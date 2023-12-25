22 неизвестных факта о фильме «300 спартанцев», который объединил иранское общество

Один из самых известных моментов в кинематографе – это слова Леонида «Это Спарта!», которые он кричит перед тем, как сбросить персидскую делегацию в колодец. В фильме эта фраза кажется идеальной, однако на съемках все было совершенно иначе.
Изначально Джерард Батлер слова «Это Спарта» должен был произнести тихим, но грозным голосом. Но после очередного дубля он попросил у режиссера Зака Снайдера еще одну попытку и закричал во весь голос. Актеры, стоявшие позади Джерарда, кое-как сдержали смех, поэтому Батлер спросил у Снайдера: «Это было слишком?». Зак ответил: «Да! Но это было потрясающе!». Так обычная импровизация стала одной из культовых сцен в кино.
1. Фильм снят по одноимённому комиксу Фрэнка Миллера 1998 г.в., который, в свою очередь, был вдохновлён одноимённым фильмом 1962 г. режиссёра Рудольфа Мате. Зак Снайдер практически точь-в-точь воспроизвёл комикс Миллера. Джерард Батлер вспоминал, что ему было некомфортно из-за того, что Снайдер тушил любую импровизацию и требовал точного соблюдения раскадровки по комиксу.
2. Семилетнего Леонида играет Эли Снайдер, сын Зака Снайдера от первого брака с Дэниз Вебер.
3. Во время встречи с эфорами Леонид так описывает стратегию войны с персами: «Оттуда они будут вынуждены идти к проходу, что зовётся Огненными Вратами» («We will funnel them into a mountain pass we call the Hot Gates»). Название «Фермопилы», ущелья, где состоялось историческое сражение, действительно переводится с греческого как «Огненные/тёплые ворота».
4. Девушку эфоров (Келли Крэйг) снимали под водой в бассейне.
5. В «Спартанцах» использовался реквизит (в частности оружие и доспехи) из «Трои» (2004) и «Александра» (2004). Также присмотритесь к исполнителю ролей Евдора и Артемия. Это же Винсент Риган!
6. Роль «бессмертного» гиганта сыграл бывший рестлер, канадец Робер Майе. Рост – 216 см, вес – 159 кг.
7. Последние слова Леонида Эфиальту (Эндрю Тирнан) переведены на русский как «вечных тебе мучений». В английском варианте – «May you live forever» (~«живи вечно»). Это более точное отражение жизненной философии спартанцев, для которых высшим благом было героически погибнуть в праведном бое.
8. Для Джерарда Батлера изготовили 17 шлемов с разной степенью износа, соответствующей этапам сражения. Обратите внимание, что только у Леонида шлем с перьями. Это один из компромиссов с историей в угоду «картинке». Так каждый зритель может понять, где царь, а где рядовой воин.
9. Тим Коннолли, сыгравший отца Леонида, также выступил дублёром Джерарда Батлера в наиболее опасных сценах.
10. Первый высокобюджетный блокбастер Майкла Фассбендера (Стелиос).
11. Фильм сняли за 60 дней. Постпродакшн занял более года.
12. На съёмках было использовано всего 10 литров искусственной крови. Всё остальное напоминающее кровь было добавлено на постпродакшене.
13. Во время встречи с послом персов Леонид называет афинян «ценителями мальчиков». В сиквеле фильма, «300 спартанцев: Расцвет империи», афиняне точно так же называют спартанцев. Как всё запутанно!
14. У Ксеркса (Родриго Санторо) 33 пирсинга.
15. Фильм объединил иранское общество. Вне зависимости от политической ориентации все в один голос заявили, что фильм – полное #$%#@% и издевательство над историей в угоду текущей геополитической повестке.
16. Практически все сцены были сняты по технологии хромакей. Из них 90% на синий экран и 10% на зелёный.
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17. Зак Снайдер - большой поклонник татуировок. У него на теле ещё осталось место, которое он бережёт для особых случаев :) Образ козла-менестреля создал личный татуировщик Снайдера, Адам Форман.
18. Во время прохода Леонида с персидским послом по улицам Спарты на крыше дома справа сидит персидский котёнок.
19. Название «Спарта» и его производные звучат в фильме 72 раза. Теперь вы знаете всё об этом фильме :) Впрочем, вот ещё: в фильме убивают 585 человек. Царь Леонид лично убивает 33 персидских воина, 1 посла и 1 волка.
20. В создании спецэффектов к фильму принимали участие 10 (десять!) студий с трёх континентов.
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21. В напутствии воинам перед заключительной битвой Леонид обещает «ужин в аду». Никакого ада тогда ещё не существовало: фермопильское сражение произошло в 480 г. до н.э. Леонид обещал «ужин с Аидом» (англ. Hades – Hell).
22. Бюджет - $65 млн, кассовые сборы - $456 млн. Это одна из самых кассовых экранизаций комиксов в истории кинематографа.
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