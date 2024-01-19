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18 британских актёров, которые по мнению пользователей сети являются величайшими в мире

18 британских актёров, которые по мнению пользователей сети являются величайшими в мире

Автор:
19 января 2024 12:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   знаменитости   кино   роль   съемка   фильм   фото   
2475
19

Результаты получились крайне неожиданными.

Великобритания славится своими выдающимися актёрами, чьи таланты заслуживают признания по всему миру. Современная британская кинематография и театр насыщены уникальными творческими личностями, среди которых можно выделить несколько десятков величайших. Эти артисты обладают непревзойдённым профессиональным мастерством и способностью проникновенно воплощать самые разнообразные роли. Их вклад в развитие искусства невозможно переоценить. Сайт Ranker решил провести голосование, чтобы определить, кто же является самым-самым большим любимчиком кинозрителей.

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Любопытно, что многие пользователи отдают предпочтение преимущественно классикам мира кино. Что же касается любимчиков таблоидов, то они заняли более низкие позиции. Например, Идрис Эльба расположился на 23 позиции рейтинга, всеми обожаемый Эдди Редмэйн — на 36, а Дэниел Крейг и вовсе опустился на 39 строчку.

Если кто подзабыл (или, возможно, не знал) Алек Гиннесс прославился, благодаря ролям в фильмах «Кафка», «Люди Смайли», «Звёздные войны» (несколько эпизодов), «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Ужин с убийством».

Майкл Кени снимался в ряде рейтинговых кинокартин. Зрители имели возможность оценить его блистательную актёрскую игру в фильмах «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и «Отпетые мошенники». Этим списком, конечно, нельзя ограничиваться, так как актёр успел поучаствовать в невероятном количестве проектов.

Как вам победители рейтинга? Согласны с мнением интернет-пользователей?

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Метки: актеры   знаменитости   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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19  комментариев
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905k
А.Берестенко Час назад
Колин Эндрю Фёрт.
Оскар. 90 фильмо и сериалов.
Любимый фильм - Король говорит.
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2k
Сергей 8 минут назад
Как по мне Лоуренс Оливье величайший британский актер. Но на вкус и цвет...
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8k
vasilykopkov 14 минут назад
Ну, это по сути американский, точнее голливудский рейтинг, хоть актёры и бритты.
Думаю в каждой стране он сильно отличался бы.
При опросе в России, вряд ли хотя бы пара американских актёров попало...
Про Индию вообще молчу.

PS Камамберыч на 6-м месте среди величайших - это явно хрень.
А вот Олдман с Хопкинсом вполне заслуженно.
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9k
Владимир 15 минут назад
Шон. И только из-за.....
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2k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
не согласен с рейтингом - хотя актёры нормас
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173
Алексей 22 минуты назад
Мм, а Бэйл когда стал британским, он же скандинав, я его еще по совместному фильму помню "Мио, мой Мио"
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1k
Андрей Кузнецов 24 минуты назад
Жаль, что Бени Хилл не снимал полный метр
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8k
Влад Полчаса назад
где то взгрустнул клоун зеленский.
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1k
Леший Полчаса назад
Хопкинс - да!
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2k
Andrey Selin 37 минут назад
А где афроангличане? Чот не толлерантненько...
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286
Мандалай Иванович 40 минут назад
А Майкл Гэмбон где?!
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33k
Ego sum qui sum 50 минут назад
а существуют ли американские актеры? - куда не глянь в Голливуде, - британцы, канадцы, австралийцы.
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17k
sgb66 Час назад
А где Роуэн Аткинсон и Джейсон Стэтхэм?
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428
Человек Наблюдающий sgb66 43 минуты назад
Там где им и место-вне топа =)
Стетхэм или как его, актер с одним выражением лица.. Ну а мистер Бин..вообще мимо. Моё мнение.
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351
ruslan d sgb66 42 минуты назад
А Стетхем величайший актер ?
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30k
BuG Час назад
На второе я бы поставил Льюиса, а на первое Ли.
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