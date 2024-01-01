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Пьяная блогерша сожгла российский паспорт и попала под проверку полиции

Пьяная блогерша сожгла российский паспорт и попала под проверку полиции

Автор:
01 января 2024 17:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   блогерша   брянск   паспорт   проверка   сожжение   хайп   
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Перфоманс в стиле певца Шарлота удался. Очевидно, девушку ждут и аналогичные последствия. С чем её и поздравляем.

Первый претендент на уголовное дело в новом году обнаружен в Брянске. Некая Евгения Хоффман, которую называют то местной блогершей, то экортницей, после кутежа в клубе на радость толпе и во имя хайпа сожгла свой паспорт. Весь процесс она транслировала в соцсети, как и находившиеся рядом с ней молодые люди.

Утром, немного протрезвев, но ещё не до конца осознав, чем ей грозит ночная эскапада, девушка попыталась оправдаться. Она написала, что сожгла документ только из-за "уродливой фотки" — других причин не было, "рашку" она очень любит.


Известно, что полиция по факту публикации в сети скандальных роликов уже начала проверку. Хофман грозит статья об осквернении государственных символов Российской Федерации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить девушку гражданства России и всех прав, которыми наделяется гражданин.


"Бывает такое у девушек — кукуха поехала из-за того, что им кажется, что они должны выглядеть на фотографии лучше, чем в жизни. Пусть лет 10 походит без паспорта со справкой, может там фото будет удачнее. Сжигание паспорта должно быть приравнено к отказу от гражданства и от всех прав, которыми наделяется гражданин России", — прокомментировал инцидент депутат.

Источник:

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Метки: Видео   блогерша   брянск   паспорт   проверка   сожжение   хайп   
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19  комментариев
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561
Dsident Час назад
Вот тут я с Милоновым согласен
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6k
Евгений Д 3 минуты назад
Смотрю слово блогер становится синонимом слов- "просто тупая"
И окружают ее судя по всему тоже обделенные мозгами людишки.
Никчемное, тупое блог-поколение,
не поколение а био-мусор
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230
Виктория 5 минут назад
Просто лишить ее гражданства мало, возможен вариант, что у нее их два. Необходимо отправить её в острог с отработкой большого штрафа личным трудом. Кроме того, также надо привлечь (к такой же ответственности) и пособников, что помогали ей с этим перфомансом - оператора и ассистентов.
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3k
владимир 6 минут назад
А мне даже не она интересна. Ну какой спрос с прости.. ....тки? А вот куча молодых здоровых моральных уродов с телефонами рядом это то чем следует заняться Брянскому военкомату проверить отдали ли эти граждане долг Родине.
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11k
kaboza 15 минут назад
даже конченая тварь после этого видео должна повесится, это похоже еще хуже...
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17k
Majul 17 минут назад
Идиотка, выслать нахер из страны. Зачем нам подобные животные
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391k
Алексей 21 минуту назад
а солянке писал уже. надо проверить и всех остальных кто рядом присутствовал и одобрительно орал
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38k
Алексей Полчаса назад
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58k
zloykoyot Полчаса назад
Даже не включая видео, по одной забитой татухами руке, виден уровень этой кукушки. О таких нехер даже писать, новость из разряда "на такой-то улице насрала ворона". Подобной плесени много и для них решение должно приниматься бысто и без шумихи. Сжёг/-ла паспорт? Что-нибудь попутно булькнул/-а? Суд, статья, наказание согласно кодекса. Который, кстати, неплохо бы пересмотреть, согласно веяниям эпохи.
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Скоро извинения посыпятся. Не обращать внимания и лишить гражданства! ну её нах, дуньку эту.
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−8
Александр 37 минут назад
а где у нас ничья земля? Лишить гражданства, в Антарктиду вывезти, и пускай идет на все 4 стороны, только не в "Рашку"
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380
Homefighter 48 минут назад
Не просто лишать гражданства, а вывозить (хрен с ним) за государственный счет на пункт перехода Государственной Границы, и... отпускать на волю
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15k
Александр 52 минуты назад
Нет паспорта - нет гражданства. Всю кодлу под белы рученьки и обратно в аул, овцам хвосты крутить. Одна овца есть на видео.
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16k
Kucher 53 минуты назад
Судя по фамилии она, возможно, ещё и гражданка "Земли обетованной". Пусть туда валит. Там девок под ружьё ставят официально. Съездит в Палестину, сравнит на своём опыте, где лучше и чей паспорт ей дороже.
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10k
MakDag 56 минут назад
К тем, кто находился рядом, тоже применить жесткие меры за соучастие.
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1k
Сергей 57 минут назад
выселить из страны...
пусть работает проституткой в европе
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23k
сеньор Леонсио 57 минут назад
Есть же всякие выработки, карьеры заброшенные. Можно туда выселять лиц лишенных российского гражданства, типа неприкосновенность личной жизни, и мы не интересуемся как там они друг друга ибут и едят с Шарлоткой!
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