Самые красивые и интересные замки мира

Почему древние замки так очаровывают? Дело и в удивительной архитектуре, и в том, что сами их стены дышат историей и пробуждают наше воображение — так и видишь каких-нибудь важных рыцарей в сияющих доспехах и могущественных королев-воительниц. Замок как архитектурная форма встречается не только в Европе, и сейчас мы в этом убедимся.
Замки — это места, где плелись заговоры, заключались браки, совершались убийства, рождались королевские дети и так далее. С замками всегда есть о чем поговорить.
Замок находится примерно в 30 минутах езды на скоростном поезде к западу от Осаки и Кобэ. Это воплощение японского феодального замка. Его называют Замком Белой цапли из-за сходства с огромной летящей птицей. Химэдзи был построен в начале 17 века. Это национальное достояние Японии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот классический средневековый замок возвышается над островом Родос в Эгейском море. Первоначально построенная как византийская цитадель, она была преобразована в ее нынешнюю готическую форму рыцарями-крестоносцами Святого Иоанна, когда Родос служил резиденцией их великого магистра. В настоящее время это памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и главная туристическая достопримечательность острова.
Несмотря на то, что многие считают этот баварский шедевр воплощением классического немецкого замка, он является относительно новым творением — замок был возведен в конце 1800-х годов по приказу короля Людвига II. Монарх поручил своим архитекторам спроектировать что-то, что отражало бы как оперы Рихарда Вагнера, так и романтические идеалы Средневековья — такую же фантазию, как замок Спящей красавицы в Диснейленде, но на фоне заснеженных Альп и баварских равнин, раскинувшихся внизу.
Алькасар — один из самых поразительных замков во всей Европе. Он расположен на узком скалистом мысе, возвышающемся над равнинами Старой Кастилии в центральной Испании. Хотя изначально это был римский форт, сооружение за сотни лет превратилось в прототип средневекового замка с глубоким рвом, подъёмным мостом, круглыми сторожевыми башнями и прочной крепостью, а также богато украшенными королевскими покоями. Замок Сеговии наиболее известен как резиденция королевы Изабеллы и могущественного Филиппа II до того, как королевский двор был перенесён в Мадрид.
Еще одно детище романтического движения, охватившего Европу в 19 веке, Пена венчает вершину холма недалеко от Синтры, Португалия. Построенный по заказу короля Фердинанда II на месте разрушенного монастыря, посвященного Деве Пены, замок представляет собой яркую смесь различных исторических стилей (готика, ренессанс, мавританский стиль). Яркий красно-жёлтый цвет замка и его яркая башня с часами придают Пене гораздо более игривый вид, чем мрачные замки, возвышающиеся в других местах Европы.
Возведенная в начале 17 века могольским правителем Раджастхана, крепость Амбер венчает вершину холма недалеко от Джайпура и её крепкие стены отражаются в водах озера Маота. Дворцовый комплекс внутри стен вращается вокруг дворов, окруженных изысканными образцами раджпутской архитектуры, такими как Апартаменты Махараджи, Сукх Нивас (Зал удовольствий) и Диван-и-Ам (Королевский зал аудиенций). Хотя когда-то было у туристов модно кататься на слоне по крутой дороге к крепости, теперь посетителям рекомендуется ходить пешком или брать такси.
Это массивное сооружение из сырцового кирпича на краю Сахары сняли уже более чем в десятке фильмов и сериалов, включая «Игру престолов», «Гладиатора» и «Человека, который хотел быть королем». Комплекс включает в себя укреплённый нижний город вдоль реки Асиф Унила, где до сих пор проживают люди, и частично разрушенную цитадель на вершине холма. В гостевых домах в берберском стиле размещаются посетители ксара, построенного в 17 веке в качестве ночлега для караванов, путешествующих между Марракешем и Суданом. Айт-Бен-Хадду — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замок Кальмар, основанный в последние годы эпохи викингов, начинался с оборонительной башне XII века, возвышающейся над Кальмарским проливом на Балтийском море. Четыре века спустя король Густав и его сыновья превратили Кальмар в великолепную королевскую резиденцию, которая (благодаря реконструкции) сегодня выглядит почти так же, как и в 1592 году.
Эта испанская цитадель 16-го века, охраняющая вход в залив Сан-Хуан, — одно из самых впечатляющих сооружений на Карибах. Защищённый рвом (с подъёмным мостом), каменными зубчатыми стенами и крутыми морскими скалами, замок отразил множество нападений, в том числе несколько нападений французских пиратов и нападение сэра Фрэнсиса Дрейка в 1595 году. Однако он сдался американским войскам после ожесточенной морской бомбардировки во время испано-американской войны.
С 1962 года Эль-Морро и близлежащий Кастильо-Сан-Кристобаль (крупнейший форт, построенный испанцами в западном полушарии) являются частью Национального исторического памятника Сан-Хуан. Травянистое «поле огня» перед замком теперь очень популярно для пикников и запуска воздушных змеев.
Официально он называется дворцом, но при этом обширный комплекс Топкапы в Стамбуле обладает всеми чертами классического замка: место для обороны, укреплённые стены и мощные ворота. Здесь с конца 15 века (время постройки) и до 1850-х годов находилась резиденция османских султанов. После распада Османской империи после Первой мировой войны Топкапы был превращен в музей. Здесь есть на что посмотреть: великолепные сады, прогулки по стенам с видом на Босфор, Османский имперский гарем, где проживали наложницы правителя, и Императорское казначейство со знаменитым золотым кинжалом, инкрустированным изумрудами.
Эдинбургский замок считается «самым осаждаемым местом» в Британии: за 1100 лет его существования произошло не менее 26 крупных атак. С этим древним сооружением связаны многие известные британцы — от Марии, королевы Шотландии, до Оливера Кромвеля и сэра Уолтера Рэли. Здесь хранятся королевские регалии Шотландии (The Honours of Scotland) и здесь же каждый год проводится Королевский Эдинбургский парад военных оркестров.
Несмотря на свой миниатюрный размер, Великое Герцогство Люксембург изобилует замками (их более пятидесяти). Вианден — самый впечатляющий из них. Он возвышается над рекой Ур на севере Люксембурга. Замок был построен на месте древнеримской крепости между 11 и 14 веками. Он оставался собственностью королевской семьи до 1977 года, а затем великий князь завещал его государству. Самый большой ежегодный праздник Виандена — это августовский средневековый фестиваль с дуэлями рыцарей, трубадуров, жонглеров и ремесленников.
Новгородский детинец, или Новгородский кремль — крепость на левом берегу реки Волхов, которая упоминается в летописях еще в 1044 году. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и памятник архитектуры федерального значения. Во времена Новгородской вечевой республики здесь находился оплот власти. Изначально кремль был деревянным, в 15 веке его заменили на каменный. Среди его достопримечательностей сегодня — собор Святой Софии с серебряными куполами, Новгородский музей и монумент «Тысячелетие России».
Нет лучшего примера перехода от укреплённых замков средневековья к роскошным домам эпохи Возрождения, чем этот огромный замок в долине Луары. Строительство огромного сооружения (440 комнат) было начато по заказу короля Франциска I в начале 16 века (он захотел себе такой «охотничий домик») и продолжалось 28 лет. Однако ров, угловые башни и крепость носят чисто декоративный характер.
Одним из лучших образцов китайской замковой архитектуры является Сюри, крепость на вершине холма и дворцовый комплекс на острове Окинава в Японии. В качестве королевского двора независимого королевства Рюкю на протяжении более 450 лет — когда острова находились под сильным влиянием соседнего Китая — Сюри построил целый ряд имперских жилых помещений, залов для аудиенций, религиозных святынь и экстравагантный тронный зал, напоминающий Запретный город в Пекине.
В Англии есть гораздо более крупные замки (Виндзор) и другие замки с более богатой историей (Лондонский Тауэр). Но ни один из них не может похвастаться хрестоматийной формой замка Бодиам, расположенного в Восточном Сассексе. Бодиам, бастион бывшего королевского рыцаря, был построен в 1385 году и представляет собой воплощение средневекового замка — толстые зубчатые стены, поддерживаемые девятью короткими башнями, расположенными вокруг квадратного центрального двора, к которым ведет деревянный проход (в старину разводной мост) через широкий ров.
Единственный королевский замок в западном полушарии парит высоко над Мехико. Построенный в конце 1700-х годов как летний дом вице-короля Новой Испании, замок с тех пор сыграл множество ролей — и как резиденция императора Максимилиана, и как место битвы 1847 года между мексиканскими войсками и вторгшимися американцами. Сегодня во дворце расположен Национальный музей истории Мексики.
Что делает этот словенский замок особенным, так это его поразительное расположение — Предьяма как будто встроен в устье пещеры под естественной скальной аркой на склоне отвесной скалы. Он был построен в 13 веке и считался практически неприступным, поскольку расположен на большой высоте. Многие хотели завоевать замок и осаждали его, но секретный проход (который существует и сегодня) позволял защитникам крепости приходить и уходить по своему желанию. Замок находится в 62 километрах от Любляны. Каждый год в июле здесь проводится Турнир рыцарей Эразма, средневековый фестиваль и соревнования рыцарей.
Этот островной бастион с видом на Неаполитанский залив — самый старый замок в нашем списке. Он восходит к 5 веку до нашей эры, когда греки колонизировали этот регион. Многие армии, от римских легионеров до войск Наполеона, оккупировали Арагон на протяжении многих лет. В настоящее время замок принадлежит семье итальянского юриста, купившего остров-крепость в 1912 году и начавшего восстановление его зубчатых стен, церквей, монастырей, склепов и садов. В дополнение к видам, которые простираются через весь залив до горы Везувий, в Арагонском замке есть открытые кафе, книжный магазин, там проводятся художественные выставки и показывают фильмы под открытым небом.
Внушительная пражская цитадель — один из немногих замков в мире, который до сих пор может похвастаться реальной политической властью, поскольку это официальная резиденция президента Чешской Республики. На территории Пражского Града множество достопримечательностей — собор Святого Вита, Старый королевский дворец, 10 садов и ряд коттеджей 16-го века, называемых Золотой улочкой, в которых когда-то размещалась охрана замка.
Крак-де-Шевалье был и остаётся одним из величайших замков мира — и единственным в нашем списке, который пережил (и, к счастью, выжил) войну в 21-го веке. Созданный в XII веке рыцарями Святого Иоанна, знаменитый Крак считается воплощением замка крестоносцев на Ближнем Востоке и одним из величайших образцов средневековой военной архитектуры. Сооружение представляет собой две могучие стены, разделенные рвом на крутом склоне холма между Хомсом и Средиземным морем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям
- Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход
- "Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге
- 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
- Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"