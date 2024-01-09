Как снимали фильм "Брат": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Сам же Кузнецов был удивлен, когда ему предложили сыграть эту роль. Он даже спросил у Балабанова: "Посмотри на мой профиль. Ну какой я Гофман?". Тем не менее он с удовольствием согласился на эту роль.

4. В сцене, где Данила на кладбище угощает бездомных пирогом, снялись самые настоящие бездомные, которые постоянно собирались в той беседке. И самое смешное, что эти самые бездомные думали, что Юрий Кузнецов - это их брат по несчастью, то есть тоже является бездомным.

5. Особенно многим запомнилась сцена в автобусе, где Данила оскорбил кавказцев (не буду повторять, ибо цензура), которые не хотели платить за проезд. После просмотра фильма многие обвинили Балабанова в расизме. Но сам Балабанов объяснял это тем, что Данила только что вернулся с чеченской войны, и по другому он просто не мог.