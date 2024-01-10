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Бойцовский клуб по-индонезийски – драться вениками, чтобы найти друга

Бойцовский клуб по-индонезийски – драться вениками, чтобы найти друга

Автор:
10 января 2024 08:37
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Бойцовский клуб   в мире   веник   интересно   люди   по-индонезийски   познавательно   фото   
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Тысячи людей каждый год приходят посмотреть, как взрослые мужчины на ринге хлестают друг дружку вениками из острых листьев ротанга. Называется это действие Пукул Сапу, а делается это… чтобы подружиться.

Да, так находят друзей и укрепляют отношения внутри семьи. Ведь ничто не помогает так сильно подружиться, как побить друг дружку от всей души. Сразу на сердце легче!

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Проходит Пукул Сапу в деревнях Морелла и Мамала через семь дней после Рамадана. И так и переводится на русский «избиение веником». Но проводится он в честь индонезийского бога войны Индры. Самый дружелюбный и милый ритуал в честь бога войны, которого я знаю в Азии, пожалуй.

Правда дерутся там серьезно, до появления красных полос на спине и даже шрамов. Ну и пусть останутся, это в древней Японии раны на спине были позором для самурая. А вот в Индонезии шрамы на спине – признак крепкой дружбы, есть чем похвастаться!

Как по-разному в культурах могут трактовать одну и ту же вещь. Кстати, по поводу татуировок тоже диаметральное восприятие.

Как происходит драка на вениках

Сначала все мужчины собираются на площади, чтобы выслушать наставления старейшины. Он расскажет, куда не бить и что не стоит наносить серьезные травмы.

Из одежды разрешены только шорты или повязки на бедрах, а еще повязки на голову.

Потом все мужчины делятся на две команды, участвуют все считающие себя зрелыми мужчины двух деревень. То есть если мальчик считает себя готовым быть мужчиной, он может выйти против другого мальчика. И все потом бьют друг друга по очереди.

При этом кодекс чести велит бегать от ударов, самые мужественные могут даже поднять руки и терпеть хлестание листьями. В знак того, что ты принимаешь все, что наносит тебе друг.

Но если невтерпеж, можно прикрываться таким же плетеным из листьев щитом. Никто не притворяется и не хлестает понарошку, важно оставить след на спине участника.

За всем происходящим следит судья, чтобы кто-то не увлекся и не поддался «кровавой жажде».

После того, как все друг друга побили, всех коллективно лечат. Натирают им спины особым составом, который готовится в этой деревне сотню лет. Так раны затянутся за два-три дня.

Похоже немного на прообраз наших сабантуев в борьбой батыров или дракой мешками на бревне на ярмарках, правда?

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Метки: Бойцовский клуб   в мире   веник   интересно   люди   по-индонезийски   познавательно   фото   
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19k
sos1960sos Час назад
У нас тоже есть свои бойцовские клубы. Пальмы здесь не растут, обходимся лопатами...
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2k
Звёздный странник 19 минут назад
А у меня прям какая-то ассоциация с баней.
- участники полуголые
- хлещут дург-друга вениками
- щиты, типа тазики
- совместно лечатся после процедуры (ну, типа, после парилки за стол с пивком, расслабиться и душу подлечить)
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4k
Харон 36 минут назад
В каждой избушке свои погремушки.
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