FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8371 пост • 897 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте

Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте

Автор:
22 декабря 2023 16:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VACIO   ЛГБТ   Настя Ивлеева   арест   голая вечеринка   пропаганда   рэпер   тусовка   штраф   
2379
6
2

Новый год он отпразднует в камере.

Вчера столица, да и не только она, встала на уши. В сети появились кадры с вечеринки Анастасии Ивлеевой - тусовку  уже прозвали «фрик-шоу». Были и менее цензурные выражения.

Как заявляла хозяйка мероприятия, она «возродила клубную жизнь Москвы». Люди посмотрели, как именно она это сделала, и потребовали её наказать. А заодно - и всех участников.

Новости о тусовке быстро разлетелись по СМИ и общественность забурлила. Активисты призвали разобраться со всеми, кто там «отдыхал». Депутаты предложили вырезать артистов из новогодних эфиров, а Мизулина захотела организовать им бойкот на государственном уровне.

Вероятно, селебрити такого не ожидали. Например, присутствующий там рэпер Джиган вскоре заявил, что зря он туда приехал с женой. И вообще, они ожидали весёлой тусовки, а вляпались во что-то непонятное.

Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились.

Был на вечере и другой товарищ - рэпер VACIO. На вечеринке он непринуждённо потряхивал естеством, на которое натянул носок. Гостей вечеринки такой наряд очень вдохновил и парень с ними сделал несколько «забавных» фото и видео. За это его хотят проверить по статье о пропаганде экстремистского *ЛГБТ-движения и запрещённых веществ.

После этого музыкант сразу же бросился извиняться. И по секрету сообщил, что интересуется только девушками. А ЛГБТ - не его тема.

Оправдания не сработали: сегодня музыканта задержали и доставили в Лефортовский районный суд. Там его признали виновным по ст. 6.21 КоАП РФ - пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. За это он заплатит штраф в 200 тысяч рублей. А по административному делу о хулиганстве, рэпера отправили на 15 суток за решётку. Поэтому новый год тусовщик встретит в камере, без ёлки и друзей. Зато в носках.

*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: VACIO   ЛГБТ   Настя Ивлеева   арест   голая вечеринка   пропаганда   рэпер   тусовка   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
sssss3 Час назад
Для Собчак в Аду думаю будет отдельный личный котёл, с кипящим поносом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Axel 6 минут назад
Двоих мужчин с голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой задержали за поцелуй
https://m.lenta.ru/news/2023/12/22/dvoih-muzhchin-s-goloy-vecherinki-ivleevoy-zaderzhali-za-potseluy-na-tantspole/https://m.lenta.ru/news/2023/12/22/dvoih-muzhchin-s-goloy-vecherinki-ivleevoy-zaderzhali-za-potseluy-na-tantspole/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sumrak58100 6 минут назад
Сами всё выложили в сеть. Можно представить, что же там творится, что они не выкладывают на всеобщее обозрение. Тысячу извинений, если кому-то испортил аппетит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 9 минут назад
Чего то Ивлеева такая страшненькая стала. Пластика её в чучело превратила.
А вечеринка отвратная, но зато раскрывает все грани нашего "бомонда". Если посмотреть они все довольны, у них такая вечеринка не вызывает отторжения. Цирк уродов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod 11 минут назад
Ну вот, носок с ним, Добби скоро будет свободен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
ruslan d 15 минут назад
Добби подарили носок ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн 22 минуты назад
это надо быть безмозглым дегенератом, чтоб не ожидать такой реакции от общества... они реально овощи? со своими извинялками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Мальчик в трусиках Кот Баюн 10 минут назад
Думали, что никто не узнает. Мероприятие-то закрытое, только для своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад Полчаса назад
Настя подставила кучу непростого народа. Что-то меня заботит её здоровье и финансовое благополучие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead 45 минут назад
Блин страшные такие, и не зашкварно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алекс Крайчек 46 минут назад
"Депутаты предложили вырезать артистов... " А что, патроны совсем кончились? Впрочем, одобряю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Нежмисто Живисто 53 минуты назад
Собчак не тронут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артур 53 минуты назад
А Настю,эту бабу с лицом трансвистита,не хрен пиарить по каналам в рекламе и как ведущую...гнать сраной метлой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 54 минуты назад
Чушь полная. Ивлиева анонсировала "голую вечеринку". Товарищ приперся туда как и требовалось, голым. На член надел носок. Это закрытая вечеринка значит о пропаганде речи идти не может. Пропаганда должна идти среди кого-то, а это мероприятие только для "своих". Какое отношение надетый на член носок имеет к ЛГБТ вообще не понятно. Носок рассматривают как сексуальный объект что-ли? Тогда трусы тоже сексуальный объект и мы все извращенцы. Может быть для задержания есть какие-то другие основания? Вот запрещенные вещества это что-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Что делают с людьми причуды пластической хирургии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Всех сжечь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить поток мигрантов в РФ
"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить...
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое вышло из-под контроля
"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое...
Набирающие популярность в сообществах
Просто украшения к Новому году в Москве
Просто украшения к Новому году в Москве
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#ДТП#кино#собака#забавно#Ynews#фильм
#животные#автомобили#факты#интересное#аварии#Автовсячина#кот#шоу бизнес#новый год#полиция
#в мире#автомир#люди#интересно#авто аварии#подборка#дети#природа#Москва#Великобритания
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков «Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина» «Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни... Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он... «Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами «Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО... Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде

На что жалуетесь?

Вернуться