30 удивительных и забавных законов со всего мира

Жевательная резинка была запрещена в Сингапуре в 1992 году, но в настоящее время жевать ее не запрещено, запрещено только импортировать и продавать. В 2004 году запрет был пересмотрен, и с тех пор здесь можно купить терапевтическую, стоматологическую и никотиновую жевательную резинку у врача или зарегистрированного фармацевта.



Запрет был введен в связи с тем, что вандалы начали наклеивать жевательную резинку на дверные датчики поездов MRT, что мешало нормальному функционированию дверей и нарушало работу поездов. Это были редкие, но крайне неприятные инциденты. Хулиганы также засовывали жвачку в почтовые ящики, в замочные скважины, приклеивали на кнопки лифта. В какой-то момент терпение властей лопнуло.