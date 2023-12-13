FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2062 поста • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Электрик заполучил реальные звёздочки в глазах

Электрик заполучил реальные звёздочки в глазах

Автор:
13 декабря 2023 12:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: глаз   звездочки   зрение   истории из жизни   истории людей   катаракта   несчастный случай   удар током   ударило током   
1475
3

Этот случай произошел давно, но поскольку он довольно редкий, о нем часто вспоминают. В медицинском журнале New England Journal of Medicine 23 января 2014 года была опубликована статья о том, что некий электрик после сильного удара током выжил, но теперь у него «глаза в форме звезды».

У 42-летнего рабочего из Калифорнии однажды случился действительно очень тяжелый день. Во время смены его ударило током в 14 000 вольт. Его плечо случайно соприкоснулось с проводом под напряжением, в результате чего ток пронесся по телу, задев в том числе и зрительный нерв. Так этот человек заполучил катаракту в форме звезды.


Новость о его необычном состоянии впервые попала в заголовки газет еще в 2014 году, когда этот случай был опубликован в номере New England Journal of Medicine от 23 января. Но на самом деле инцидент произошел за десять лет до этого — однако мужчина все еще страдал от проблем со зрением на обоих глазах более десяти лет спустя.


Зрительный нерв состоит из миллионов нервных волокон, которые передают электрические импульсы от глаз к мозгу, а затем эта сенсорная информация обрабатывается, позволяя нам видеть. Очевидно, что 14 000 вольт изрядно «поджарили» его — особенно пострадали глазные яблоки.


Лечил этого пациента доктор Бобби Корн, доцент кафедры клинической офтальмологии Калифорнийского университета. «Зрительный нерв подобен любому проводу, проводящему электричество, — рассказал врач. — В данном случае экстремальный ток и напряжение, прошедшие через этот важный природный провод, вызвали повреждение самого зрительного нерва».


По прошествии четырех недель после аварии на объекте мужчина пожаловался, что у него по-прежнему проблемы со зрением. По словам Корна, тщательное обследование показало, что у пациента «поразительная катаракта на обоих глазах» необычной формы.


Катаракта возникает, когда хрусталик глаза становится мутным, что приводит к помутнению зрения, и является основной причиной слепоты.


Через четыре месяца после удара током пациент перенес операцию по удалению катаракты и установке нового хрусталика, благодаря чему его зрение немного улучшилось. Однако повреждение зрительного нерва исправить не удалось, поэтому зрение оставалось ограниченным. По словам Корна, пациент продолжал испытывать эти проблемы даже спустя десять лет после случившегося.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: глаз   звездочки   зрение   истории из жизни   истории людей   катаракта   несчастный случай   удар током   ударило током   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
SuperTroll 2 часа назад
"Его ударило током в 14 000 вольт." Ток-Амперы. Напряжение-Вольты. Или я чет путаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
15k
Ivan 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 2 часа назад
Блин жаль нет фотки лица общим планом))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Набирающие популярность в сообществах
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#забавно#Автовсячина#Еда#милота#Разное
#животные#автомир#люди#Юмор#факты#кино#позитив#Ynews#нападение#подборка
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#США#собака#фильм#новый год#история
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год «Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники «Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники 25 фактов, которые могут развлечь или поразить до глубины души 25 фактов, которые могут развлечь или поразить до глубины души Каково это —&nbsp;чихать 12 000 раз в день Каково это — чихать 12 000 раз в день Как бессовестный сквоттер отжал дом у английского пенсионера и выиграл суд Как бессовестный сквоттер отжал дом у английского пенсионера и выиграл суд Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

На что жалуетесь?

Вернуться