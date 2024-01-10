Строители отомстили заказчице, которая не захотела платить

Владелица дома в австралийском Квинсленде наняла бригаду рабочих, чтобы забетонировать подъездную дорожку. Однако результат её не устроил и она решила заплатить меньше, чем договаривались. Мужики просто пришли и разнесли новую дорожку в хлам, да ещё и видео сняли.
Владелица дома в Логане (Квинсленд, Австралия) по имени Виола выразила свое недовольство качеством работы строительной бригады. Она заявила, что сделанная рабочими подъездная дорожка не отвечает принятым в стране стандартам, и отказалась выплачивать оставшуюся часть суммы, на которую договаривались изначально.
По словам женщины, строители делали то, что хотели они, а не то, что она просила их сделать. И проблемы с этой бригадой у нее появились сразу же.
По его словам, они с Виолой изначально согласовали счет на 6 000 австралийских долларов за новое покрытие для большой подъездной дорожки, пристроенной к дому сбоку. Работа была выполнена качественно и в срок, а проблемы начались лишь после того, как женщина отказалась выплачивать остаток суммы.
Она выплатила только 2 500 австралийских долларов и отказалась выплатить остальное, объяснив это тем, что работа выполнена некачественно и рабочие не убрали мусор.
«Они сказали мне: "Плати сейчас или мы разобьём бетон", — рассказывает Виола. — И я, конечно, заплатила. Но они все равно отказались закончить работу».
Джесси Кроу и его бригада сняли на видео, как они громят подъездную дорожку к дому Виолы
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Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом году, видео было выложено в социальные сети в первые дни 2024 года.
На видео Джесси произносит в камеру: «Вот что бывает, когда вы не хотите платить за работу, выполняемую у вас дома».
Записывающий видео комментирует, что теперь Виоле обойдется дороже все это выкапывать, убирать и заливать дорожку заново.
Виола заявила, что она и ее семья сами отремонтируют бетонную дорожку, а Джесси утверждает, что ему не нравилось разрушать свою работу, но он устал от того, что его «обдирают». Он говорит, что работает в этой сфере уже очень давно и работает честно. «Я горжусь своей работой, мне нравится бетон. Но что остается делать, если люди не хотят платить?», — спрашивает он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотя мы не знаем, конечно, о чём они договаривались. Ну и каковы вообще расценки в Австралии за подобную работу? Может это ниже рынка. Или же наоборот, цена завышена, а качество так себе.
По-разному бывает. Я тут не стал бы становиться на чью-то сторону.
Также и тетка легко это заделает.
Ни в коем случае не оправдываю её действия.
ну или предоплату 100% брать.