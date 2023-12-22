Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте

Новый год он отпразднует в камере.
Вчера столица, да и не только она, встала на уши. В сети появились кадры с вечеринки Анастасии Ивлеевой - тусовку уже прозвали «фрик-шоу». Были и менее цензурные выражения.
Как заявляла хозяйка мероприятия, она «возродила клубную жизнь Москвы». Люди посмотрели, как именно она это сделала, и потребовали её наказать. А заодно - и всех участников.
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Новости о тусовке быстро разлетелись по СМИ и общественность забурлила. Активисты призвали разобраться со всеми, кто там «отдыхал». Депутаты предложили вырезать артистов из новогодних эфиров, а Мизулина захотела организовать им бойкот на государственном уровне.
Вероятно, селебрити такого не ожидали. Например, присутствующий там рэпер Джиган вскоре заявил, что зря он туда приехал с женой. И вообще, они ожидали весёлой тусовки, а вляпались во что-то непонятное.
Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились.
Был на вечере и другой товарищ - рэпер VACIO. На вечеринке он непринуждённо потряхивал естеством, на которое натянул носок. Гостей вечеринки такой наряд очень вдохновил и парень с ними сделал несколько «забавных» фото и видео. За это его хотят проверить по статье о пропаганде экстремистского *ЛГБТ-движения и запрещённых веществ.
После этого музыкант сразу же бросился извиняться. И по секрету сообщил, что интересуется только девушками. А ЛГБТ - не его тема.
Оправдания не сработали: сегодня музыканта задержали и доставили в Лефортовский районный суд. Там его признали виновным по ст. 6.21 КоАП РФ - пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. За это он заплатит штраф в 200 тысяч рублей. А по административному делу о хулиганстве, рэпера отправили на 15 суток за решётку. Поэтому новый год тусовщик встретит в камере, без ёлки и друзей. Зато в носках.
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*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.
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https://m.lenta.ru/news/2023/12/22/dvoih-muzhchin-s-goloy-vecherinki-ivleevoy-zaderzhali-za-potseluy-na-tantspole/https://m.lenta.ru/news/2023/12/22/dvoih-muzhchin-s-goloy-vecherinki-ivleevoy-zaderzhali-za-potseluy-na-tantspole/
А вечеринка отвратная, но зато раскрывает все грани нашего "бомонда". Если посмотреть они все довольны, у них такая вечеринка не вызывает отторжения. Цирк уродов...
Сами же и слили в сеть все эти видео.
А так да, непонятно, причём тут ЛГБТ.
Нужно всех их "из телевизора" убрать и всё.
И да, когда вчера по ящику их всех ругали, почему-то румына не показали. Вырезали.
А, ну да, он же на "голубом огоньке" выступает.
ну похудела, может глисты.