14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли

Пародийная чёрная комедия о супергероях с посредственными способностями, где значатся вот такие персонажи: Мистер Яростный, Землекоп и Боулер (последняя на фото справа, в её руках левитирующий шар, в котором находится череп её отца).

Противостоит команде «супергероев» преступник по имени Казанова Франкенштейн (Джеффри Раш, между прочим), который взял в плен единственного нормального героя, Капитана Изумительного.