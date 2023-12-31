Как снимали фильм "Вампиры": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

“Вампиры” снят по одноименному роману Джона Стикли и имеет к первоисточнику ну очень поверхностное отношение. Кроме главного героя да места действия ничего общего между ними нет.
1. Фильм "Вампиры" не был придуман с нуля. В его основе лежит одноименный роман Джона Стикли. После того как Стикли посмотрел фильм, он сказал, что в нем остались лишь диалоги из его романа, и многие важные моменты и сюжетные повороты были опущены и полностью переделаны.
2. Изначально в режиссерское кресло должен был сесть Рассел Малкей, который ранее ставил такие фильмы как "Горец" (первая и вторая часть) и "Тень".
Но в итоге, Рассел Малкей решил покинуть проект, а на его место пригласили Джона Карпентера, который был известен как мастер ужасов, сняв такие культовые ленты как "Хэллоуин" (первые три части), "Кристина" (по Стивену Кингу), "Нечто" и другие популярные ленты.
Джон Карпентер был рад такому предложению, так как он давно хотел снять фильм о вампирах. По его словам у него было два варианта: либо снять классический фильм в духе "Дракулы", либо поэкспериментировать с этим жанром. И в итоге он выбрал второй вариант. Более того, он даже решил высмеять классические фильмы про расфуфыренных романтичных вампиров, дав отдельную реплику про это персонажу Джеймса Вудса, когда тот рассказывал Падре о вампирах.
Кстати, сам Карпентер не только занимается режиссурой, продюсированием и написанием сценариев, но и пишет музыку к своим фильмам. Картина "Вампиры" не стала исключением. А за музыку к этой ленте Джон Карпентер даже получил премию "Сатурн".
3. Изначально, главную роль должен был сыграть звезда боевиков Дольф Лундгрен. И он даже согласился на участие в фильме, но перед самым началом съемок он слился. По одной из версий его не устроил размер его гонорара.
Джон Карпентер предложил главную роль Курту Расселу, с которым он уже работал на съемках фильма "Нечто", "Побег из Нью-Йорка" и "Большой переполох в маленьком Китае". Но в виду некоторых обстоятельств Рассел не смог принять участие в этом фильме.
В итоге главная роль досталась Джеймсу Вудсу, который, кстати, отыграл своего персонажа на Ура.
Сам Вудс был в восторге, что ему предложили роль положительного главного героя в экшен фильме, так как до этого ему доставались либо роли злодеев, либо спокойные персонажи, например адвокат.
4. Студийные боссы также ставили палки в колеса киношником, так как изначально они обещали выделить на производство фильма 60 миллионов долларов. Но из-за некоторых моментов (в том числе и из-за ухода Дольфа Лундгрена из проекта) бюджет фильма был урезан в три раза и составлял всего 20 миллионов долларов.
Из-за урезания бюджета срочно пришлось менять сценарий, чтобы уложиться в нужную сумму, что конечно же стало дополнительным "геморроем" для киношников.
5. Интересные были и съемки сожжения вампиров, когда они попадали в область солнечного света. На актеров надевали специальные костюмы, оснащенные устройствами, которые загорались в нужных местах в нужный момент. После этого к актерам подбегали члены съемочной группы и тушили их.
Дальше актеров подменяли манекенами, которые горели уже на полную катушку. По словам специалистов по спецэффектам, это были непростые съемки, и потребовался не один дубль, чтобы сделать все как надо. Но в итоге все справились.
6. Джон Карпентер хотел сделать фильм в духе вестернов. Именно поэтому для съемок был выбран именно штат Нью-Мехико. Кстати, в этом же штате снимался и другой культовый фильм о вампирах - "От заката до рассвета".
7. При бюджете в 20 миллионов долларов фильм заработал 20,3 миллиона, что конечно же стало провалом. Тем не менее, картину спасла VHS индустрия, так как филь заработал чуть более 30 миллионов долларов за счет продаж видеоносителей.
8. В фильме эпизодическую роль сыграл известный режиссер Фрэнк Дарабонт, который поставил такие культовые фильмы по романам Стивена Кинга как "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и "Мгла". Именно у его персонажа Монтайя отбирает машину в одной из сцен.
9. Несмотря на то, что фильм "Вампиры" не стал кассово успешным, он все равно полюбился зрителям. Поэтому киноделы решили снять продолжение, и уже в 2002 году вышел фильм "Вампиры 2. День мертвых", где главную роль сыграл известный рок музыкант Джон Бон Джови. На сей раз Джон Карпентер уже не был режиссером, но зато принял на себя роль продюсера.
Правда, фильм оказался менее успешным нежели первая часть, да и зрителям он запомнился гораздо меньше.
10. Фильм "Вампиры" снимали на протяжении двух месяцев в самую жару, а именно с начала июня по начало августа 1997 года.
11. Роль одного из охотников на вампиров исполнил актер Кэри Хироюки Тагава, известный по роли Шанг Тсунга из фильма "Смертельная битва". К сожалению, его персонажа пустили в расход практически в самом начале фильма.
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