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25 полезных идей и разработок, которые пригодились бы в любой стране мира

25 полезных идей и разработок, которые пригодились бы в любой стране мира

Автор:
10 января 2024 12:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   интересно   новшества   новые идеи   познавательно   полезные вещи   разные страны мира   страны мира   
1612
26

Давайте посмотрим, какие классные и удобные штуки для людей придумали и внедрили в разных странах мира. Это не для того, чтобы сказать, что где-то лучше, чем у нас. Просто хорошие идеи, которые можно подхватить и использовать!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   интересно   новшества   новые идеи   познавательно   полезные вещи   разные страны мира   страны мира   
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11  комментариев
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342
gvg Час назад
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РДЖ еще со времён МПС давно уже имеют это чудо
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224
JagaJaga 9 минут назад
Светофор со светящимися опорами, это очень удобно, каждый день там езжу (район Ясенево), вот бы таких побольше в городе поставить, а не только в одном месте!
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4k
poбт 11 минут назад
"25. Автобусная остановка с книгами, которые можно читать, пока ждешь. Норвегия"
не хотел бы я столько автобус ждать
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4k
solovei7 17 минут назад
На Тверском бульваре в Москве.
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8k
Станислав 20 минут назад
Сиденья, направленные в окно - полный бред. Фиг ты что разглядишь, все будет мимо пролетать. Укачает в разы быстрее.
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13k
Karelian Полчаса назад
С некоторыми не согласен:
- первое, и самое главное, нехер с животными ходить в продуктовые магазины!
- зная Швецию, с их ценностями, они ещё и не такое могли на подгузниках изобразить.
- сиденья повернутые в бок - лучший способ для опорожнения желудка, попробуйте на ходу в бок смотреть.
- вагоны только для женщин - что за сексизм? А где только для мужчин? А то некоторые дамы так надушатся, что лучше рядом с бомжом ехать (утрирую немного)
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728
Nevad Black 40 минут назад
а мне отчего-то кажется, что мужчина на упаковке подгузников - это не то что именно отец, а как сегодня модно - просто мужик, как очередная пропаганда однополой семьи, особенно учитывая, что все это происходит в епропе
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49k
Максим Т. 48 минут назад
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Родитель № 1, или № 2?
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18k
SandMANn Час назад
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Бедный сабак нюштит фаршик...
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18k
SandMANn Час назад
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Крышка канализационного люка с нанесенной картой города и точкой нахождения

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