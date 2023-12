Как снимали фильм "Джуниор" про беременного Шварценеггера: 9 интересных фактов о фильме

Зрителей отталкивал этот фильм, так как многие просто не хотели смотреть фильм, где их любимый актер культовых боевиков щеголяет беременным. Критики также довольно сильно проехались по данной ленте.

7. Но несмотря на то, что фильм получил больше негативных оценок, в 1995 году он даже был номинирован на "Оскар", правда только в категории "Лучшая песня к фильму" - "Look What Love Has Done".

Помимо этого, фильм "Джуниор" получил три номинации на премию "Золотой глобус". Конкретно, Арнольд Шварценеггер и Эмма Томпсон были номинированы в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Ну а что касается третьей номинации, то здесь дело также касалось песни "Look What Love Has Done".