Как снимали фильм "Джуниор" про беременного Шварценеггера: 9 интересных фактов о фильме

Позже, Айван Райтман скажет, что "Джуниор" - это хоть и не лучший его фильм, но зато самый любимый из его Шварценеггеровской трилогии.

2. Для того, чтобы лучше подготовиться к роли, Шварценеггер посещал родильные отделения и смотрел на будущих мамочек. Также, ему было интересно посмотреть, как ведут себя мамочки перед родами и во время них.