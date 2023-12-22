Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте

Вчера столица, да и не только она, встала на уши. В сети появились кадры с вечеринки Анастасии Ивлеевой - тусовку уже прозвали «фрик-шоу». Были и менее цензурные выражения.

Как заявляла хозяйка мероприятия, она «возродила клубную жизнь Москвы». Люди посмотрели, как именно она это сделала, и потребовали её наказать. А заодно - и всех участников.