25 полезных идей и разработок, которые пригодились бы в любой стране мира

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Давайте посмотрим, какие классные и удобные штуки для людей придумали и внедрили в разных странах мира. Это не для того, чтобы сказать, что где-то лучше, чем у нас. Просто хорошие идеи, которые можно подхватить и использовать!
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2. В этом британском супермаркете на тележку со сломанными колесами можно повесить знак «Почините меня»
3. В Сингапуре пожилые люди могут приложить к терминалу на пешеходном переходе свое удостоверение личности — и получить дополнительное время для спокойного перехода через дорогу
6. На этой парковке во Франции между парковочными местами установлены мягкие барьеры, чтобы люди не царапали другие автомобили
7. Японское правительство отправляет людям, находящимся в карантине дома, бесплатные посылки! Вот посылка на одного человека, Токио
10. Светильники в кафе для того, чтобы молча привлечь внимание официанта. Маастрихт, Нидерланды
13. В этом бургер-центре в Норвегии есть отделение, в которое можно вылить газировку, прежде чем выбросить стаканчик
15. UPS в Италии использует эти «велосипедные грузовики» для доставки посылок по узким улочкам Рима
16. Общественный воздушный душ в Токио, чтобы сдуть пыльцу с людей, страдающих сенной лихорадкой
22. Эти два разных набора корзин для покупок в универмаге в Бангкоке — для тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет, чтобы его оставили в покое
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не хотел бы я столько автобус ждать
- первое, и самое главное, нехер с животными ходить в продуктовые магазины!
- зная Швецию, с их ценностями, они ещё и не такое могли на подгузниках изобразить.
- сиденья повернутые в бок - лучший способ для опорожнения желудка, попробуйте на ходу в бок смотреть.
- вагоны только для женщин - что за сексизм? А где только для мужчин? А то некоторые дамы так надушатся, что лучше рядом с бомжом ехать (утрирую немного)