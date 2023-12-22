Невеста решила взимать с отсутствующих на свадьбе гостей «плату за неявку»

Одна австралийская невеста вызвала бурную дискуссию в интернете, рассказав о своей идее взимать с тех, кто был приглашен и не явился на свадьбу, определенную «неустойку». Ее размер будет зависеть от того, сколько гостей невеста не досчитается на своем празднике и сколько уже оплаченных ею заранее мест в ресторане будет пустовать.
Австралийка рассказала о том, что еще в июле отправила подруге приглашение на свадьбу и получила согласие, но в декабре — за неделю до знаменательного события — пришло сообщение о том, что подруга приехать не сможет.
«Мне очень жаль, я знаю, что мы ответили "да", и свадьба состоится на следующей неделе, но мы просто не можем позволить себе путешествовать между штатами в данный момент, — написала ее подруга. — Надеюсь, ты меня поймешь, я бы с удовольствием побывала на твоем празднике».
Невеста спросила у ведущих известного в Австралии подкаста She's on The Money, допустимо ли попросить с этой подруги «плату за неявку», объяснив это так:
«До свадьбы осталась неделя, и я уже подтвердила ресторану число гостей и заплатила оставшуюся сумму (аванс был внесен ранее), которая составила 18 600 долларов».
Новобрачная хотела узнать, как лучше всего попросить человека вернуть ей сумму, которая была потрачена на то, чтобы он мог присутствовать на свадьбе.
«За последнюю неделю десять гостей, которые ранее подтвердили, что приедут, теперь отказались, сославшись на то, что им слишком дорого добираться из одного штата в другой, — рассказала она. — Я пытаюсь покрыть расходы на их места, иначе я фактически впустую потрачу 2 000 долларов. Могу ли я попросить, чтобы они сами покрыли эти расходы?»
Ситуация стала предметом жарких споров. Сотни людей разделились во мнениях: одни посчитали, что невеста была права, другие — что ее просьба была неприличной и бестактной.
«Разве по этикету не положено посылать подарок на свадьбу, на которой вы не можете присутствовать? Конечно, если вы отменяете свой приезд в последнюю минуту, вы могли бы заплатить за место, а не посылать подарок. Или подарить что-то приличное», — говорили защитники.
«Так нельзя. Вы бы в любом случае заплатили за место, пришел человек или нет; с точки зрения вашего бюджета нет разницы. Ведь если бы они пришли, то не ожидали бы, что заплатят по прибытии», — возражали критики.
«Несправедливо наказывать кого-то, если он просто не может позволить себе дальнюю поездку», — утверждали третьи.
А вы как считаете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И да, очень и очень некрасиво отказываться в последний момент от участия в какой-то движухе, где на тебя планировали место, еду, алкоголь, хотели тебя видеть в гостях и возможно отказали другому человеку, так как не было возможности организовать событие абсолютно для всех. Если подписался - ты должен явиться, это этикет, это уважение, это вежливость. Бывают конечно случаи, когда внезапная проблема становиться причиной невозможности посетить мероприятие, но такое случается крайне редко. Зачастую люди порой просто наплевательски относятся к другим и их не особо парит что там кто-то для них что-то готовил и старался, им банально жалко денег на подарок или даже на проезд.. Не стоит таких людей считать своими друзьями.. друг придёт и без денег (если так случилось и жизнь дала трещину), понимая что ждёшь ты его, не ради подарка, а ради его присутствия в важный для тебя день.
- Я русский!
- Ясно. А я - немецкий.