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«За пределами добра и зла»: организатор «голой вечеринки» Настя Ивлеева дала интервью на фоне иконы и рассказала, что переосмыслила жизнь

«За пределами добра и зла»: организатор «голой вечеринки» Настя Ивлеева дала интервью на фоне иконы и рассказала, что переосмыслила жизнь

Автор:
03 мая 2024 14:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Виталий Милонов   голая вечеринка   извинения   интервью   
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По мнению депутата Милонова, она занимается «чисткой биографии».

В прошлом году Анастасия Ивлеева провела так называемую «голую вечеринку» с участием звёзд.

После этого с ней разорвали рекламные контракты, убрали из кинопроектов и она временно ушла в тень. Остальным участникам того вечера тоже прилетело, но сильнее всего - Ивлеевой.

Анастасия и остальные тусовщики записали несколько роликов с извинениями, их восприняли неоднозначно. Как сказала телеведущая Яна Поплавская:

Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения. Еще вчера они ходили с гордо поднятой головой и обращались к народу сквозь зубы. А теперь бегают по адвокатам, просят поддержки, но поддержать их может только Собчак комментарием в запрещённой соцсети.

И вот Настя Ивлеева дала первое интервью после нескольких месяцев молчания. Блогер сидела перед камерами без макияжа и на фоне иконы. Она рассказала, что после вечеринки решила взять паузу и залечь на дно:

Это было мероприятие, которое прошло не в то время, не в том месте. Дальше приняла решение уйти в режим тишины. Как минимум для того, чтобы поправить своё психологическое, ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Самым волнительным было покинуть своё привычное инфополе и погрузиться в другое, которое казалось неинтересным.

По её словам, началась активная «травля» в соцсетях:

Мне кажется, это вышло за пределы нормы. В современном медиапространстве обвинение равно приговору. Согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены, а какие-то последствия к участникам мероприятия были справедливы. Но в целом «антивечеринка» зашла слишком далеко. Негатив, хейт, доносы - это за пределом добра и зла.

Рассказала, что была на Донбассе:

Я была на Донбассе. Такое было принято решение. Я не стала это афишировать. Согласна с выражением о том, что Донбасс - не прачечная. Я говорила про этап переосмысления. Для меня это довольно интимный момент. Поскольку я ответственно и так тонко к этому подходила, то мне было важно поехать туда без освещения СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее.

И закончила свою речь ответом на вопрос, который иноагент Юрий Дудь задавал ей несколько лет назад: «Что ты скажешь, оказавшись перед Путиным?» Тогда она произнесла нецензурную фразу.

А сейчас: «Чем помочь?»

В искренность Анастасии поверили не все:

А депутат ГД Виталий Милонов говорит, что Анастасия занимается очисткой биографии:

Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом всё равно сказала. Что она ездила на Донбасс - замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочётов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику - я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии.

Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает.

Как считает Ивлеева, последствия той вечеринки аукаются ей до сих пор. И многие сомневаются, что она вернёт себе прежние гонорары, рекламные контракты и прочие бонусы.


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Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Виталий Милонов   голая вечеринка   извинения   интервью   
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26  комментариев
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4k
wwwoffka 1 57 минут назад
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Slonyash 3 секунды назад
Просто зарабатывать меньше стала. Не верю я в эти переосмысления.
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17k
GROMOZEKA 57 секунд назад
Да что она там переосмыслила?
Она в этот бомонд по х@ям скакала столько времени, а теперь переосмыслила?
Не смешите мои бока
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8k
Marlboro 2 минуты назад
Даже Саша Грей, сказав о завершении своей карьеры, выглядела более правдоподобно :)
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3k
crownanniversury 4 минуты назад
Кто верит этим паразитам?
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1k
Alex Kot 8 минут назад
Бабло заканчивается и не прибавляется, вот и всё.
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8k
Oleg 8 минут назад
хз. за пределами, это когда за сбитого на смерть на пешеходном переходе ребенка дают год , когда вылетевшему на встречку и устроившему дтп дают год - два, а за пост во вконтактике 5-7 лет. вот это за пределами. или попы, обвешанные золотом по самое не могу, учат смирению. вот это вот за пределами. а ивлева и ко - это продукт нашего времени.
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193
ViciousSnake 22 минуты назад
"Настя Ивлеева дала интервью на фоне иконы и рассказала, что переосмыслила жизнь"

Жалкое, чмошное, обосравшееся ничтожество.
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Не, не – "умерла, так умерла".

Собственно и раньше для меня такие "ивлевы" были НИКТО от слова совсем.
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25k
Shtoppi Полчаса назад
по ходу у ивлеевой, этой лицемерной, продажной девки, денюжки заканчиваются, а заработать, с ее тухлой репутацией, очевидно не получается. вот и крутится она как гадина какая, в попытках старую, порченную кожу сбросить, чтобы в ином, уже чистом, виде предстать.
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Её действия похожи на то, как если бы она обо$ралась на глазах у всех, а потом на публике провела стирку обо$ранных вещей и помылась. Вещи-то она отстирает, но вот в памяти людей так и останется "за$ранкой" и это прозвище уже на всю жизнь, как ни мойся.
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685
DuckTales 36 минут назад
Задолбали эти клоуны...
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3k
Звёздный странник 39 минут назад
Что за посты попёрли в Фишках с начала мая - То Шурыгина, то Ивлеева?
Что ли майское обострение у August и PokemonKa?
Кого в следующий раз из пыльных закоулков памяти ещё вытащим?
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160
ДокторКто 41 минуту назад
да всем на срать)
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13k
Copycat 45 минут назад
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18k
ron 48 минут назад
тварь мимикрирующая обыкновенная
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79k
Viktor 51 минуту назад
Ну ладно там кобыла-милявская или лошадь-собчак, а это мокрощёлку кто знал? А теперь только про неё и говорят, да и на Фишках её пиарят!
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13k
Том Сойер 54 минуты назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2873 поста (2828 в горячем)

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