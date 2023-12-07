15 изобретений, с которыми жить стало бы проще и веселей

Вы можете отправиться с группой друзей на фестиваль или концерт, но иногда наши телефоны не могут помочь нам сориентироваться, потому что у них разрядилась батарея или плохое соединение. LynQ Compass решил эту проблему. Он находит друзей и близких без необходимости подключаться к сети или Wi-Fi. Если вы отправляетесь в приключение в горы или в поход, компас может оказаться очень полезным и не дать вам заблудиться.