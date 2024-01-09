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Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?

Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?

Автор:
09 января 2024 08:04
Сообщество : Животные
Метки: в мире   детеныш   животные   интересно   познавательно   факты   
2052
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Большинство детёнышей дружелюбны к человеку и не испытывают к нему чувства страха и злости. Почему природа до сих пор не исправила этот системный сбой?

Все мы не раз слышали истории о том, как медвежата, кабанята и волчата приходили ластиться и играть к людям, хотя взрослые дикие животные неуклонно подчиняются импульсу «бей-беги». Это до безумия прелестно, но в то же время и жутко опасно: вдруг малыши познакомятся не с милым грибником, а с беспринципным браконьером? Или вообще с каким-нибудь диким хищником? Почему природа до сих пор не исправила этот системный сбой?

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Поверьте, если бы она могла исправить, она бы исправила. Беспечность детей — это настолько комплексная проблема, что от неё страдает большинство теплокровных. В первую очередь она связана с устройством мозга. Ящерицы, лягушки и тараканы с рождения улепётывают от самых разных опасностей. Но и их способности к обучению очень сильно ограничены.

В свою очередь млекопитающие и птицы в своей жизни очень сильно полагаются на обучение. Но сложно обучаться, если полочки в твоём мозгу уже забиты. Поэтому теплокровные начинают свой жизненный путь с минимумом базовых функций. Мозг детёнышей чист как белый лист. Всё, что необходимо, запишется в процессе взросления.

Юные животинки получают представление об опасностях лишь по мере набивания шишек или во время наблюдения за поведением родителей. Ну а если они впервые видят человека, то откуда им знать, что это что-то опасное?

Ещё одна проблема — совсем другой набор гормонов. Организм детёнышей нацелен на развитие, а не на выживание, отчего его гормональный фон сильно смещён в сторону молекул, отвечающих за рост. А вот включающие агрессию вещества синтезируются в мизерном количестве и даже не в полном составе, половые органы ведь ещё не развиты до конца.

Вот и получается, что зверьки и птенцы с трудом испытывают страх и злость. Они просто не понимают: что именно должно их пугать?

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Метки: в мире   детеныш   животные   интересно   познавательно   факты   
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8  комментариев
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АнтонПолднев 2 часа назад
Главное вовремя понять, что животинка выросла, и сознание изменилось. А то трагедий связанных с этим немало...
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247
Алексей Куликов 10 минут назад
Тут ещё другой вопрос.
Взрослый волк боится всего нового, щенок нет.
Это позволяет заселять новые места и приспосабливаться к новым условиям. Родители опекают, дети расселяются.
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8k
Pravednik84 38 минут назад
Есть такая теория, я её называю теорией ми-ми-мишности, в соответствии с которой млекопитающие видят детёнышей других млекопитающих ми-ми-мишно и, если нет желания пожрать прямо сейчас, или есть альтернатива, то детёнышей стараются не обижать.
Важно - эта теория не относится к внутривидовой агрессии (она характерна для многих животных, например для львов и НЕКОТОРЫХ (не всех) обезьян)
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11k
DumDum 39 минут назад
Встречались же заголовки: "Собака выкормила тигрят", "Кошка приютила щенка"? Детёныши теплокровных, по большей части, милые и трогательные
Но надо быть пнём, чтобы считать, что природа затачивает те или иные признаки под человеческое восприятие. Неагрессивность и привлекательность детёнышей - как раз дополнительный механизм выживания, а не "системный сбой"
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4k
Дмитрий Круглов 58 минут назад
Если медвежонок или тигренок потерял маму, то такое поведение дает ему последний шанс дожить до взрослого состояние с другими животными. А если мама рядом, то можно быть беспечным.
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4k
Wertos 2 часа назад
Всегда гладь голову которую пытаешься отсечь... Животинки это знают ))
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