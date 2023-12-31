Как снимали фильм "Вампиры": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

2. Изначально в режиссерское кресло должен был сесть Рассел Малкей, который ранее ставил такие фильмы как "Горец" (первая и вторая часть) и "Тень".

Но в итоге, Рассел Малкей решил покинуть проект, а на его место пригласили Джона Карпентера, который был известен как мастер ужасов, сняв такие культовые ленты как "Хэллоуин" (первые три части), "Кристина" (по Стивену Кингу), "Нечто" и другие популярные ленты.