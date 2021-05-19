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30 удивительных и забавных законов со всего мира

30 удивительных и забавных законов со всего мира (31 фото)

Автор:
19 мая 2021 18:37
Сообщество : Факты
Метки: забавно   законы   интересно   познавательно   правила   страны мира   факты   хочу все знать   
689
31
В некоторых странах мира существует настолько необычные и причудливые законы, что кому-то они даже могут показаться выдумкой. Но все это совершенно реально! Вот небольшой список самых странных причуд законодателей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   законы   интересно   познавательно   правила   страны мира   факты   хочу все знать   
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
"Россия, Беларусь и Казахстан запрещают кружевное нижнее белье"(с) - слышали звон, да не понимают, про что он.
"В 2014 году Россия, Беларусь и Казахстан ввели постановление, согласно которому одежда, контактирующая с кожей, должна содержать не менее 6 процентов хлопка."(с)
"в кружевном нижнем белье чаще всего содержится менее 4 процентов хлопка, а значит, закон буквально запрещает такое белье."(с)
*
В требованиях нет ни слова про хлопок. Есть требование, что гигроскопичность (способность ткани впитывать влагу) должна быть не менее 6%. Шелк, лен, хлопок даже с добавками синтетики с легкостью вписываются в показатели.
Нулевой гигроскопичностью отличаются низкокачественные синтетические ткани. По сути 6% - это трусы из полиэтиленовых пакетов.
"даже были протесты против запрета"(с) - были, только не носящие выступали, а торговки, что таскали из Китая пластиковую дешевку и подделки, которые продавали по ценам натурального.
*
По факту. После запрета кружевное белье как было, так и осталось и в бутиках, и в фирменных магазинах, и просто на рынке. Цены не скакнули. А вот опасной для здоровья пластиковой дешевки стало ощутимо меньше.
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4k
newegg 4 минуты назад
"На Капри (Италия) вы должны убирать за своей собакой - иначе вас выследят с помощью ДНК"
По мне так прекрасный закон, ничего удивительного и забавного не вижу.
Как владелец крупной собаки полностью поддерживаю и одобряю.

"В Венеции запрещено кормить голубей".
Великолепный закон, хочу чтоб у нас тоже был такой.
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821
Сергей 18 минут назад
п. 6 в Южной Африке запрещено бороться с медведями. Их там нет. Походу был прецедент. Циркового медведа бушмены забороли)))
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9k
Schandmaul Полчаса назад
7. В Германии запрещено останавливаться на автобане без серьезной причины
---------------------------
конечно я просто так не могу остановиться, это опасно при таких скоростях, чтоб сходить в туалет, отдохнуть или перекусить есть достаточно специально оборудованных мест вдоль автобана,а ехать по автобану пока не закончится бензин будет только полный идиот, а если всё же приключилось, я ещё не слышал, что кого то за это штрафовали
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Если талия сотрудников старше 40 и моложе 74 лет шире, чем 85 см для мужчин..."
============
Интересно, а кто будет считаться человеком с ожирением - мужчина ростом 155 с талией 84 или ростом 185 с талией 86 см?
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