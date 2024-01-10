Бойцовский клуб по-индонезийски – драться вениками, чтобы найти друга

Проходит Пукул Сапу в деревнях Морелла и Мамала через семь дней после Рамадана. И так и переводится на русский «избиение веником». Но проводится он в честь индонезийского бога войны Индры. Самый дружелюбный и милый ритуал в честь бога войны, которого я знаю в Азии, пожалуй.

Правда дерутся там серьезно, до появления красных полос на спине и даже шрамов. Ну и пусть останутся, это в древней Японии раны на спине были позором для самурая. А вот в Индонезии шрамы на спине – признак крепкой дружбы, есть чем похвастаться!