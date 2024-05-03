«За пределами добра и зла»: организатор «голой вечеринки» Настя Ивлеева дала интервью на фоне иконы и рассказала, что переосмыслила жизнь

Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом всё равно сказала. Что она ездила на Донбасс - замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочётов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику - я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии.

Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает.