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Как снимали фильм "Джуниор" про беременного Шварценеггера: 9 интересных фактов о фильме

Как снимали фильм "Джуниор" про беременного Шварценеггера: 9 интересных фактов о фильме

Автор:
26 декабря 2023 11:35
Сообщество : Кино
Метки: Джуниор   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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«Джуниор» не оправдал ожиданий зрителей в 1994-м году, поклонники актёра не смогли принять Арнольда Шварценеггера в роли беременного мужчины. Но всё изменилось: теперь «Джуниор» — один из самых любимых фильмов миллениалов.

Помню, как в детстве брат принес видеокассету с фильмами "Близнецы" и "Близнецы 2" (да, в то время на одну кассету записывали по 2 фильма). И если в первой части речь действительно шла про близнецов (хоть и не похожих друг на друга), то во второй части я наблюдал уже странную картину, где герои Шварценеггера и Де Вито носят другие имена, а Арнольд и вовсе беременеет и ходит с животом. Как оказалось, фильм никак не относится к "Близнецам", да и вообще носит название "Джуниор".

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1. Как и в случае с фильмом "Близнецы", режиссер Айван Райтман стал режиссером ленты, но не являлся ее автором. Правда, изначально, роль режиссера была отведена Брайану Леванту, который уже был известен по таким фильмам как "Трудный ребенок 2", "Флинстоуны" и "Бетховен".

Но Арнольд Шварценеггер желал видеть в качестве режиссера лишь Айвана Райтмана, с которым он уже поработал в таких комединых фильмах как "Близнецы" и "Детсадовский полицейский". Студийные боссы, дабы не терять "Железного" Арни, решили пойти на уступки и посадили в режиссерское кресло Айвана Райтмана.

Позже, Айван Райтман скажет, что "Джуниор" - это хоть и не лучший его фильм, но зато самый любимый из его Шварценеггеровской трилогии.

2. Для того, чтобы лучше подготовиться к роли, Шварценеггер посещал родильные отделения и смотрел на будущих мамочек. Также, ему было интересно посмотреть, как ведут себя мамочки перед родами и во время них.

3. Что касается накладного живота, то здесь Шварценеггер тоже подошел весьма профессионально. Дело в том, что он носил искусственный живот не только во время съемок, но и за их пределами, в том числе и дома.

4. Арнольд Шварценеггер согласился на эту роль с условием, что у него будет хотя бы 1 час в день на посещение тренажерного зала в определенное время. Конечно же, и тут ему пошли на уступки.

5. Как признавался Шварценеггер, во время перерыва Денни Де Вито жестко его разыграл. Зная, как Арни любит курить сигары, Дэнни подогнал ему одну штучку, которую Шварценеггер с благодарностью употребил тут же.

Правда, когда он пришел на съемочную площадку, то он понял, что ка-то странно себя чувствует, да и к тому же напрочь забыл текст. Как оказалось, шутник Дэнни подсунул ему сигару, начиненную небольшим количеством "Марь Иванны", если вы понимаете, о чем я.

6. Лента "Джуниор" имела весьма внушительный бюджет, а именно 60 миллионов долларов, что почти в 4 раза больше чем у "Близнецов". Причем 15 миллионов ушло на гонорар Арнольда Шварценеггера. А вот успеха "Близнецов" достичь не удалось, так как в мировом прокате фильм собрал всего 108 миллионов долларов. И

Зрителей отталкивал этот фильм, так как многие просто не хотели смотреть фильм, где их любимый актер культовых боевиков щеголяет беременным. Критики также довольно сильно проехались по данной ленте.

7. Но несмотря на то, что фильм получил больше негативных оценок, в 1995 году он даже был номинирован на "Оскар", правда только в категории "Лучшая песня к фильму" - "Look What Love Has Done".

Помимо этого, фильм "Джуниор" получил три номинации на премию "Золотой глобус". Конкретно, Арнольд Шварценеггер и Эмма Томпсон были номинированы в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Ну а что касается третьей номинации, то здесь дело также касалось песни "Look What Love Has Done".

8. По первоначальному сценарию фильм должен был заканчиваться на печальной, но воодушевляющей ноте. Беременность главного героя пришлось прервать, но зато они с Дианой полюбили друг друга, и позже у них появился ребенок, которого родила Диана.

Этот финал уже даже был отснят, но студийные боссы решили, что это слишком депрессивно для фильма данного жанра, поэтому решено было закончить фильм хэппи-эндом.

9. Знаменитый (не в самом хорошем смысле) режиссер Сарик Андреосян снял в 2011 году фильм "Беременный" с Дмитрием Дюжевым в главной роли, идея которого строится именно на фильме "Джуниор".

Многие критики обвинили его в том, что из всего многообразия западных комедий он решил взять идею далеко не самого удачного "Джуниора". Да и сразу хочется отметить, что по сравнению с "Беременным" фильм "Джуниор" - это просто высший пилотаж.

Ну и бонусом тот самый кадр, от которого мне становилось жутковато в детстве...да и сегодня тоже.

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Метки: Джуниор   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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