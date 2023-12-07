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15 изобретений, с которыми жить стало бы проще и веселей

15 изобретений, с которыми жить стало бы проще и веселей

Автор:
07 декабря 2023 16:45
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: изобретения   интересно   познавательно   полезные вещи   полезные штуки   полезные штуковины   
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Эти штуки явно могут сделать наш мир лучше! Каждый год появляются все новые изобретения, которые могут принести большую пользу. Даже в этой небольшой подборке вы наверняка найдете для себя что-нибудь интересное.

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Этот Techno-Grabber создан для того, чтобы не загрязнять окружающую среду отходами. Конструкция изготовлена из пластика, который можно использовать повторно. Наш мир нуждается в такой вещи, и она очень проста в использовании.


Duo — это новый удобный фильтр, который вы просто вставляете в нос. 9 из 10 человек дышат загрязненным воздухом, и эта маленькая вещица призвана изменить ситуацию. Фильтр защищает не только от пыли, но и от других аллергенов и различных вредных частиц в воздухе.


«Умный» носок призван следить за малышами в ночное время. Он отслеживает уровень кислорода и частоту сердечных сокращений ребенка.


Это другой способ строительства домов. Благотворительная организация New Story создала его, чтобы покончить с бездомностью во всем мире. Изобретатели утверждают, что традиционные методы строительства никогда не смогут удовлетворить растущие потребности, поэтому они создали быстрый 3D-метод, который печатает дома хорошего качества.


С этим фильтром Tesla вы сможете ездить в любом месте со свежим воздухом. Вы можете настроить его так, чтобы он работал в любом месте вашего автомобиля, и он не очень большой. Кроме того, он оснащен технологией автоматического включения и выключения. Фильтр очищает воздух от смога, аллергенов, пылевых клещей, загрязняющих веществ и других вредных веществ.


Это очень полезная вещь, ведь мы берем свои телефоны с собой повсюду: в общественный транспорт, в ванную, на кухню. Это зарядное устройство можно брать с собой повсюду, потому что оно беспроводное и даже может дезинфицировать ваши гаджеты. С таким устройством вы будете чувствовать себя намного безопаснее.


Это первый портативный «умный» стерилизатор для туалета. Обеспечьте чистоту унитаза в любом месте и в любое время! Гаджет уничтожает бактерии на сиденье унитаза всего за 120 секунд. Кроме того, он прост в использовании и водонепроницаем.


Вы можете отправиться с группой друзей на фестиваль или концерт, но иногда наши телефоны не могут помочь нам сориентироваться, потому что у них разрядилась батарея или плохое соединение. LynQ Compass решил эту проблему. Он находит друзей и близких без необходимости подключаться к сети или Wi-Fi. Если вы отправляетесь в приключение в горы или в поход, компас может оказаться очень полезным и не дать вам заблудиться.


Эта куртка на солнечных батареях сделана из специального высокореактивного материала. Она может светиться в темноте от любого источника света, который вы сможете найти. Вы можете использовать ее для бега даже в дождь, потому что она водонепроницаема и хорошо пропускает воздух.


Иногда стирка одежды может оказаться долгой процедурой. Этот прибор очищает и дезинфицирует ваши вещи с помощью ультразвуковой технологии. Как утверждают производители, он бережно относится ко всем тканям. Эффект свежести длится долго. Вы можете брать прибор с собой в поездки, чтобы не беспокоиться о поиске стиральной машины.


Этот коврик может стать отличным решением для тех, кто хочет заниматься йогой самостоятельно, без учителя. На поверхность коврика нанесены эскизы с лучшими упражнениями. А в качестве дополнительного бонуса — отсутствие токсичных материалов.


Мы часами работаем за компьютером, и наша осанка может испортиться. Специальный суппорт, который поддерживает вас в удобном положении, поможет выровнять осанку и защитить шею. Во время ношения этого приспособления ваша осанка остается под углом 0 градусов.


Эта миска для кошек не издает шума, поэтому ваш питомец не испугается. Вода в ней не застаивается и не приобретает странный вкус даже через несколько дней. Кроме того, она изготовлена из безопасных материалов.


Ваше растение может превратиться в домашнего питомца и показывать вам, что оно чувствует, благодаря «умным» цветочным горшкам Lua. Горшок может измерять влажность почвы, освещенность и температуру и показывает 15 различных эмоций, чтобы вы могли понять, что нужно растению в данный момент.


Устройство обучает бесшумному сну, поэтому все члены вашей семьи будут довольны. Оно водонепроницаемо и легко моется. Программа разделена на 3 этапа. Чтобы добиться положительных результатов, необходимо использовать прибор 6 дней в неделю по 15 минут, затем 2 дня в неделю по 15 минут, а затем перейти к третьему этапу, который включает в себя использование прибора 2 раза в месяц по 15 минут за один раз.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретения   интересно   познавательно   полезные вещи   полезные штуки   полезные штуковины   
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12  комментариев
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34k
Teodor 3 часа назад
Хрень какая-то... А уж клизма на последней фотке - вообще отвал башки! Аффтор... хм, поглубже её... и обучись бесшумному сну...
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17k
a_komolow Полчаса назад
Хрень какая-то
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11k
Света 42 минуты назад
Нашлось же аж 30 ущербных умом, которым это понравилось...
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4k
Горбовский 44 минуты назад
покажите мне 3Д принтер, строящий дома в 2,5 кирпича в районах крайнего севера
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Ультразвуковое [мат] мы знаем, до сих пор продаются, но помощнее этой игрушки - ещё и структуру ткани восстанавливают.
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Чтобы чувствовать себя безопаснее, я руки мою, а беспроводных зарядок в тч с павербанками до **ени матери
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Так я чё-то не понимаю - если вон та херня отходы в кврманную вселённую засовывает, на кой хрен воздух очищать? Он откуда грязный будет? От пердежа? С этим и штатная вентиляция без значка теслы справится, а на улице вообще автоматизированной система есть - ветер называется.
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Так чё он делает-то? Херак-хомяк и отходов нет или что? Если вот его из мусорного цикла убрать, что изменится? Ибанёт? Не взлетит? В мусор утонем?
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1k
sava 2 часа назад
а вот 12 я бы купил, если не дорого
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370
ДедМаздай 2 часа назад
Вот устройство для перехода к бесшумному сну)

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369
iskra 2 часа назад
Половина - полная хрень. Половина - дорогая хрень.
Имхо, фильтр в носу не может нормально очищать воздух. Если бы такое было возможно, то притивогазы и респираторы не имели фильтров размером с консервную банку.
2) Стерилизатор унитаза - непонятно на каком принципе работает. Если излучает ультрафиолет, то его положение не соответствует дезинфекции ободка,хоть в открытом,хоть в закрытом состоянии крышки.
3)Прибор для очистки одежды - это типа "стиральная машинка". Древняя приспособа. Стирает хреново,на воздухе не может стерилизовать в принципе.
4) Последний змеевик - вообще не понял,как использовать.
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