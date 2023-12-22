Невеста решила взимать с отсутствующих на свадьбе гостей «плату за неявку»

«Разве по этикету не положено посылать подарок на свадьбу, на которой вы не можете присутствовать? Конечно, если вы отменяете свой приезд в последнюю минуту, вы могли бы заплатить за место, а не посылать подарок. Или подарить что-то приличное», — говорили защитники.

«Так нельзя. Вы бы в любом случае заплатили за место, пришел человек или нет; с точки зрения вашего бюджета нет разницы. Ведь если бы они пришли, то не ожидали бы, что заплатят по прибытии», — возражали критики.

«Несправедливо наказывать кого-то, если он просто не может позволить себе дальнюю поездку», — утверждали третьи.

А вы как считаете?