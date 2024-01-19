18 британских актёров, которые по мнению пользователей сети являются величайшими в мире

Результаты получились крайне неожиданными.
Великобритания славится своими выдающимися актёрами, чьи таланты заслуживают признания по всему миру. Современная британская кинематография и театр насыщены уникальными творческими личностями, среди которых можно выделить несколько десятков величайших. Эти артисты обладают непревзойдённым профессиональным мастерством и способностью проникновенно воплощать самые разнообразные роли. Их вклад в развитие искусства невозможно переоценить. Сайт Ranker решил провести голосование, чтобы определить, кто же является самым-самым большим любимчиком кинозрителей.
Любопытно, что многие пользователи отдают предпочтение преимущественно классикам мира кино. Что же касается любимчиков таблоидов, то они заняли более низкие позиции. Например, Идрис Эльба расположился на 23 позиции рейтинга, всеми обожаемый Эдди Редмэйн — на 36, а Дэниел Крейг и вовсе опустился на 39 строчку.
Если кто подзабыл (или, возможно, не знал) Алек Гиннесс прославился, благодаря ролям в фильмах «Кафка», «Люди Смайли», «Звёздные войны» (несколько эпизодов), «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Ужин с убийством».
Майкл Кени снимался в ряде рейтинговых кинокартин. Зрители имели возможность оценить его блистательную актёрскую игру в фильмах «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и «Отпетые мошенники». Этим списком, конечно, нельзя ограничиваться, так как актёр успел поучаствовать в невероятном количестве проектов.
Как вам победители рейтинга? Согласны с мнением интернет-пользователей?
Источник:
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Оскар. 90 фильмо и сериалов.
Любимый фильм - Король говорит.
Думаю в каждой стране он сильно отличался бы.
При опросе в России, вряд ли хотя бы пара американских актёров попало...
Про Индию вообще молчу.
PS Камамберыч на 6-м месте среди величайших - это явно хрень.
А вот Олдман с Хопкинсом вполне заслуженно.
Стетхэм или как его, актер с одним выражением лица.. Ну а мистер Бин..вообще мимо. Моё мнение.
Дж. Стэтхэм