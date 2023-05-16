Самые красивые и интересные замки мира

Эта испанская цитадель 16-го века, охраняющая вход в залив Сан-Хуан, — одно из самых впечатляющих сооружений на Карибах. Защищённый рвом (с подъёмным мостом), каменными зубчатыми стенами и крутыми морскими скалами, замок отразил множество нападений, в том числе несколько нападений французских пиратов и нападение сэра Фрэнсиса Дрейка в 1595 году. Однако он сдался американским войскам после ожесточенной морской бомбардировки во время испано-американской войны.

С 1962 года Эль-Морро и близлежащий Кастильо-Сан-Кристобаль (крупнейший форт, построенный испанцами в западном полушарии) являются частью Национального исторического памятника Сан-Хуан. Травянистое «поле огня» перед замком теперь очень популярно для пикников и запуска воздушных змеев.