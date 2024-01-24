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14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли

14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли

Автор:
24 января 2024 08:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   супергерой   съемка   факты   фильм   фото   
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Предлагаю вам рассмотреть несколько вопиюще странных супергеройских фильмов, где и герои странные, и злодеи, и вообще всё происходящее идёт совсем уж не по привычному нам канону, заданному «Железными людьми» и «Тёмными рыцарями».

В давние-давние времена, когда в кинотеатрах не выходило по пять в год супергеройских фильмов от Марвел или DC, людям приходилось довольствоваться редкими представителями жанра. Фантастические картины про людей со суперспособностями, которые противостоят злу, были, но их выпускалось меньше, и они были совсем не на виду, из-за чего кое-какие специфические шедевры совсем уж канули в лету. Но интернет всё помнит!

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Пародийная чёрная комедия о супергероях с посредственными способностями, где значатся вот такие персонажи: Мистер Яростный, Землекоп и Боулер (последняя на фото справа, в её руках левитирующий шар, в котором находится череп её отца).

Противостоит команде «супергероев» преступник по имени Казанова Франкенштейн (Джеффри Раш, между прочим), который взял в плен единственного нормального героя, Капитана Изумительного.

Главный герой, Говард-Утка, спокойно жил на своей планете, населённой антропоморфными утками, как вдруг попал на Землю. Говард не отчаивается и начинает наслаждаться жизнью здесь, но вот беда — приходится сражаться с Тёмным Повелителем Вселенной.

Такие вот кинокомиксы от Марвел выпускались в 1980-х. Так что «Человек-муравей и Оса: Квантомания» может считаться вполне неплохим фильмом.

Название фильма дано в честь главного героя, а не главного злодея, как можно было бы подумать. По сюжету благородный учёный превращается в монстра из-за несчастного случая в лаборатории и теперь вынужден бороться с другим, злым учёным, который хоть и выглядит как человек, но на деле тот ещё негодяй.

Это уже проект студии DC, которая в 1980-х, так же как и Марвел, трешовала как могла. Кстати, фильм снял Уэс Крэйвен, который подарил нам «Крик» и «Кошмар на улице Вязов». А у самой «Болотной твари» даже есть сиквел под торжественным названием «Возвращение болотной твари».

До того, как снять «Человека-паука» с Тоби Магуайром, режиссёр Сэм Рэйми занимался вот таким супергеройским кино. Вновь благородный учёный, вновь инцидент в лаборатории, только на этот раз учинённый бандитами. И вот, перед нами Даркмен! После инцидента он не чувствует боли, как Дэдпул, только играет его Лиам Нисон. В любом случае, бандитам точно несдобровать!

У фильма, кстати, есть два продолжения. Вообще, несколько фильмов из этой подборки умудрились вдохновить людей на создание сиквелов, хотя казалось бы!

Ещё один пародийный супергеройский фильм из 1990-х. После того, как была убита их бабушка, два брата решают начать бороться с преступностью, как их кумир Бэтмен, используя гениальное изобретение одного из них — пуленепробиваемый плащ.

Неудачливого уборщика в фитнес-клубе кидают в ведро с токсичными отходами, он мутирует и становится «монстром-героем».

Вряд ли такое описание может иметь фильм, ставший культовым, правда? Нет! «Токсичный мститель» реально обрёл культовый статус, несмотря на свою жестокость и откровенные сцены (а возможно, благодаря им), и получил аж три продолжения.

Итальянская попытка хайпануть на успехе «Супермена», «Близких контактов третьей степени» и «Звёздных войн». Самое печальное, что главный герой так и не превращается в пуму!

Студент-каратист становится обладателем инопланетной технологии, которая превращает его в «Гайвера» — суперсолдата, который пользуется новыми возможностями, чтобы спасти Землю от этих самых инопланетян. Наличие в фильме Марка Хэмилла говорит нам о том, что пришельцы прибыли из далёкой-далёкой галактики.

До «Стражей галактики» режиссёр Джеймс Ганн снял вот такое супергеройское кино со звездой «Офиса» Рэйном Уилсоном в главной роли (его героический псевдоним — Багряный Болт). Фильм не прославился практически ничем, кроме как сравнением с вышедшим годом ранее другим супергеройским фильмом «Пипец».

Роберт Таунзенд написал, срежиссировал и сыграл главную роль в комедийной фантастической пародии на «Супермена». Хотелось бы верить, что герой оказывается наделён сверхспособностями не потому, что в его грудь попадает метеорит, правда?

Но именно это и происходит.

Если вы давно не смотрели супергеройские фильмы ужасов, то милости просим! Но будьте осторожны, этот испанский фильм представляет собой сплэттер — поджанр ужастика, где сцены насилия и жестокости показаны с особым смакованием.

Нью-Йорк 1930-х был не для слабонервных: здесь бывший наркобарон, ставший на сторону добра и скрывающий лицо маской (хотя мы знаем, что это Алек Болдуин), противостоит не только преступному миру города, но и Шиван-Хану — последнему потомку Чингисхана.

Фильм о группе супергероев категории Б, чьи главные враги вовсе не суперзлодеи, а мелкие внутренние противоречия, которые мешают им жить как команде. В фильме практически нет демонстрации суперспособностей, так как, чтобы с кем-то сражаться, нужен супергеройский бюджет. А где его взять, если даже встреча с представителями компании, которая хочет изготовить фигурки ребят, заканчивается провалом?

Сюжет этого супергеройского мюзикла (!) с Аланом Аркином и Кристофером Ли походит на пиксаровскую «Суперсемейку»: главный герой Капитан Непобедимый вынужден уйти на пенсию, так как правительство США обвиняет его в том, что он якобы коммунист, постоянно нарушает воздушное пространство страны и вообще разгуливает на публике в нижнем белье. Герой спивается, но тут появляется суперзлодей Мистер Полночь, и правительство уже просит Непобедимого быстро пройти курс реабилитации и спасти мир.

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Метки: актеры   кино   роль   супергерой   съемка   факты   фильм   фото   
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8  комментариев
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17k
_Tango_ Час назад
А где Хранители Снайдера?
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8k
vasilykopkov Полминуты назад
А где Пипец?
PS Тень - вполне типичный супергерой, да и фильм неплохой.
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998
DESANT_MSK137 6 минут назад
Говард утка в свое время был отличный фильм.В меру юмор, и на тот момент экшен. Да отличается от нынешних фильмов,но и время было другое.Фильм смешной, и смотрится на ура, хоть и сейчас не вписывается в новые придуманные реалии,со всеми этими гендерными различиями.
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106
Артем Петухов 11 минут назад
Тень неплохой кстати фильмец для своего времени
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2k
Ивлар 57 минут назад
А если уж речь зашла о необычных супергероях, то где Ворон и Хранители? Да и Говард-утка, вполне себе хороший фильм, не понтяно почему он попал в эту подборку. То что Говард-утка фантастический фильм это да, комедийный, то же да, но вот относить его к супергеройским? Ну, такое себе...
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2k
Ивлар Час назад
Человек тьмы, классный фильм и зря автор пишет о нем с таким сарказмом. Когда этот фильм показывали в видеосалонах и по кабельному, о Дэдпуле никто и не знал в нашей стране. А тут вполне себе живой персонаж еще и со своей трагедией
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
из всего что здесь показали видел только "Гайвер" и "Тень" ну то что я их запомнил значит не совсем безнадежное кино у "гайвера" вроде было даже продолжение но его я не помню.
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