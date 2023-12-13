Электрик заполучил реальные звёздочки в глазах

Этот случай произошел давно, но поскольку он довольно редкий, о нем часто вспоминают. В медицинском журнале New England Journal of Medicine 23 января 2014 года была опубликована статья о том, что некий электрик после сильного удара током выжил, но теперь у него «глаза в форме звезды».
У 42-летнего рабочего из Калифорнии однажды случился действительно очень тяжелый день. Во время смены его ударило током в 14 000 вольт. Его плечо случайно соприкоснулось с проводом под напряжением, в результате чего ток пронесся по телу, задев в том числе и зрительный нерв. Так этот человек заполучил катаракту в форме звезды.
Новость о его необычном состоянии впервые попала в заголовки газет еще в 2014 году, когда этот случай был опубликован в номере New England Journal of Medicine от 23 января. Но на самом деле инцидент произошел за десять лет до этого — однако мужчина все еще страдал от проблем со зрением на обоих глазах более десяти лет спустя.
Зрительный нерв состоит из миллионов нервных волокон, которые передают электрические импульсы от глаз к мозгу, а затем эта сенсорная информация обрабатывается, позволяя нам видеть. Очевидно, что 14 000 вольт изрядно «поджарили» его — особенно пострадали глазные яблоки.
Лечил этого пациента доктор Бобби Корн, доцент кафедры клинической офтальмологии Калифорнийского университета. «Зрительный нерв подобен любому проводу, проводящему электричество, — рассказал врач. — В данном случае экстремальный ток и напряжение, прошедшие через этот важный природный провод, вызвали повреждение самого зрительного нерва».
По прошествии четырех недель после аварии на объекте мужчина пожаловался, что у него по-прежнему проблемы со зрением. По словам Корна, тщательное обследование показало, что у пациента «поразительная катаракта на обоих глазах» необычной формы.
Катаракта возникает, когда хрусталик глаза становится мутным, что приводит к помутнению зрения, и является основной причиной слепоты.
Через четыре месяца после удара током пациент перенес операцию по удалению катаракты и установке нового хрусталика, благодаря чему его зрение немного улучшилось. Однако повреждение зрительного нерва исправить не удалось, поэтому зрение оставалось ограниченным. По словам Корна, пациент продолжал испытывать эти проблемы даже спустя десять лет после случившегося.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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