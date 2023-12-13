Электрик заполучил реальные звёздочки в глазах

У 42-летнего рабочего из Калифорнии однажды случился действительно очень тяжелый день. Во время смены его ударило током в 14 000 вольт. Его плечо случайно соприкоснулось с проводом под напряжением, в результате чего ток пронесся по телу, задев в том числе и зрительный нерв. Так этот человек заполучил катаракту в форме звезды.

Новость о его необычном состоянии впервые попала в заголовки газет еще в 2014 году, когда этот случай был опубликован в номере New England Journal of Medicine от 23 января. Но на самом деле инцидент произошел за десять лет до этого — однако мужчина все еще страдал от проблем со зрением на обоих глазах более десяти лет спустя.