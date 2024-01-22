22 неизвестных факта о фильме «33 несчастья»

3. Впрочем, в 2017 г. на Netflix вышел одноимённый сериал с Нилом Патриком Харрисом в главной роли, который (сериал :) вполне успешно пережил три сезона съёмок. Кто смотрел – поделитесь впечатлениями в комментариях!

4. Кто только не брался за съёмки «33», в том числе Терри Гиллиам и Роман Полански. Пожалуй, наиболее интересной парой режиссёр-исполнитель главной роли оказались Тим Бёртон и Джонни Депп. Согласитесь, офигенный нуарчик получился бы!

4.1. Один из «финалистов» на место режиссёра также был Барри Зонненфельд. По его просьбе Дэниэл Хэндлер начал работу над сценарием (и даже успел написал 8 вариантов), но когда Зонненфельд покинул проект и режиссёрское кресло уже окончательно занял Брэд Силберлинг сценарием занялся Роберт Гордон. Хэндлеру предложили место в титрах как соавтору сценария, но он отказался, объяснив это тем, что, с его точки зрения, было бы неправильно подписываться под тем, к чему ты не имеешь отношения.