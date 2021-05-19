30 удивительных и забавных законов со всего мира

1. В американском городе Мобил, штат Алабама, запрещено разбрасывать пластиковое конфетти, которое не является биоразлагаемым
2. В некоторых исторических местах Греции запрещено носить туфли на шпильках
3. В штате Аризона (США) запрещается держать в ванне спящего осла
4. На Аляске, в штате Мэн, Вермонте и на Гавайях запрещены рекламные щиты
5. На Капри (Италия) вы должны убирать за своей собакой - иначе вас выследят с помощью ДНК
6. В Южной Африке запрещено бороться с медведями
7. В Германии запрещено останавливаться на автобане без серьезной причины
8. В Ла-Пасе, Боливия, замужние женщины могут выпить только один бокал вина в баре или ресторане
9. Россия, Беларусь и Казахстан запрещают кружевное нижнее белье
Причина в том, что синтетические ткани не впитывают влагу и могут вызывать проблемы с кожей. Однако производителей текстиля и покупателей это не обрадовало, и в Казахстане даже были протесты против запрета.
10. Срывать свадьбу в Австралии - незаконно
11. Вы не можете войти в британский парламент в доспехах
12. В Турине (Италия) по закону вы должны выгуливать собаку три раза в день
13. На некоторых пляжах в Испании запрещено строить большие замки и статуи из песка
14. Продажа и импорт жевательной резинки в Сингапуре незаконны
Запрет был введен в связи с тем, что вандалы начали наклеивать жевательную резинку на дверные датчики поездов MRT, что мешало нормальному функционированию дверей и нарушало работу поездов. Это были редкие, но крайне неприятные инциденты. Хулиганы также засовывали жвачку в почтовые ящики, в замочные скважины, приклеивали на кнопки лифта. В какой-то момент терпение властей лопнуло.
15. В Балтиморе, штат Мэриленд, гадание за вознаграждение запрещено законом
16. В общественных бассейнах во Франции мужчины могут носить только облегающие плавки
17. До 2015 года в Японии было незаконно танцевать после полуночи
18. Пьяные люди в Великобритании не имеют права управлять крупным рогатым скотом
19. Во Флоренции запрещено есть и пить возле церквей и общественных зданий
20. В Дании запрещено носить маску, полностью закрывающую лицо
21. В Ошаве, Канада, запрещено лазать по деревьям
22. В Китае дети обязаны обеспечивать своих пожилых родителей
23. В Виктории, Австралия, запрещено запускать воздушного змея в общественном месте, если он беспокоит других людей
24. Гражданам Монако запрещено играть в казино Монте-Карло
25. В Китае запрещено несанкционированное перевоплощение буддийских монахов
26. В Венеции запрещено кормить голубей
27. Канадские радиостанции обязаны ставить в ротацию канадских исполнителей
28. В Шри-Ланке запрещено делать селфи с Буддой
29. В городе Куитман, штат Джорджия, ваши куры не имеют права переходить улицу
30. В Японии работодателей могут оштрафовать, если у их сотрудников лишний вес
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"В 2014 году Россия, Беларусь и Казахстан ввели постановление, согласно которому одежда, контактирующая с кожей, должна содержать не менее 6 процентов хлопка."(с)
"в кружевном нижнем белье чаще всего содержится менее 4 процентов хлопка, а значит, закон буквально запрещает такое белье."(с)
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В требованиях нет ни слова про хлопок. Есть требование, что гигроскопичность (способность ткани впитывать влагу) должна быть не менее 6%. Шелк, лен, хлопок даже с добавками синтетики с легкостью вписываются в показатели.
Нулевой гигроскопичностью отличаются низкокачественные синтетические ткани. По сути 6% - это трусы из полиэтиленовых пакетов.
"даже были протесты против запрета"(с) - были, только не носящие выступали, а торговки, что таскали из Китая пластиковую дешевку и подделки, которые продавали по ценам натурального.
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По факту. После запрета кружевное белье как было, так и осталось и в бутиках, и в фирменных магазинах, и просто на рынке. Цены не скакнули. А вот опасной для здоровья пластиковой дешевки стало ощутимо меньше.
По мне так прекрасный закон, ничего удивительного и забавного не вижу.
Как владелец крупной собаки полностью поддерживаю и одобряю.
"В Венеции запрещено кормить голубей".
Великолепный закон, хочу чтоб у нас тоже был такой.
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конечно я просто так не могу остановиться, это опасно при таких скоростях, чтоб сходить в туалет, отдохнуть или перекусить есть достаточно специально оборудованных мест вдоль автобана,а ехать по автобану пока не закончится бензин будет только полный идиот, а если всё же приключилось, я ещё не слышал, что кого то за это штрафовали
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Интересно, а кто будет считаться человеком с ожирением - мужчина ростом 155 с талией 84 или ростом 185 с талией 86 см?