Как снимали фильм "Блэйд": кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме

Не все знают, но "Блэйд" это не оригинальная разработка сценаристов, а серия комиксов от знаменитой компании Marvel Comics. Создатели этого персонажа - Джин Колан и Марв Вольфман. Дебютировал Блэйд на страницах комиксов в июле 1973 года.
1. Изначально фильм "Блэйд" предполагался как некий супергеройский фильм в комедийном жанре, но сценарист и автор комиксов и режиссер Дэвид С. Гойер не видел в Блэйде ничего смешного, поэтому он отверг концепцию комедийного фильма. Именно благодаря ему Блэйд стал столь мрачным и суровым охотником на вампиров.
Когда Дэвид С. Гойер пришел со своим сценарием к фильму "Блэйд" в компанию "New Line Cinema", то сюжет пришелся боссам по вкусу, тем более, что президентом компании на тот момент был Майкл Де Лука, который был фанатом комиксов. Но студийные боссы хотели видеть в качестве главного героя только кого-то из конкретных актеров, а именно Лоуренса Фишборна, Дензела Вашингтона или Уэсли Снайпса.
Но сам Гойер был уверен, что только Уэсли Снайпс подходит для этой роли, поэтому было решено обратиться сразу к нему.
Когда Уэсли Снайпсу предложили сыграть главную роль в экранизации комиксов "Marvel", он полагал, что ему хотят предложить роль Черной Пантеры, чему он сам был несказанно рад. Но когда он услышал про то, что ему предлагают сыграть дампира (полувампира) и охотника на вампиров по прозвищу Блэйд, то он лишь "почесал голову", так как ранее ничего не слышал об этом персонаже.
Но когда он узнал, что ему предстоит носить стильный кожаный плащ и постоянно драться с врагами, то он посчитал, что это отличная идея. Более того, Снайпс не только сыграл главную роль, но и лично ставил боевые сцены, а также стал одним из продюсеров фильма.
2. Несмотря на то, что сам Блэйд впервые появился в комиксах "Marvel" еще в 1973 году, никакого Уистлера (наставника Блэйда) там и в помине не было. Сам же Уистлер впервые появился как раз таки в мультсериале "Человек паук" (1994), а уже затем перекочевал в фильм "Блэйд". И лишь в 2002 году Уистлер впервые появился в комиксах.
Ну и раз уж мы коснулись оригинальных комиксов, то нельзя не упомянуть, что в оригинале Блэйд был англичанином, тогда как в фильме он является американцем.
3. По изначальной задумке Уистлер и Блэйд должны были держать у себя ребенка-вампира, на котором они испытывали оружие. Но боссам и продюсерам такая сцена показалась просто ужасной, поэтому от нее было решено отказаться.
4. Как вы наверняка знаете, во многих фильмах про супергероев "Marvel" появлялся Стэн Ли (создатель множества персонажей комиксов) в небольшой роли (камео). В фильме "Блэйд" Стэн Ли также присутствовал. Конкретно, он сыграл небольшую роль полицейского. Но в итоге эту сцену вырезали.
5. Джет Ли мог сыграть главного антагониста - Фроста, но в итоге он отказался в пользу фильма "Смертельное оружие 4". Это, кстати, была его первая, но не последняя злодейская роль.
6. На создание фильма "Блэйд" повлиял фильм "Авторитет", рассказывающий о гангстерах из Гарлема. После успеха этого фильма продюсер Питер Франкфурт задумался, что если узконаправленный "Авторитет" смог собрать кассу, то бодрый сравнительно недорогой боевик про чернокожего супергероя тоже не должен оказаться провальным.
И когда он пришел в компанию "Marvel", чтобы узнать, нет ли у них на примете какого-нибудь хорошего чернокожего супергероя, то ему предложили охотника на вампиров Блэйда.
7. Изначально, в режиссерском кресле хотели видеть Дэвида Финчера, но тот отказался это этого предложения.
Тогда в качестве режиссера наняли Стивена Норрингтона, который на тот момент снял всего один фильм - "Машина смерти". Но сам по себе Норрингтон прославился вовсе не как режиссер, а мастер по спецэффектам, ведь именно он работал над спецэффектами к таким культовым фильмам как "Чужие" и "Гремлины". Также, именно он придумал дизайн всех татуировок Блэйда.
Правда, несмотря на успех Блэйда, Норрингтон не сильно закрепился в качестве режиссера, так как за свою режиссерскую карьеру он снял всего 4 фильма, включая "Блэйда". Последним фильмом в его режиссерской карьере стала еще одна экранизация комиксов - "Лига выдающихся джентльменов" (2003).
Также, Норрингтон сыграл в фильме небольшую роль Майкла Морбиуса, но в итоге от этой сцены решено было отказаться.
Но по словам членов съемочной группы с Норрингтоном было безумно тяжело работать, так как он был чересчур неуравновешенным.
8. В 90-е вампиры больше были представлены как романтические персонажи, что дико не нравилось Дэвиду Гойеру. Лично он сам видел вампиров как наркоманов, которые одержимы жаждой крови и пойдут на все, чтобы получить новую дозу. Именно поэтому главный злодей Фрост в исполнении Стивена Дорфа был похож больше на одержимого наркомана-бунтаря, нежели на классического злодея.
Также, Гойер решил отказаться от классических слабостей вампиров, таких как святая вода или кресты. Вампиры Гойера боялись лишь чеснока, серебра и ультрафиолетового излучения, которое, кстати, временно можно подавить с помощью солнцезащитного крема.
9. Изначально, Гойер планировал, что роль Карэн сыграет белая актриса, но сам Уэсли Снайпс настоял на том, что Карэн должна быть непременно чернокожей и привлекательной женщиной. Поэтому на эту роль взяли актрису Н'Буш Райт.
10. Тот самый многоэтажный храм вампиров снимался на старом заброшенном заводе по производству шампуня.
11. Изначально вампир Куинн планировался как проходной эпизодический персонаж, но благодаря харизме и актерской игре Донала Логана его роль была заметно расширена.
12. Хранитель древних вампирских знаний Перл, представляющий собой бесформенную тушу, был создан специально для фильма и в комиксах его не было. Таким образом Гойер хотел показать, что вампиры могут быть не только привлекательными, но и отталкивающими.
Кстати, роль Перла сыграл актер Эрик Эдвардс, которого многие помнят как толстяка Мерфа - одноклассника Джуниора из фильма "Трудный ребенок 2". Но на самом деле Перла сыграли три человека сразу. Эрик Эдвард был лишь лицом Перла, тогда как двое других членов съемочной группы находились внутри костюма и отвечали за движения конечностей бесформенного вампира.
13. Изначально, финальный бой должен был быть абсолютно другим. Блэйд должен был сражаться с огромным кровавым сгустком, в которого превратился Фрост. Но сцена была снята очень корява, да и в принципе не понравилась тестовой аудитории, поэтому финальный бой и концовку решено было переснять.
Для того, чтобы переснять сцену финального боя, актеру Стивену Дорфу пришлось научиться фехтовать. Но был еще один нюанс. Из-за красных линз, которые носил Дорф, он очень плохо видел, поэтому фехтовать практически вслепую было той еще задачей.
Причем, самое интересное, что неопытного в боевых искусствах Дорфа взяли на эту роль еще и потому, что в фильме ему не приходилось ни с кем драться. Но в итоге драться ему все же пришлось.
14. Создатели фильма хотели привлечь группу "Prodigy" для создания саундтрека к фильму, так как в то время британская рэйв-группа "взрывала" разнообразные чарты. Но группа отказалась от этого из-за очень плотного графика.
15. При бюджете в 45 миллионов долларов фильм "Блэйд" заработал в прокате 131,1 миллионов долларов, что сделало его кассово успешным.
Благодаря этому компания "Marvel" поняла, что нужно снимать фильмы про их супергероев, и что на них будут ходить. Так что по сути именно благодаря фильму "Блэйд" компания "Марвел" начала экранизировать своих героев. Правда, сейчас новые фильмы "Марвел" всё хуже и хуже.
16. Несмотря на то, что Уэсли Снайпс серьезно относился к съемкам и делал всё, чтобы отыграть свою роль на 100%, он не заморачивался с заучиванием текста, так как считал, что в этом нет необходимости в виду того, что его герой немногословен.
Источник:
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