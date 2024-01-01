Пьяная блогерша сожгла российский паспорт и попала под проверку полиции

Утром, немного протрезвев, но ещё не до конца осознав, чем ей грозит ночная эскапада, девушка попыталась оправдаться. Она написала, что сожгла документ только из-за "уродливой фотки" — других причин не было, "рашку" она очень любит.





Известно, что полиция по факту публикации в сети скандальных роликов уже начала проверку. Хофман грозит статья об осквернении государственных символов Российской Федерации.