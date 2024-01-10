Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

Когда в 2000 году вышел фильм "Брат 2" Алексея Балабанова, он произвел настоящий фурор. Видеокассеты буквально сметали с полок, а песня "Полковнику никто не пишет" группы "Би-2" стала настоящим хитом.
Вторая часть фильма стала более масштабной, зрелищной и содержала огромное количество экшен-сцен, которых практически не было в первой части фильма "Брат". И сегодня я хотел бы рассказать вам, как снимали фильм "Брат 2", а также показать интересные кадры со съемок этого фильма.
1. Изначально Алексей Балабанов хотел выпустить два продолжения, то есть сразу вторую и третью часть. По его замыслу вторая часть должна была охватывать события в Москве, а третья - в США. Но в итоге он решил, что все это может затянуться на очень долго, поэтому и объединил два этих сюжета в один фильм.
2. Во время съемок фильма в Москве была очень напряженная обстановка, поэтому снимать фильм со взрывами и перестрелками нужно было очень осторожно. Реквизит (фальшивое оружие) даже приходилось прятать под сидениями автомобиля, чтобы не было лишних проблем с милицией.
Перед тем, как отснять все сцены с выстрелами, актеры долго репетировали, чтобы всё отснять с одного дубля и быстро уехать на новую локацию.
3. Изначально, Данила с Армейскими друзьями должны были прийти в студию программы "Взгляд", но в последний момент Александр Любимов отказался от этой затеи.
На помощь пришла жена Сергей Бодрова младшего - Светлана, которая и посоветовала обратиться к Ивану Демидову. Тот с удовольствием согласился сняться в фильме и задействовать под это дело свою программу "В мире людей". Тем более, самому Демидову даже не пришлось ничего играть, так как он был самим собой.
И кстати, за это Иван Демидов и члены съемочной группы "ТВ-6" не взяли с режиссера ни копейки. Им было просто очень приятно поучаствовать в съемках продолжения культового фильма Алексея Балабанова.
4. Молодого человека, который обеспечил главных героев поддельными документами, сыграл начинающий актер Иван Кокорин, который позднее прославится как "Чугун" в фильме "9 рота".
Во время той самой сцены актер забыл текст, так как сильно разволновался. Тем не менее, он очень понравился Сергею Бодрову, благодаря чему он пригласил его на пробы для своего фильма "Связной". Правда, в итоге актер не прошел кастинг, из-за чего очень сильно расстроился.
Но это стало для него спасением, ведь все мы знаем, что во время обвала в Кармадонском ущелье погибла вся съемочная группа фильма "Связной", в том числе и сам Сергей Бодров младший.
5. Жену бизнесмена Белкина сыграла настоящая жена Сергея Маковецкого - Елена Демченко.
6. "Копейка", которая участвовала в погоне, по задумке режиссера должна была перевернуться. Но все пошло немного не по плану, и автомобиль, который уже был готов к перевороту, вернулся в исходное положение, поехав дальше как ни в чем ни бывало. Такой неожиданный ход очень понравился Алексею Балабанову, поэтому он решил вставить в фильм именно этот момент.
7. Когда Алексей Балабанов пригласил Ирину Салтыкову на роль в своем фильме, певица сильно удивилась, так как для нее это было полной неожиданностью. Правда, как выяснилось, сама Салтыкова не смотрела ни одного фильма Балабанова. Тогда, спустя некоторое время, режиссер пришел к ней домой с видеокассетами и показал ей свои фильмы, в том числе и первую часть фильма "Брат".
Ирине понравились работы режиссера и она согласилась сыграть себя в фильме. Более того, в кадре мы видим ее собственную квартиру, которую Ирина любезно предоставила для съемок. Но сам дом, в котором жила певица, был другой. Сама Салтыкова жила совершенно по другому адресу.
Правда, певица отрицает, что сыграла саму себя, несмотря на то, что в фильме ее зовут также, да и песни она исполняет свои. Певица сказала, что сыграла некий обобщенный образ поп-звезды 90-х.
8. Александр Дьяченко, сыгравший друга Данилы - Константина Громова и его брата-близнеца - хоккеиста Дмитрия Громова, сам когда-то играл в хоккей, поэтому он так органично смотрелся на льду. Более того, он в свое время работал агентом у некоторых хоккеистов.
И кстати, именно благодаря Александру для съемок фильма "Брат 2" выделили хоккейную площадку в Питсбурге. И именно благодаря ему в кадре появились звезды НХЛ. Да и сами съемки происходили во время реальной тренировки команды "Pitsburg Penguins". Правда, времени на съемки было в обрез, дабы не отвлекать команду.
9. Белкин и его американский коллега Мэнис получили свои фамилии неслучайно. Режиссер Алексей Балабанов назвал так двух бизнесменов в честь своих знакомых рок-музыкантов - Егора Белкина (гитарист групп "Настя", "Урфин Джюс" и "Nautilus Pompilius") и Майкла Мэниса.
10. Роль Даши (Мэрилин) Алексей Балабанов писал конкретно под актрису Дарью Юргенс (на тот момент Лесникова), с которой он уже работал вместе над картиной "Про уродов и людей". Именно поэтому он не стал заморачиваться с именем для персонажа, а просто назвал героиню в честь актрисы, которая ее играет.
Дарье, кстати, пришлось не очень легко во время съемок. Во-первых, ей пришлось побрить голову наголо, а во-вторых она чуть не получила от настоящих жриц любви, которые "работали" в том районе. Они грешным делом подумали, что актриса хочет отобрать их хлеб, что вызвало у них массу недовольства.
11. Как известно. Балабанов любил переозвучивать некоторых актеров. Ну и конечно же "Брат 2" не стал исключением.
Виктора Сухорукова вновь озвучил Алексей Полуян, а к озвучке матери Данилы и Виктора вновь вернулась Нина Усатова.
Дарья Юргенс, сыгравшая Мэрилин, также говорит чужим голосом, а именно голосом актрисы Натальи Даниловой.
Охранника Салтыковой - Бориса также лишили своего голоса. В фильме мы слышим голос известного российского актера Романа Агеева, который сыграет одну из главных ролей в фильме Сергея Бодрова - "Сестры".
Ну и конечно же просто невозможно забыть недовольного Нью-Йоркского таксиста, похожего на Жириновского, роль которого исполнил Роман Токарь. Он говорит в кадре голосом Юрия Стоянова.
12. Балабанов долго не мог найти подходящий грузовик для съемок фильма, так как аренда автомобиля стоила порядка 150 тысяч долларов. Но тут как по волшебству появился тот самый грузовик Джонсона. Водитель Тодд Джонсон, перевозивший кукурузу в Детройт, любезно согласился предоставить свой грузовик для съемок на несколько часов.
А вот управлял грузовиком непосредственно актер Рэй Толер, сыгравший дальнобойщика Бена Джонсона. Сам же владелец грузовика Тодд Джонсон сидел сзади и контролировал процесс.
Наверняка, вы заметили, что у киношного дальнобойщика и реального владельца грузовика одинаковая фамилия - Джонсон. Данную фамилию персонаж получил по понятным причинам. Дело в том, что на грузовике красовалась фамилия владельца. И дабы не заморачиваться с тем, чтобы скрывать фамилию, киношного водителя решили назвать также.
Кстати, несмотря на то, что Данила не знал английского языка (за исключением пары слов и фраз), сам Сергей Бодров отлично владел языком. Поэтому у него не было языкового барьера с его новым американским другом. Кстати, за время съемок они сильно подружились и частенько общались на разные темы, которые не касались фильма.
13. Для поиска актеров, которые сыграют роли украинских мафиози, Алексей Балабанов отправился в украинскую деревню, находившуюся в Чикаго. Именно там жили украинские эмигранты, среди которых режиссер и планировал найти несколько человек для съемок в фильме.
В итоге Балабанов познакомился с компанией крепких мужчин, которые сказали ему, что они занимаются строительным бизнесом. Но немного позже выяснилось, что это самые настоящие бандиты, которые к строительному бизнесу никакого отношения не имели.
Зато с Алексеем Балабановым они сумели найти общий язык. Правда, для этого режиссеру пришлось кутить с ними на протяжении нескольких дней. Но зато мужчины не только сыграли роли мафиози, а еще и помогали во всем, что касалось съемок.
Особенно Балабанов проникся к Павлу Шолянскому, который сыграл того самого "Бендеровца", который в итоге был застрелен Виктором Багровым в туалете ресторана. Он, кстати, получил самую заметную роль, причем с несколькими репликами.
После окончания съемок бандиты даже одарили Балабанова, Бодрова и Сухорукова подарками. Балабанов получил перстень с гравировкой, Бодров - дорогие часы, а Виктор Сухоруков - большой нательный крест.
14. Отдельно стоит упомянуть и про съемки в аэропортах России и США. Так, например, снимать в аэропорте Шереметьево съемочной группе не разрешили, поэтому группа работала втихаря, не привлекая внимания.
А вот в США все оказалось гораздо проще. За 5000 долларов съемочной группе не только разрешили счъемку, но и предоставили для этого все необходимые условия.
15. Сцена, когда Данила заходит в бар для чернокожих, взята из реальной жизни. Когда Алексей Балабанов с продюсером искали бар для съемок, они зашли в первое попавшееся питейное заведение. После того, как они вошли внутрь, все посетители замолкли и стали пристально на них смотреть, так как для них было странным увидеть двух белых мужчин в баре для афроамериканцев. Такой же ход Алексей Балабанов решил использовать и в своем фильме.
16. Несмотря на то, что съемки проходили в реальном квартале для чернокожих (что было довольно опасным мероприятием), Алексей Балабанов взял на роль сутенера "Блэк Джека" и его подручного актеров, а не местных представителей.
Алексей Балабанов сказал американским коллегам не играть, а проживать этот момент, что те послушно и сделали. В результате во время схватки Сергею Бодрову младшему сломали два ребра.
17. Полицейских, кстати, играли самые настоящие служители правопорядка в самом настоящем участке. Изначально, Балабанов хотел найти участок в Чикаго, но тем ему этого делать не разрешили, как и снимать полицейских. Взамен ему предложили декорацию под участок, которая больше напоминала стандартный офис.
Тогда Балабанов отправился по окрестным городам, где и нашел полицейский участок, сотрудники которого с удовольствием предоставили помещение для съемок и даже сами сыграли в фильме.
18. Американская телеведущая Лиза Джеффри сыграла в фильме саму себя. По признанию ведущей ей было дико неудобно сниматься в своеобразной любовной сцене между ней и Данилой.
19. Изначально, Алексей Балабанов хотел, чтобы группа "ДДТ" снялась в фильме, выступая в одном из клубов. Но прочитав сценарий, Юрий Шевчук отказался от этой затеи, так как он считал этот фильм романтизацией бандитизма. Поэтому в клубе мы видим выступление группы "Би-2". И именно песня группы "Би-2" (Полковнику никто не пишет) стала заглавным сундтреком к фильму.
Тем не менее, в фильме мы можем увидеть некоторое упоминание о группе "ДДТ" в виде афиши на стенах клуба.
20. При бюджете в 1,5 миллиона долларов фильм собрал всего 1,7 миллиона, что по сути стало кинотеатральным провалом.
Но не стоит забывать, что в России 90-х и начала 00-х основную прибыль делали не кинотеатры, а продажи видеокассет. И фильм "Брат 2" занял первое место в списке самых продаваемых кинолент на видеокассетах.
В то время сильно была распространена видеопиратская деятельность, поэтому авторы настоятельно рекомендовали покупать только лицензионные видеокассеты. Отличить лицензионный носитель от пиратского можно было по обложке. На обложке лицензионной кассеты патроны были выпуклыми, а дырки от пулевых отверстий были настоящими (в смысле не от пуль, а просто сам факт наличия дырок). Ну и конечно же присутствовала специальная голографическая наклейка, которой не было на пиратской продукции.
21. Дороже всего Балабанову обошлась именно Ирина Салтыкова. Ее гонорар составлял по 3000 в день, что было больше, чем гонорар Сергея Бодрова.
22. Изначально, Алексей Балабанов звал в свой фильм известных американских актеров, среди которых были Джон Малкович и Стив Бушеми. Но в итоге те отказались ,сославшись на то, что они чересчур загружены.
Позже Балабанов сказал, что это даже хорошо, что актеры отказались от съемок, иначе они могли бы перетянуть внимание на себя или придать картине некоторые нотки сюрреализма.
23. Уж не знаю, насколько это правда, но режиссер говорил, что автомобиль, на котором разъезжал Белкин, принадлежала самому Геббельсу.
24. Отдельно стоит упомянуть и про саундтрек к фильму. Балабанов очень тщательно подходил к этому вопросу, так как считал ,что музыка к фильму должна быть не просто фоном, а быть некой неотделимой частью.
Тогда Алексей Балабанов обратился за помощью к Ивану Демидову, чтобы тот подобрал сочный рок-саундтрек для еще по сути сырого материала. Сам же Демидов посоветовал обратиться к генеральному продюсеру тогда еще молодой радиостанции "Наше радио" Михаилу Козыреву. И тот согласился помочь в этом деле.
Козырев подобрал примерно по 5-6 композиций для каждой необходимой сцены и они вместе с Балабановым прослушивали все эти песни, воткнув по одному наушнику от плеера в свои уши.
Это была очень тяжелая и кропотливая работа, так как Балабанов отвергал множество предложенных вариантов. Но когда он услышал композицию "Вечно молодой" от группы "Смысловые галлюцинации", то он восторженно объявил, что это именно то, что он искал. Но на этом поиски песен конечно же не закончились.
Все песни к/ф "Брат 2"
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«Я не знаю как люди умирают. Мы видим это, но сами не умираем. А когда умираем, то это видит кто-то другой. Есть вещи, которые не нужно знать, о которых не нужно думать, о них никто ничего не знает. Ты знаешь, первый раз в жизни мне хочется иметь свой дом. Заботиться об этом, что-то для этого делать. Я всё время думаю про то как мы будем жить. Мы с тобой очень родные и очень похожие люди. С одной стороны это трудно, зато в самом главном мы с тобой чувствуем одинаково и понимаем друг друга в самом важном. Я правда не знаю как люди расстаются, но не живут же они в самом деле несколькими жизнями.
Смерть однозначна, а любовь нет. И её неотвратимость заложена в самой модели жизни. Собственно неотвратимость смерти тоже. Сегодня я думал, что с тобой что-то случилось: авария или что-то ещё. И я знаю, что нельзя об этом думать. Но это было почти также страшно как мысль о том, что ты меня можешь не любить. Честно говоря даже страшнее. И я просто стал молиться Богу и даже согласился на то, чего я больше всего боялся вчера. Подумал, что лучше ты меня не будешь любить. У меня вообще иногда такое сумасшедшее ощущение, что мы с тобой два разных характера одного человека.
Мы как два брата близнеца, разлучённые в роддоме и встретившиеся через много лет. Кое что сложно, но кровь-то родная. Ты для меня абсолютная судьба. И я в тебя очень верю. Верь и ты мне. И всё-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она».
Сериал - Пацаны бъют по морде тех, кто курит на детской площадке и за другие косяки, бандит насилует несовершеннолетнюю, за что главный герой убивает того, кто за насильника отвечает - Какой плохой сериал! Учит нашу молодёжь быть бандитами! Полный кошмар! Не смотрел и стотреть не собираюсь, но осуждаю!