Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?

Поверьте, если бы она могла исправить, она бы исправила. Беспечность детей — это настолько комплексная проблема, что от неё страдает большинство теплокровных. В первую очередь она связана с устройством мозга. Ящерицы, лягушки и тараканы с рождения улепётывают от самых разных опасностей. Но и их способности к обучению очень сильно ограничены.

В свою очередь млекопитающие и птицы в своей жизни очень сильно полагаются на обучение. Но сложно обучаться, если полочки в твоём мозгу уже забиты. Поэтому теплокровные начинают свой жизненный путь с минимумом базовых функций. Мозг детёнышей чист как белый лист. Всё, что необходимо, запишется в процессе взросления.