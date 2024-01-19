Как снимали фильм "Инопланетянин": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

Трогательный фильм про дружбу детей и доброго пришельца мало кого остаил равнодушным.
1. Изначально, Стивен Спилберг задумывал снять более мрачную картину о пришельцах из космоса ,которые терроризировали фермера и его семью. Для написания сценария он привлек сценариста Джона Сейлза, но его сценарий оказался настолько мрачным, что Спилберг отказался от этой затеи.
2. Как известно, многие режиссеры и сценаристы придумывают свои новые проекты прямо во время съемок других своих фильмов. Также произошло и со Стивеном Спилбергом, который начал делать наработки для своего фильма "Инопланетянин" прямо во время перерыва между съемками фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
Как вы знаете, главную роль в этом фильме исполнил актер Харрисон Форд. И так удачно получилось, что на съемках фильма присутствовала его девушка (а в будущем и жена) Мелисса Мэтисон, которая являлась сценаристом (но не фильма про Индиану Джонса, а просто сценаристом). Спилберг предложил ей написать сценарий, основываясь на его идеях, на что Мелисса с радостью согласилась.
В итоге, сценарий получился настолько удачным, что сама Мелисса Мэтисон получила номинацию на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий в 1983 году. Но, к сожалению, заветная статуэтка досталась не ей, а Джону Брайли за сценарий к фильму "Ганди".
4. Сценарист Мелисса Мэтисон со всей серьезностью подошла к своей работе. Мы все привыкли, что инопланетяне - это враждебные существа, которые намереваются захватить мир, но здесь всё было иначе.
Мелисса общалась с различными детьми, чтобы узнать у них, каким по их мнению должен быть инопланетянин. И как оказалось, многие дети хотели, чтобы инопланетянин был добрым существом, мог исцелять и отгонять дурные сны. Такое видение инопланетян поразило сценариста до глубины души, и именно такой образ и лег в основу этого фильма.
4. Режиссер Стивен Спилберг хотел, чтобы зритель почувствовал, что он смотрит на мир глазами мальчика Элиота. Поэтому большинство сцен было отснято на уровне глаз ребенка.
5. Малышка Дрю Берримор пробовалась на одну из главных ролей для фильма "Полтергейст", который продюсировал Стивен Спилберг. На эту роль ее не взяли, но зато она успешно прошла пробы на роль Герти. Кстати, Стивен Спилберг является ее крестным отцом, но в фильм она попала не по блату. Если бы это было так, то она бы получила и роль в "Полтергейсте".
Более того, несмотря на свой юный возраст, Дрю отлично импровизировала, и некоторые из этих импровизаций попали в кадр.
6. Самого инопланетянина озвучивала известная актриса озвучания Пэт Уэлш, голос который был сильно севшим и хриплым из-за ее пристрастия к курению. Также, актриса озвучивала принцессу Лею в фильме "Звездные войны VI: Возвращение джедая", а точнее тот момент ,когда Лея была облачена в костюм охотника за головами Боушха.
Пэт Уэлш провела в студии звукозаписи всего один день и получила за свою работу 380 долларов. Нет, конечно, ее голос был не единственным для озвучки ET, но основным.
7. Кстати, еще о Харрисоне Форде. Оказывается, он даже сыграл небольшую роль в этом фильме, а именно роль директора школы, к которому привели Элиота за то, что он освободил подопытных лягушек.
Но в итоге Спилберг отказался от этой сцены и не стал вставлять ее в финальную версию фильма, так как посчитал, что это слишком незначительная роль для Харрисона Форда.
8. Всего инопланетянина ET сыграли трое актеров, которые привлекались для разных сцен. Но мне подробнее хотелось бы рассказать лишь об одном из них.
Наверняка, многие из вас помнят сцену на кухне, когда ET открыл холодильник и хлебнул пива. В тот момент в костюме инопланетянина находился 12-летний безногий мальчик Мэтью Де Меррит.
Стивен Спилберг увидел этого мальчика в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. К сожалению, мальчик родился без ног, но он научился передвигаться на своих руках, в том числе и в костюме ET. Он настолько хорошо натренировал свои руки, что не только на них передвигался, но и даже ездил на скейте, чем впечатлил и очаровал всю съемочную группу.
9. Лицо ET - это по сути смесь трех образов, а именно поэта Карла Сандбурга, Альберта Энштейна и мопса (собаки).
10. Как известно, подавляющее большинство фильмов снимаются не в хронологическом порядке. Но все же бывали некоторые исключения, например фильм "Гладиатор".
Фильм "Инопланетянин" также стал исключением. Спилберг намеренно снимал все сцены в хронологическом порядке, чтобы дети-актеры смогли привыкнуть друг к другу, а также привязаться к инопланетному существу. Поэтому, когда снималась финальная сцена, юные актеры действительно по сути прощались с дружелюбным пришельцем и друг с другом.
11. По сюжету Элиот оставляет для инопланетянина круглые шоколадные глазированные конфетки, чтобы тот шел по ним как по хлебным крошкам. Изначально планировалось, что это будут конфеты "M&M's", но знаменитая компания отказала киношникам в использовании своей продукции, так боссы посчитали, что уродливый пришелец, жующий их драже, лишь отпугнет потенциальных покупателей. Просто "гении", не иначе.
А вот компания "Hershey's", к которой затем обратились киношники, посчитали, что такая реклама пойдет их продукции только на пользу, поэтому разрешили использовать для съемок их конфеты "Reese's pieses", и не прогадали, так как после выхода фильма популярность этих конфет резко взлетела вверх.
12. Когда Генри Томас, сыгравший Элиота, пришел на прослушивание к Стивену Спилбергу, он решил обратиться к своим прошлым воспоминаниям, чтобы выдавить из себя эмоцию. А если быть точнее, он вспомнил о том, как умерла его любимая собака, из-за чего ему сразу стало грустно.
Актеры частенько вспоминают что-то болезненное, чтобы заплакать в кадре. Так, например, когда Патрику Суэйзи потребовалось заплакать в финальной сцене фильма "Приведение", он вспомнил о своем любимом отце, которого уже не было в живых.
13. На создание самого инопланетянина ET ушла довольно внушительная сумма, а именно 1 миллион долларов. И это при том, что бюджет всего фильма составлял чуть более 10 миллионов. Сам же инопланетянин был сделан из специальной резины, стекловолокна и конечно же электроники, которая находилась внутри него.
Всего же было создано три механических куклы, каждая из которых выполняла свои функции. А когда кукол задействовать было невозможно, подключали живых актеров.
14. При бюджете в 10,5 миллионов долларов фильм собрал просто нереальную кассу, а именно 792,9 миллионов, что стало колоссальным успехом. Более того, фильм "Инопланетянин" занимал первую строчку в списке самых кассовых фильмов аж 15 лет вплоть до 1997 года, пока не вышел фильм "Титаник".
Спилбергу даже предложили снять вторую часть фильма, но тот отказался от этой затеи, посчитав, что история является законченной, а сиквел лишь испортит оригинал. И я думаю, что это правильное решение.
Спилберг заявил, что создание сиквела было бы коммерчески оправданным, но не таким искренним как оригинал, ведь в оригинал создатели действительно вложили душу. А делать фильм про других детей, которые повстречались с инопланетянином было бы банально и глупо.
15. Фильм "Инопланетянин" получил 9 номинаций на премию "Оскар", но взял в итоге лишь 4 из них (только технические), а именно за лучшую музыку, лучший звук, лучший монтаж звуковых эффектов и лучшие визуальные эффекты.
16. Тот самый кадр Элиота, который летит на велосипеде вместе с ET на фоне Луны стал визитной карточкой фильма, а в последствии и логотипом кинокомпании "Amblin entertament", которая и снимала этот фильм.
17. Ту самую сцену, когда мама Элиота смотрит на игрушки своего сына, не замечая среди них инопланетянина, была предложена Робертом Земекисом, который незадолго до этого снял фильм "Кто подставил кролика Роджера". В последствии Стивен Спилберг станет продюсером фильма "Назад в будущее", который также поставил Роберт Земекис.
18. Стивен Спилберг решил сделать несколько отсылок на трилогию Джорджа Лукаса "Звездные войны". Так, например, у Элиота есть игрушки из этой франшизы, а на Хеллоуин главные герои встречают мальчика, который носит маску Йоды.
Кстати, музыку к "Инопланетянину" и "Звездным войнам" писал один и тот же композитор - Джон Уильямс.
Джордж Лукас не остался в долгу, и в фильме "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза" он поместил несколько инопланетян той же расы, что и ET из фильма "Инопланетянин."
19. Стивен Спилберг вложил в фильм и кусочек своей личной трагедии, ведь его родители тоже развелись (как и родители Элиота), когда тот был ребенком. И если сестры будущего режиссера остались с матерью, то будущий режиссер предпочел остаться с отцом.
Позже у юного Спилберга начались конфликты с его отцом, которые практически переросли во вражду. Отец не хотел, чтобы СТивен занимался кино и размещал дома съемочное оборудование, и итоге Спилберг съехал от отца. В последствии он жалел, что не остался с матерью. Именно поэтому Элиот после развода живет с мамой.
20. Джон Уильямс, создававший музыку к фильму, никак не мог придумать музыку для одной из сцен. Чтобы он не сочинял, это не ложилось на кадры. Тогда Стивен Спилберг сказал композитору, чтобы тот просто сочинил музыку, не думая о фильме, словно он сочиняет просто для себя. Уильямс последовал совету режиссеру и создал свою музыкальную композицию.
Сам же Спилберг уже подгонял сцену (переснимая и перемонтируя ее) под написанную Уильямсом мелодию. И все получилось просто великолепно. А я напомню, что Уильямс в итоге даже получил "Оскар" за свою музыкальную тему к фильму.
Источник:
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Как так то? Инопланетянин - 1982 г., Кролик Роджер - 1988.