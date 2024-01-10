Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

Вторая часть фильма стала более масштабной, зрелищной и содержала огромное количество экшен-сцен, которых практически не было в первой части фильма "Брат". И сегодня я хотел бы рассказать вам, как снимали фильм "Брат 2", а также показать интересные кадры со съемок этого фильма.





1. Изначально Алексей Балабанов хотел выпустить два продолжения, то есть сразу вторую и третью часть. По его замыслу вторая часть должна была охватывать события в Москве, а третья - в США. Но в итоге он решил, что все это может затянуться на очень долго, поэтому и объединил два этих сюжета в один фильм.