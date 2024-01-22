22 неизвестных факта о фильме «33 несчастья»

Клаус, Вайолет и Солнышко Бодлер в одночасье становятся сиротами, их родители погибают в страшном пожаре. Опекуном ребятишек назначается их дальный родственник, злобный граф Олаф, который задумывает погубить своих питомцев и завладеть причитающимся им наследством.
1. Фильм снят по серии одноимённых детских приключенческих романов Дэниэла Хэндлера (пишет под псевдонимом Лемони Сникет). В серии 13 книг, фильм основан на событиях первых трёх.
2. Студия Paramount планировала «33 несчастья» как ответ Warner Bros. на «Гарри Поттера», но что-то не срослось: ни одна из следующих книг так и не увидела широкий экран. Весьма вероятно, что финансовые результаты первого «блина» оказались далеки от ожиданий (см. п.22).
2.1. Обратите внимание, что и актёрский состав тоже намекает на вселенную Джоан Роулинг: здесь отметились Хелена Бонем-Картер, Джуд Лоу (сыграл молодого Дамблдора в «Фантастических тварях»), Тимоти Сполл. Джейми Харрис (Крюкастый Фернальд) – сын Ричарда Харриса, который сыграл Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере".
3. Впрочем, в 2017 г. на Netflix вышел одноимённый сериал с Нилом Патриком Харрисом в главной роли, который (сериал :) вполне успешно пережил три сезона съёмок. Кто смотрел – поделитесь впечатлениями в комментариях!
4. Кто только не брался за съёмки «33», в том числе Терри Гиллиам и Роман Полански. Пожалуй, наиболее интересной парой режиссёр-исполнитель главной роли оказались Тим Бёртон и Джонни Депп. Согласитесь, офигенный нуарчик получился бы!
4.1. Один из «финалистов» на место режиссёра также был Барри Зонненфельд. По его просьбе Дэниэл Хэндлер начал работу над сценарием (и даже успел написал 8 вариантов), но когда Зонненфельд покинул проект и режиссёрское кресло уже окончательно занял Брэд Силберлинг сценарием занялся Роберт Гордон. Хэндлеру предложили место в титрах как соавтору сценария, но он отказался, объяснив это тем, что, с его точки зрения, было бы неправильно подписываться под тем, к чему ты не имеешь отношения.
4.2. Зонненфель и Хэндлер снова встретились на съёмках сериала «33 несчастья». Первый выступил режиссёром 10 эпизодов, второй – сценаристом 11-ти.
4.3. От Бёртона в фильме всё-таки кое-что осталось и это заметно по «картинке»: оператор Эммануэль Любецки, который снимал «Сонную Лощину». Собственно, именно эта его работа так привлекла Силберлинга, что он пригласил Любецки в проект. А ещё в DVD-издании фильма трейлер идёт под музыку из бёртоновского «Эдвард руки-ножницы»
5. Роль графа Олафа нашёл для Керри сын его агента Сэм. Он прочитал книгу Дэниела Хэндлера и сказал: "Джим должен сыграть графа Олафа. Это его".
6. Хотя съёмки продолжались всего немногим больше полугода, Лиам Эйкен (Клаус Бодлер) за это время подрос аж на 11 см (в то время он приближался к своему 14-летию) и к конце фильма в кадре заметно выше Эмили Браунинг, сыгравшей его старшую сестру Вайолет.
7. Во время первой встречи Бодлеров с графом Олафом, последний вдруг прерывает разговор и говорит «Стоп! Я произнесу это ещё раз. Повтори-ка!», после чего изображает на лице гримасу неподдельного сочувствия. Легенда гласит, что на самом деле Джим Керри хотел переснять сцену, но камеры не выключили и получилась чудесная импровизация, подчёркивающая природу персонажа.
8. Во время кастинга Эмили Браунинг попросили сыграть с британским акцентом. В фильме она говорит с американским. А вообще-то она из Австралии.
9. Джим Керри так охарактеризовал специфику речи своего персонажа, графа Олафа: смесь Орсона Уэллса и Белы Лугоши.
10. Для удобства нанесения грима и сопутствующего головного волосяного покрова :) Джим Керри побрился наголо. Несмотря на это подготовка к съёмкам занимала у него не менее трёх часов.
11. Солнышко играли близнецы Кара и Шелби Хоффман. А также компьютерная графика в исполнении студии IL&M Джорджа Лукаса. Всего в фильме 505 компьютерных визуальных эффектов.
11.1. Первоначально на роль Солнышка выбрали тройняшек, но их актёрские качества и дисциплина на съёмочной площадке совершенно не удовлетворили Силберлинга.
12. Кто написал «Сногсшибательную свадьбу»? Al Fancoot? Очевидно, это анаграмма имени исполнителя главной роли :)
13. Дядя Монти неспроста играет на автоарфе. Исполнивший роль Уильям Коннолли действительно увлекается этим инструментом.
14. На чём ездит мистер По? Это чехословацкая Tatra 603, выпускавшаяся в 1956-75 гг.
14.1. Обратите внимание на киноляп: когда По забирает Бодлеров у графа Олафа на железнодорожном переезде, он уносит вещи детей для их размещения в багажнике. У Tatra 603 там располагается двигатель.
14.2. Кстати, зачем вообще граф Олаф взял вещи детей в машину, раз они поехали на простую прогулку по окрестной местности?
15. Монти + Пайтон = …? :)
16. «Дамоклов причал». Видимо, якорь висит на конском волосе :)
17. Почему граф Олаф требует от Вайолет подписать брачный контракт правой рукой? Это он исправляет свою ошибку в книге: в ней судья Штраус (в фильме роль исполнила Кэтрин О’Хара) объявляет свадьбу недействительной именно из-за того, что девушка подписала контракт «не своей рукой».
18. Силуэты родителей Бодлеров принадлежат художнику-постановщику Рику Хайнриху и жене режиссёра Эми Бреннеман. Их же можно видеть на фотографии членов организации VFD у тёти Жозефины. Кстати, персонаж на «северо-востоке» от Бодлеров – граф Олаф.
19. Одновременно с премьерой фильма была выпущена одноимённая игра для PS, Xbox и Windows.
20. По признанию Джима Керри он моделировал характер Олафа «в виде птицы, которая ждёт на берегу, пока чужое гнездо останется без присмотра, и затем крадет яйца. Внешне граф похож на моего отца, который выглядел как фрик. Моя семья говорила мне: "Эй, что ты делаешь, мы ведь тоже смотрим фильм!"».
21. У локомотива, который чуть было не сбивает машину с Бодлерами гудок вовсе не паровой машины.
22. Бюджет: $140 млн. Кассовые сборы – $211,5 млн.
22.1. Это первый полнометражный фильм производства Nickelodeon, получивший «Оскара»: из 4 номинаций ему досталась награда за лучший грим.
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