«Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца

После "голой вечеринки", которая состоялась в московском клубе "Мутабор" "отменили" многих артистов, а само заведение закрыли аж на месяц. Таким образом, владельцы клуба лишились всех новогодних мероприятиятий. Разумеется, они потеряли изрядную прибыль, но пытаются сохранить лицо.





Перед Рождеством Христовым Михаил Данилов подарил московскому храму Знамения иконы Божией Матери, фрагменты мощей Николая Чудотворца, которые, по его словам, были выкуплены в Ватикане.



