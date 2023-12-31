Как снимали фильм "Блэйд": кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме

Когда Дэвид С. Гойер пришел со своим сценарием к фильму "Блэйд" в компанию "New Line Cinema", то сюжет пришелся боссам по вкусу, тем более, что президентом компании на тот момент был Майкл Де Лука, который был фанатом комиксов. Но студийные боссы хотели видеть в качестве главного героя только кого-то из конкретных актеров, а именно Лоуренса Фишборна, Дензела Вашингтона или Уэсли Снайпса.

Но сам Гойер был уверен, что только Уэсли Снайпс подходит для этой роли, поэтому было решено обратиться сразу к нему.

Когда Уэсли Снайпсу предложили сыграть главную роль в экранизации комиксов "Marvel", он полагал, что ему хотят предложить роль Черной Пантеры, чему он сам был несказанно рад. Но когда он услышал про то, что ему предлагают сыграть дампира (полувампира) и охотника на вампиров по прозвищу Блэйд, то он лишь "почесал голову", так как ранее ничего не слышал об этом персонаже.