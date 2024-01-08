FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8429 постов • 901 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца

«Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца

Автор:
08 января 2024 11:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Видео   голая вечеринка   ивлеева   мощи   подарок церкви   шоу бизнес   
1244
3
2

Время грешить - время каяться.

После "голой вечеринки", которая состоялась в московском клубе "Мутабор" "отменили" многих артистов, а само заведение закрыли аж на месяц. Таким образом, владельцы клуба лишились всех новогодних мероприятиятий. Разумеется, они потеряли изрядную прибыль, но пытаются сохранить лицо.


Перед Рождеством Христовым Михаил Данилов подарил московскому храму Знамения иконы Божией Матери, фрагменты мощей Николая Чудотворца, которые, по его словам, были выкуплены в Ватикане.



"Мутабор" - не единственный клуб, который принадлежит Михаилу Данилову. Он является владельцем таких столичных заведений, как Space Moscow, «Известия Hall» и Lookin Rooms, Icon, Red, Gipsy и Shakti Terrace, «Конструктор» и «Микс».


Что касается артистов, которые поучаствовали в той самой вечеринке, то для многих из них праздники оказались подпорчены. Ксения Собчак пожаловалась, что потеряла 15 миллионов из-за отмены новогодних корпоративов.


Первый канал вырезал выступления Филиппа Киркорова из новогодних концертов и из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом». "Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней «Летите, летите». Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню «Мурашки». Но все эти композиции не вошли в эфир.", - сообщает Телеграм-канал "Россия сейчас".

Сам Киркоров провёл Рождество в Дубае, где пел на вечеринке в Chalet Berezka, и, по его словам, всё равно скучал по России.


Также Киркоров сообщил, что пожертвует свой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" пострадавшим при обстреле Белгорода.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Mutabor   Видео   голая вечеринка   ивлеева   мощи   подарок церкви   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Имхо, не поможет. Как минимум надо мумию ивлеевой огню придать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
37k
albedo 4 минуты назад
подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца
==========================
Что за бред?!
Он их на Авито что ли купил?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Lopasin albedo Полминуты назад
Этих «частичек» неучетное количество. Как голов Иоанна-крестителя, говорят, порядка 8 только сертифицированных по храмам в Европах раскидано. Вообще это жесть поклоняться частям мертвых людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 7 минут назад
Скажите, вас не зае***ла эта тема??? Сколько ещё мусолить будете эту вечеринку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 9 минут назад
похоже все наделали в штаны, у кого они были одеты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 16 минут назад
Говорить в церкви "мы против мракобесия"-это не оскорбление чувств верующих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev Полчаса назад
"Захочешь жить - и не так раскорячишься"©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 38 минут назад
Где ж он эти мощи взял? От новогоднего холодца остались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Доктор Джонс 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
sos1960sos 55 минут назад
Если сложить вместе все части мощей Николая Чудотворца со всего мира, то мы узнаем, что при жизни он должен был весить по меньшей мере полторы тонны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий Час назад
Мощи продаются - покупаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Час назад
Частиц святых по миру и России раз в 1000 больше, чем может быть у человека, давай, подсовывай куски собак, коров, или трупов людей, ДНК тест провести не дадут-же, накой церковникам бабло терять? А так ходят толпами, иконы облизывают, пожертвования дают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901k
А.Берестенко Час назад
"частицы мощей" - это сколько в миллиграммах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210395



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой
Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие...
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Россия#сарказм#Москва
#фото#СССР
#история#кино
Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети "Не Киркоровым единым": среди гостей "голой вечеринки" оказались жены и дети депутатов и топ-менеджеров "Не Киркоровым единым": среди гостей "голой вечеринки" оказались жены и дети депутатов и... Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как... "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС,... "Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков" "Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали...

На что жалуетесь?

Вернуться