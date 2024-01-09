Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?

Большинство детёнышей дружелюбны к человеку и не испытывают к нему чувства страха и злости. Почему природа до сих пор не исправила этот системный сбой?
Все мы не раз слышали истории о том, как медвежата, кабанята и волчата приходили ластиться и играть к людям, хотя взрослые дикие животные неуклонно подчиняются импульсу «бей-беги». Это до безумия прелестно, но в то же время и жутко опасно: вдруг малыши познакомятся не с милым грибником, а с беспринципным браконьером? Или вообще с каким-нибудь диким хищником? Почему природа до сих пор не исправила этот системный сбой?
Поверьте, если бы она могла исправить, она бы исправила. Беспечность детей — это настолько комплексная проблема, что от неё страдает большинство теплокровных. В первую очередь она связана с устройством мозга. Ящерицы, лягушки и тараканы с рождения улепётывают от самых разных опасностей. Но и их способности к обучению очень сильно ограничены.
В свою очередь млекопитающие и птицы в своей жизни очень сильно полагаются на обучение. Но сложно обучаться, если полочки в твоём мозгу уже забиты. Поэтому теплокровные начинают свой жизненный путь с минимумом базовых функций. Мозг детёнышей чист как белый лист. Всё, что необходимо, запишется в процессе взросления.
Юные животинки получают представление об опасностях лишь по мере набивания шишек или во время наблюдения за поведением родителей. Ну а если они впервые видят человека, то откуда им знать, что это что-то опасное?
Ещё одна проблема — совсем другой набор гормонов. Организм детёнышей нацелен на развитие, а не на выживание, отчего его гормональный фон сильно смещён в сторону молекул, отвечающих за рост. А вот включающие агрессию вещества синтезируются в мизерном количестве и даже не в полном составе, половые органы ведь ещё не развиты до конца.
Вот и получается, что зверьки и птенцы с трудом испытывают страх и злость. Они просто не понимают: что именно должно их пугать?
Источник:
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Взрослый волк боится всего нового, щенок нет.
Это позволяет заселять новые места и приспосабливаться к новым условиям. Родители опекают, дети расселяются.
Важно - эта теория не относится к внутривидовой агрессии (она характерна для многих животных, например для львов и НЕКОТОРЫХ (не всех) обезьян)