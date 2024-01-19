Как снимали фильм "Инопланетянин": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

1. Изначально, Стивен Спилберг задумывал снять более мрачную картину о пришельцах из космоса ,которые терроризировали фермера и его семью. Для написания сценария он привлек сценариста Джона Сейлза, но его сценарий оказался настолько мрачным, что Спилберг отказался от этой затеи.

2. Как известно, многие режиссеры и сценаристы придумывают свои новые проекты прямо во время съемок других своих фильмов. Также произошло и со Стивеном Спилбергом, который начал делать наработки для своего фильма "Инопланетянин" прямо во время перерыва между съемками фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".