Что ты скажешь, оказавшись перед Путиным?» Тогда она произнесла нецензурную фразу.
А сейчас: «Чем помочь?»
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В искренность Анастасии поверили не все:
Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом всё равно сказала. Что она ездила на Донбасс - замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочётов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику - я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии.
Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает.
Как считает Ивлеева, последствия той вечеринки аукаются ей до сих пор. И многие сомневаются, что она вернёт себе прежние гонорары, рекламные контракты и прочие бонусы.
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Она в этот бомонд по х@ям скакала столько времени, а теперь переосмыслила?
Не смешите мои бока
Жалкое, чмошное, обосравшееся ничтожество.
Собственно и раньше для меня такие "ивлевы" были НИКТО от слова совсем.
Что ли майское обострение у August и PokemonKa?
Кого в следующий раз из пыльных закоулков памяти ещё вытащим?