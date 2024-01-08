«Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца

Время грешить - время каяться.
После "голой вечеринки", которая состоялась в московском клубе "Мутабор" "отменили" многих артистов, а само заведение закрыли аж на месяц. Таким образом, владельцы клуба лишились всех новогодних мероприятиятий. Разумеется, они потеряли изрядную прибыль, но пытаются сохранить лицо.
Перед Рождеством Христовым Михаил Данилов подарил московскому храму Знамения иконы Божией Матери, фрагменты мощей Николая Чудотворца, которые, по его словам, были выкуплены в Ватикане.
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"Мутабор" - не единственный клуб, который принадлежит Михаилу Данилову. Он является владельцем таких столичных заведений, как Space Moscow, «Известия Hall» и Lookin Rooms, Icon, Red, Gipsy и Shakti Terrace, «Конструктор» и «Микс».
Что касается артистов, которые поучаствовали в той самой вечеринке, то для многих из них праздники оказались подпорчены. Ксения Собчак пожаловалась, что потеряла 15 миллионов из-за отмены новогодних корпоративов.
Первый канал вырезал выступления Филиппа Киркорова из новогодних концертов и из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом». "Изначально шоу должен был открыть Киркоров с песней «Летите, летите». Также в программе было его совместное выступление с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским, а певица Наталья Ионова (Глюкоза) исполнила бы песню «Мурашки». Но все эти композиции не вошли в эфир.", - сообщает Телеграм-канал "Россия сейчас".
Сам Киркоров провёл Рождество в Дубае, где пел на вечеринке в Chalet Berezka, и, по его словам, всё равно скучал по России.
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Также Киркоров сообщил, что пожертвует свой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" пострадавшим при обстреле Белгорода.
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Что за бред?!
Он их на Авито что ли купил?!
Такого быть не может.