22 неизвестных факта о фильме «300 спартанцев», который объединил иранское общество

7. Последние слова Леонида Эфиальту (Эндрю Тирнан) переведены на русский как «вечных тебе мучений». В английском варианте – «May you live forever» (~«живи вечно»). Это более точное отражение жизненной философии спартанцев, для которых высшим благом было героически погибнуть в праведном бое.

8. Для Джерарда Батлера изготовили 17 шлемов с разной степенью износа, соответствующей этапам сражения. Обратите внимание, что только у Леонида шлем с перьями. Это один из компромиссов с историей в угоду «картинке». Так каждый зритель может понять, где царь, а где рядовой воин.