Американский боксёр по распоряжению Путина получил российское гражданство и стал Кевином Владимировичем

Российские паспорта также получили: известный хоккеист, польский фермер и потомок Екатерины II.
Кевин Джонсон - американский боксёр тяжёлой весовой категории. На пике карьеры бился с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Владимиром Кличко, Дереком Чисора и Энди Руисом. На его счету 36 побед (20 из них нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.
Кстати, с Кличко он сражался в 2009-м за звание чемпиона, но проиграл. Хотя Кличко тогда считался самым мощным нокаутёром в мире и Джонсон продержался против него все 12 раундов.
В прошлом году Джонсон провёл в России несколько боёв, затем объявил, что теперь его зовут Кевин Владимирович.
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Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский.
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Российским паспортом обзавёлся потомок императрицы Екатерины II Андрей Калагеорги.
Еще российское гражданство получили: американский журналист Питер Лавелль, греческий фотограф Костас Асимис, британский фотограф Крейг Спикс и врач из Хорватии Мирелла Якупанец.
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