Как снимали фильм "Брат": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Если говорить о культовых отечественных фильмах 90-х, то многим зрителям на ум придет именно фильм Алексея Балабанова "Брат" (1997) с Сергеем Бодровым в главной роли. Фильм "Брат" настолько сильно понравился зрителям разных возрастов и статусов, что вмиг стал настоящим хитом.
1. Как признавался сам режиссер Алексей Балабанов, фильм "Брат" он снял только потому, что на тот момент ему нужны были деньги для того, чтобы снять свою картину под названием "Про уродов и людей". Дело в том, что денег на этот фильм спонсоры ему не дали, так как сочли, что лента "Про уродов и людей" слишком пошлая. Поэтому Балабанов и решил снять фильм "Брат", чтобы раздобыть денег. Всего за несколько дней он написал сценарий к фильму, а на сами съемки ушел примерно месяц. Но кто бы мог подумать, что фильм "Брат" станет настолько культовым, что именно с ним будут ассоциировать Алексея Балабанова?
2. Бюджет у фильма был сравнительно небольшой - около 100 тысяч долларов. Примерно 30-40% из них ушло на зарплату актерам. Так, например, Сергей Бодров за свою роль получил 8 тысяч долларов, а Виктор Сухоруков - 1500 долларов. Хотя, в разных источников суммы разнятся.
По словам Светланы Письмиченко, за роль Светы ей заплатили 1000 долларов, а Андрей Федорцов, сыгравший радиорежиссера Стёпу, рассказал, что его гонорара хватило бы от силы на пару десятков пирожков.
Ну в случае с Федорцовым это и неудивительно. В то время он лишь начинал свой актерский путь и был согласен на любую роль за любые деньги. Увидев его, Балабанов сказал ему испугаться, что Федорцов послушно и сделал. Режиссеру понравилось, как испугался Федорцов и он дал ему небольшую роль.
В любом случае, чтобы сэкономить лишнюю копейку, актерам и членам съемочной группы приходилось нелегко. Например, квартиры, в которых проходили съемки, принадлежали членам съемочной группы. Например, та самая квартира, куда по ошибке попал радиоведущий Степан и где Данила убил двух бандитов, принадлежала самому Алексею Балабанову. А вот квартира, где Данила делал пистолет с глушителем из пластиковой бутылки, принадлежит жене Балабанова. Но самое интересное, что отлеживался и лечился после ранения Данила в квартире самого Юрия Шевчука.
Одежду для героев, в том числе и тот самый культовый свитер Данилы Багрова, приобретали в сэкнод-хэнде. А некоторые актеры и вовсе снимались в своей одежде.
Кстати про свитер. Его "откопала" на барахолке жена Алексея Балабанова, которая была художником по костюмам. Этот предмет гардероба обошелся ей всего в 35 рублей. Да, именно 35 рублей, тогда как курс доллара составлял менее 6000 рублей за доллар.
3. Персонаж Гофман, роль которого исполнил Юрий Кузнецов, это отсылка к российскому архитектору Мартину Людвигу Гофману - петербургского архитектора немецкого происхождения.
Сам же Кузнецов был удивлен, когда ему предложили сыграть эту роль. Он даже спросил у Балабанова: "Посмотри на мой профиль. Ну какой я Гофман?". Тем не менее он с удовольствием согласился на эту роль.
4. В сцене, где Данила на кладбище угощает бездомных пирогом, снялись самые настоящие бездомные, которые постоянно собирались в той беседке. И самое смешное, что эти самые бездомные думали, что Юрий Кузнецов - это их брат по несчастью, то есть тоже является бездомным.
5. Особенно многим запомнилась сцена в автобусе, где Данила оскорбил кавказцев (не буду повторять, ибо цензура), которые не хотели платить за проезд. После просмотра фильма многие обвинили Балабанова в расизме. Но сам Балабанов объяснял это тем, что Данила только что вернулся с чеченской войны, и по другому он просто не мог.
Что касается Сергея Бодрова младшего, то ему было очень стыдно произносить эти слова в адрес людей, даже несмотря на то, что это был всего лишь сценарий.
"Я никогда бы в жизни так не сказал. Я прекрасно понимал, что это роль, но все равно... Может быть, меня ломало потому, что я не актер" - Сергей Бодров
А вот американцы не стали переводить эту фразу точь-в-точь. Обидное расистское словосочетание они заменили словом "Worm", то есть "Червь".
6. Виктор Сухоруков и Светлана Письмиченко уже снимались ранее в фильмах Алексея Балабанова, поэтому он знал, кого брать на роли своих героев. А роль Светы он уже изначально писал именно под Светлану Письмиченко.
Кстати, наверняка ваши дети знают голос Светланы, ведь именно она озвучивает Нюшу в "Смешариках", а также Пчелёнка в "Лунтике".
7. Сцена на концерте группы "Nautilus Pompilius" снималась в ДК имени Горубнова во время настоящего концерта. Правда, на самом деле во время съемок выступала не группа "Nautilus Pompilius", а группа "Чиж и Ко". Сергею Бодрову и Светлане Письмиченко пришлось сниматься в толпе фанатов группы.
Сама Письмиченко вспоминала эту сцену как страшный сон, ведь съемочная группа удалилось после того как были отсняты нужные кадры, а вот актерам пришлось находиться в толпе выпивших фанатов. Сергей подтащил Светлану к сцене, поднялся на нее и вытащил свою коллегу за руки из толпы.
8. Чтобы сыграть роль трамвайщицы, Светлане Письмиченко действительно пришлось учиться этому мастерству. Однажды во время своего обучения она случайно нажала на педаль, из-за чего трамвай покатился и чуть не задавил художницы по гриму.
9. Алексей Балабанов был известен тем, что в своих фильмах он часто заменял голоса актерам, приглашая для этого отдельных актеров озвучания. Балабанов считал, что с другим голосом персонаж получает особую энергию, так как его играет два актера, и раскрывается совершенно иначе.
Даже Виктор Сухоруков разговаривает в фильме не своим голосом, а голосом актера Алексея Полуяна, который сегодня больше всего известен по роли милиционера-извращенца Гурова из фильма все того же Балабанова "Груз 200".
Кстати, сам Алексей Полуян также сыграл небольшую роль в фильме. Именно он сыграл киллера, который прострелил Даниле плеер, и которого Данила благополучно застрелил.
Помимо этого Сергей Мурзин (Круглый) говорит голосом Александра Строева, рэкетира на рынке озвучил Александр Половцев, Тамару Захарову (маму Данилы и Виктора) озвучила Нина Усатова, а бандита в исполнении Игоря Лифанова озвучил Александр Баширов.
Но больше всего персонажей озвучил известный актер Виктор Бычков. Его голосом говорят побитый член съемочной группы клипа в начале фильма, друг Павла Евграфовича, а также водитель грузовика в конце фильма.
10. Владимир Ермилов, сыгравший мужа Светы (Павла Евграфовича), пострадал на съемках фильма. Из-за ошибки пиротехника, после выстрела Данилы из дробовика актеру действительно пробило ногу пыжами.
11. Съемки финальной сцены сопровождались некоторыми проблемами, так как каскадеры, которые умели водить КАМАЗ, не могли нормально сыграть роль дальнобойщика, тогда как актеры, которые могли сыграть эту роль, не могли водить грузовой автомобиль.
Тогда монтажер Мария Липартия посоветовала Балабанову попробовать на эту роль оператора Сергея Астахова, который как раз таки умел водить грузовые автомобили. И оператор прекрасно справился с этой ролью.
12. Сергей Мурзин, сыгравший авторитета "Круглого", так сильно хотел получить эту роль, что даже на пробы он пришел в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее, чтобы сразу дать понять, что он настроен серьезно. В итоге он так понравился Балабанову, что тот утвердил его на роль без малейших раздумий.
Но Мурзин понравился не только Балабанову и зрителям в этой роли. Даже криминальные авторитеты были в восторге от того, как Мурзин сыграл роль "Круглого". Они даже подарили актеру новый автомобиль "Buick LeSabre", сказав, что человек такого ранга должен ездить не на "Жигулях", а на достойном автомобиле.
13. В одной из сцен, когда двое подручных "Круглого" гнались за Данилой на рынке, старая штукатурка в подворотне упала прямо на головы актерам. Члены съемочной группы почуяли что-то неладное, когда двое актеров так и не выбежали со двора. На их поиски отправился помощник оператора, который и обнаружил двух ошарашенных актеров, покрытых белой пылью от штукатурки.
14. Того самого авторитета по прозвищу "Чечен", который держал рынок, сыграл вовсе не чеченец, и даже не кавказец. Эту роль исполнил российский актер украинского происхождения Юрий Макусинский.
15. Алексей Балабанов хотел, чтобы его фильм плотно был связан с музыкой. То есть, он не просто хотел, чтобы музыка в фильме была обычным саундтреком, а чтобы она плотно проходила через весь фильм, становясь его неотъемлемой частью.
Сам Балабанов уже давно дружил с Вячеславом Бутусовым, поэтому именно ему он и предложил отвечать за музыкальное оформление своей ленты. Кстати, за использование своего саундтрека Бутусов даже не взял с режиссера денег, но попросил снять для него музыкальный клип на песню "Во время дождя", в котором, кстати, снялся Сергей Бодров в образе Данилы.
Ну и не будем забывать, что сам Бутусов, а также некоторые другие известные музыканты (Чиж, Настя Полева, Колибри и др.) также появились в фильме.
16. Мария Жукова (в замужестве Милютина) сыграла неформалку Кэт. Сама актриса признавалась, что ей было нелегко, так как она никогда не общалась в этих кругах, да и вообще была далека от всего этого. Из одежды ей выдали только "косуху" (причем, куртку ей дала Настя Полева), а остальную одежду для своей героини ей пришлось подбирать самой из своего гардероба. Но самое интересное, что на момент съемок актриса была беременна (на ранних сроках).
17. Благодаря тому, что фильм "Брат" стал настолько популярным, Балабанов решил выпустить продолжение, которое обрело еще большую известность и ныне является наверное самым известным фильмом режиссера.
Зато в нынешнее время кто только не пытается нажиться или получить порцию хайпа за счет Балабанова и его культовой дилогии. Не так давно Стас Барецкий заявлял, что Балабанов должен ему денег, поэтому теперь он имеет право на съемки третьей части фильма. Он собирал пресс-конференции, а в главной роли хотел снять блогера Кирилла Терешина, известного как "Руки-базуки". Но всё это оказалось лишь "уткой" ради хайпа.
Тем не менее, от фильма "Брат" так и не отстали. В скором времени должен выйти фильм "Брат 3", где главные роли сыграют братья Торсуевы. Правда, к дилогии Балабанова этот фильм не имеет никакого отношения. А название было придумано опять же ради хайпа.
Источник:
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