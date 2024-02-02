Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Эммериху предложили снять высокобюджетный фильм "Изобара" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, на что режиссер дал свое согласие. За сценарий же отвечал друг Эммериха - Дин Девлин. Но продюсеры решили, что над проектом будет работать другой сценарист. Тогда Эммерих сказал, что просто не будет работать над данным проектом, так как он не хочет работать над фильмом с почти 100-миллионным бюджетом с человеком, о котором он ничего не знает.

В итоге Марио Кассара предложил поработать режиссеру и сценаристу над другим проектом под рабочим названием "Кристальные рыцари", который позже и обретет свое финальное название Универсальный солдат".