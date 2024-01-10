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Строители отомстили заказчице, которая не захотела платить

Строители отомстили заказчице, которая не захотела платить

Автор:
10 января 2024 13:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бытовуха   заказчики   истории из жизни   истории людей   месть   спор   строители   холодная месть   
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Владелица дома в австралийском Квинсленде наняла бригаду рабочих, чтобы забетонировать подъездную дорожку. Однако результат её не устроил и она решила заплатить меньше, чем договаривались. Мужики просто пришли и разнесли новую дорожку в хлам, да ещё и видео сняли.


Владелица дома в Логане (Квинсленд, Австралия) по имени Виола выразила свое недовольство качеством работы строительной бригады. Она заявила, что сделанная рабочими подъездная дорожка не отвечает принятым в стране стандартам, и отказалась выплачивать оставшуюся часть суммы, на которую договаривались изначально.


По словам женщины, строители делали то, что хотели они, а не то, что она просила их сделать. И проблемы с этой бригадой у нее появились сразу же.


По его словам, они с Виолой изначально согласовали счет на 6 000 австралийских долларов за новое покрытие для большой подъездной дорожки, пристроенной к дому сбоку. Работа была выполнена качественно и в срок, а проблемы начались лишь после того, как женщина отказалась выплачивать остаток суммы.


Она выплатила только 2 500 австралийских долларов и отказалась выплатить остальное, объяснив это тем, что работа выполнена некачественно и рабочие не убрали мусор.


«Они сказали мне: "Плати сейчас или мы разобьём бетон", — рассказывает Виола. — И я, конечно, заплатила. Но они все равно отказались закончить работу».


Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом году, видео было выложено в социальные сети в первые дни 2024 года.


На видео Джесси произносит в камеру: «Вот что бывает, когда вы не хотите платить за работу, выполняемую у вас дома».


Записывающий видео комментирует, что теперь Виоле обойдется дороже все это выкапывать, убирать и заливать дорожку заново.


Виола заявила, что она и ее семья сами отремонтируют бетонную дорожку, а Джесси утверждает, что ему не нравилось разрушать свою работу, но он устал от того, что его «обдирают». Он говорит, что работает в этой сфере уже очень давно и работает честно. «Я горжусь своей работой, мне нравится бетон. Но что остается делать, если люди не хотят платить?», — спрашивает он.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовуха   заказчики   истории из жизни   истории людей   месть   спор   строители   холодная месть   
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13k
ron Час назад
Несколько лет назад я нанял бригаду строителей строить дачу. Подписал договор с фирмой, всё оплачивал поэтапно, но персонально бригаде я привозил пакеты с едой, типа, угощал, давал дополнительную работу подхалтурить (перенос калитки, спил осины и т.д., всё это, разумеется, оплачивал, иногда просто поощрял финансово переводами небольших сумм бригадиру). Поверьте мне, строители были благодарны и сделали всё на совесть, иногда даже давали советы, показывали, где фирма сэкономила на проекте, и как надо сделать по уму. В итоге, ни один их совет не был высосан из пальца. Все построили в срок, всё построили отлично. Расстались очень довольными, и я, и они. Думаю, если бы я начал гнуть пальцы, максимум, я имел бы дом по примитивному проекту, да еще и кое-как сколоченный, я ж не могу контролировать каждый гвоздь. В общем, люди строят для вас, понимайте это. Да, они строят за деньги, но жить-то здесь вам.
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9k
Zhora 4 минуты назад
Ну сделано по-моему действительно похабненько. Посмотрите край дорожки на последнем фото.

Хотя мы не знаем, конечно, о чём они договаривались. Ну и каковы вообще расценки в Австралии за подобную работу? Может это ниже рынка. Или же наоборот, цена завышена, а качество так себе.

По-разному бывает. Я тут не стал бы становиться на чью-то сторону.
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6k
мемфрид 5 минут назад
Хитрая жиробаска
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782
Почтальон Стечкин 10 минут назад
Ну явно у заказчицы еврейская рожа!
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729
Ринат Фамутдинов 11 минут назад
Давно... друг работал по ремонту квартир и один жлоб:"Всё хреново сделали и очень дорого!!!" была смета и ещё куча документов... В общем, старался всё на халяву...Так ему сделали фишку, подали в суд и у него дома в стену заделали сырое яйцо!!! Через месяц в квартире стало пахнуть хуже чем общественном туалете!!!
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6k
Евгений Д 23 минуты назад
Если колупают уже залитый бетон- то он какой то дерьмовый, и щебня там практически нет, видно в тех краях заливают без наполнителей
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761
MidMaster Полчаса назад
Это как в натяжных потолках - главное подготовительные работы, а натянуть - ерунда.
Также и тетка легко это заделает.
Ни в коем случае не оправдываю её действия.
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6k
hhwost Полчаса назад
всегда надо договор чёткий. даже бандиты в 90-е, которых нанимали долги выбивать, спрашивали "а документы хоть какие-то есть?"
ну или предоплату 100% брать.
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78k
Viktor 56 минут назад
Хитрожопая заказчица, заделать эти "лунки" плёвое дело, а вот забетонировать такую площадь это уже другое!
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3k
RaiJu Час назад
Честных работяг не надо никогда обманывать. У меня есть знакомый, который кидает так ремонтников, ищет косяки и говорит, прощайте.
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59k
alertol Час назад
Встречался по стройке и с недобросовестными заказчиками и строителями (хотя я так то айтишник, но по стройке халтурил "для души") при хорошем бригадире, даже в бригаде алкашей, заказы обычно выполняются качественно и в срок. А вот платить обычно не хочет никто (Причём именно у зарубежных это чаще, русские заказчики платят исправнее, хотя и не всегда вовремя, но предупреждают заранее что будет задержка, чтоб исполнитель всегда был в курсе что ожидать.)
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