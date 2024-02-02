Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Без сомнений, "Универсальный солдат" – это один из самых крутых боевиков 1990-х. Снятый режиссером Роландом Эммерихом, фильм подарил нам противостояние Жан-Клода Ван Дамма и Дольфа Лундгрена, чье соперничество привело к сценам, которые сделали эту картину культовой классикой.
1. Немецкий режиссер Роланд Эммерих неплохо зарекомендовал себя на Родине, но ему никак не удавалось пробиться в Голливуд. Лишь после успеха его фильма "Луна 44" Роланда пригласил в США лично сооснователь известной на тот момент студии "Carolco" Марио Кассара, который также был известен тем, что продюсировал такие фильмы как "Рэмбо: Первая кровь", "Терминатор 2: Судный день" и "Вспомнить всё".
Эммериху предложили снять высокобюджетный фильм "Изобара" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, на что режиссер дал свое согласие. За сценарий же отвечал друг Эммериха - Дин Девлин. Но продюсеры решили, что над проектом будет работать другой сценарист. Тогда Эммерих сказал, что просто не будет работать над данным проектом, так как он не хочет работать над фильмом с почти 100-миллионным бюджетом с человеком, о котором он ничего не знает.
В итоге Марио Кассара предложил поработать режиссеру и сценаристу над другим проектом под рабочим названием "Кристальные рыцари", который позже и обретет свое финальное название Универсальный солдат".
По изначальному сценарию речь также шла об универсальных солдатах-киборгах, правда этот сценарий был чересчур жестким и буквально показывал зверства военных, которые использовали подставных террористов и которые не стеснялись расстреливать случайных свидетелей. Поэтому Эммерих поручил Дину Девлину крепко поработать над сценарием, что тот и сделал.
2. Кстати, прежде Эммерих стал режиссером, "Кристальных рыцарей" должен был снимать Скотт Эндрюс. Но из-за слишком мрачного видения картины его решено был снять с проекта.
Тем не менее Эндрюс не сильно переживал, ведь он стал заниматься съемками фильма "В осаде", который в итоге стал лучшим в его карьере. Да и чего уж скрывать? Этот фильм в принципе лучший из тех, в которых снимался Стивен Сигал.
3. Когда Ван Дамму предложили сняться в фильме, то он с удовольствием согласился на это. Ему было интересно поучаствовать в боевике с элементами научной фантастике.
4. На главную роль рядового Люка Деверо пробовалось много актеров. Но самое главное ,что на эту роль пробовался и сам Дольф Лундгрен. Но в итоге роль получил Ван Дамм. Зато Лундгрену досталась роль антагониста - сержанта Эндрю Скотта.
5. Изначально планировалось снимать фильм в Мексике, но режиссер Роланд Эммерик, что гораздо проще будет снять фильм в штатах Невада и Аризона. В итоге так и поступили. Разве что съемки внутри грузовика (лаборатория, где отдыхали солдаты) проводились в студии в Лос-Анджелесе.
Эммерик сразу забраковал любые идеи, связанные со съемками в городской местности. Он считал, что это слишком банально для боевиков того времени. Зато в пустыне у него был полный полет фантазии для различного рода экшена. Ему даже удалось договориться о взрыве заправки.
Но все же некоторые сцены снимали в городской местности. Вы удивитесь, но речь идет о самом начале фильма, действия которого разворачиваются во вьетнамской деревушке. А если быть конкретнее, то съемки этой сцены проходили на поле для гольфа, которое находилось в черте города. Растительность же вокруг была искусственной.
6. По сюжету фильма все универсальные солдаты являются американцами, но двух главных героев сыграли бельгиец (Ван Дамм) и швед (Лундгрен). Ничего такого, но просто забавно.
7. Удивительно, но на съемки фильма "Универсальный солдат" пришел даже сам Арнольд Шварценеггер. Он не собирался здесь сниматься, но сказал всем, что у него чутье на хорошие фильмы. И ведь не ошибся. Фильм получился действительно крутым.
Кстати, в официальном трейлере к фильму была использована музыкальная тема из фильма "Терминатор", из-за чего многие подумали, что "Универсальный солдат" является приквелом к культовому фантастическому боевику со Шварценеггером.
8. Постановщиком трюков, а также вторым режиссером стал известный каскадер Вик Армстронг, который подменял Арнольда Шварценеггера в "Конане-варваре", а также Харрисона Форда в "Индиане Джонсе".
9. Те самые окуляры, которые носили универсальные солдаты, не были придуманы с нуля. Создатели фильма вдохновлялись фильмом "Звездный путь: Наследие", где подобный окуляр носил киборг Борг.
10. Внимательный зритель должен был заметить, что киборг GR-55, сыгранный Томми Листером, носит окуляр не на левом глазу, а на правом. Это вовсе не киноляп. Дело в том, что Томми Листер был слеп на левый глаз. Поэтому окуляр ему пришлось натянуть именно на правый глаз.
Но если вам интересно почитать про киноляпы в фильме "Универсальный солдат", то я рекомендую вам почитать мою отдельную статью на эту тему. И сразу отмечу, что киноляпы не делают фильм хуже, а скорее наоборот.
11. Финальная сцена не понравилась тестовой аудитории из-за того, что в этой версии Люк погибал, а драка Ван Дамма и Лундгрена была ну очень короткой. Тогда создателям пришлось полностью переснимать финал, оставив Люка в живых.
12. Помните эпизод, когда Люка и Веронику окружила полиция? Так вот, это были не актеры а самые настоящие полицейские города Кингмен (Аризона), которые любезно согласились сняться в кино.
13. Во время Канского фестиваля 1992 года, где презентовался фильм "Универсальный солдат", Дольф Лундгрен и Жан Клод Ван Дамм сильно повздорили и даже чуть не подрались. В итоге пришлось ждать службу безопасности, чтобы сотрудники разняли актеров.
Но как признался позже сам Дольф Лундгрен, это был всего лишь разыгранный спектакль, чтобы поднять интерес к фильму. В принципе, это сразу было понятно, так как во время съемок фильма актеры подружились.
14. Кстати, хитрый агент Дольфа Лундгрена, который был и агентом Ван Дамма, пытался продвинуть Лундгрена в фильм "Двойной удар" (1991), предложив ему сыграть одного из братьев (как мы помним, обоих братьев сыграл сам Ван Дамм). Таким образом агент хотел срубить лишние деньги в рамках одного проекта. Но Ван Дамм, который являлся еще и продюсером фильма, забраковал всё это дело.
15. Азиаты на дамбе, которые пробудили в Люке флэшбеки, это те же самые актеры из начала фильма, которых Люк защищал во Вьетнаме.
16. Дольф Лундгрен был в полном восторге от работы с Ван Даммом. По его словам те актеры с которыми он дрался в кино, лишь изображали крутых парней, поэтому ему приходилось драться с дублерами. А вот Ван Дамм оказался крепким парнем и настоящим каратистом, который сам снимался во всех боевых сценах.
17. Режиссер Роланд Эммерих был искал масштабное сооружение, чтобы использовать его в качестве места, где будут орудовать террористы в самом начале фильма. Его выбор пал на дамбу Гувера. По его словам дамба Гувера была именно тем местом, которое как нельзя лучше подходило для его задумке.
Но когда он сказал об этом, то все просто покрутили у виска, сказав, что никто в жизни не разрешит снимать ему в этом месте. К удивлению многих он все таки получил разрешение, и сцену сняли именно там.
18. Несмотря на то, что большую часть трюков исполняли каскадеры, Дольф Лундгрен попросил, чтобы он лично исполнил один непростой трюк. Правда, этот трюк вышел у него не совсем удачно. При приземлении на бетонный пол Дольф споткнулся и полетел лицом вниз. Как итог, Лундгрен разбил себе лицо, а его трюк не вошел в фильм. Ну зато есть что вспомнить.
19. Мастер по спецэффектам Майкл Барнетт рассказывал, что изначально планировалось сделать куклы актеров в полный рост, которые бы подвергались заморозке. Ну узнав о немалых дополнительных расходах на это дело, боссы отказали, обосновав это тем, что за такие гонорары актеры могут немного и потерпеть.
20. Несмотря на то, что фильм стал настоящим хитом, по нему не выходило никаких игр. Нет, конечно была игра "Универсальный солдат" для приставки "Sega Genesis" (а также GameBoy), но на самом деле это был лишь порт игры "Turrican 2: The final fight", который до этого выходил на платформах Amiga, ZX Spectrum, Atari ST и т.д. Главного героя Туррикана заменили на солдата, инопланетные стреляющие глаза - на танки, а механического дракона - на Дольфа Лундгрена. В целом же игра к фильму вообще никак не относится.
Сама же игра представляла собой незамысловатый платформер-стрелялку. Выходила же данная игра только в США. Также, изначально планировали выпускать данную игру и на приставке SNES (Super Nintendo), но в итоге от этой затеи отказались.
21. При бюджете в 23 миллиона долларов фильм собрал в мировом прокате чуть более 80 миллионов, и это не считая доходов с продажи видеоносителей. Благодаря этому, студия "Carolco", которая была на грани банкротства, смогла выстоять и продержаться еще добрых пять лет.
После такого успеха, неудивительно, что боссы решили клепать продолжения. Правда, последующие части данного фильма оказались куда хуже оригинала.
22. Кстати, несмотря на то, что в фильме мы видим один грузовик, на съемочной площадке их было два. Один играл основную роль той самой передвижной лаборатории, а второй был его каскадёром. То есть второй грузовик предназначался именно для съемки сцены падения с обрыва. И стоит отметить, что сцена получилась действительно зрелищной.
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