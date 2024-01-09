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Американский боксёр по распоряжению Путина получил российское гражданство и стал Кевином Владимировичем

Американский боксёр по распоряжению Путина получил российское гражданство и стал Кевином Владимировичем

Автор:
09 января 2024 16:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   боксер   кевин джонсон   паспорт   российское гражданство   указ   
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Российские паспорта также получили: известный хоккеист, польский фермер и потомок Екатерины II.

Кевин Джонсон - американский боксёр тяжёлой весовой категории. На пике карьеры бился с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Владимиром Кличко, Дереком Чисора и Энди Руисом. На его счету 36 побед (20 из них нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.

Кстати, с Кличко он сражался в 2009-м за звание чемпиона, но проиграл. Хотя Кличко тогда считался самым мощным нокаутёром в мире и Джонсон продержался против него все 12 раундов.

В прошлом году Джонсон провёл в России несколько боёв, затем объявил, что теперь его зовут Кевин Владимирович.

Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович  в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский.

Также спортсмен подал документы на получение российского гражданства. Сегодня он его получил.

Заодно гражданином России стал канадский хоккеист Брендан Лайпсик - он выступает в КХЛ с 2020 года. 

Российским паспортом обзавёлся потомок императрицы Екатерины II Андрей Калагеорги.

И польский фермер, он сейчас трудится под Калининградом.

Еще российское гражданство получили: американский журналист Питер Лавелль, греческий фотограф Костас Асимис, британский фотограф Крейг Спикс и врач из Хорватии Мирелла Якупанец.

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Метки: Видео   боксер   кевин джонсон   паспорт   российское гражданство   указ   
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4  комментария
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439
danieldewitte 45 минут назад
Лица здоровых новых сограждан.
Как анти пример - нездоровые лица новых сограждан по ленте немного вниз.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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4k
workmen77 40 минут назад
Интересно, а ему вместе с паспортом вручили повестку, как другим мигрантам получившим гражданство?
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August

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