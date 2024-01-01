Пьяная блогерша сожгла российский паспорт и попала под проверку полиции

Перфоманс в стиле певца Шарлота удался. Очевидно, девушку ждут и аналогичные последствия. С чем её и поздравляем.
Первый претендент на уголовное дело в новом году обнаружен в Брянске. Некая Евгения Хоффман, которую называют то местной блогершей, то экортницей, после кутежа в клубе на радость толпе и во имя хайпа сожгла свой паспорт. Весь процесс она транслировала в соцсети, как и находившиеся рядом с ней молодые люди.
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Утром, немного протрезвев, но ещё не до конца осознав, чем ей грозит ночная эскапада, девушка попыталась оправдаться. Она написала, что сожгла документ только из-за "уродливой фотки" — других причин не было, "рашку" она очень любит.
Известно, что полиция по факту публикации в сети скандальных роликов уже начала проверку. Хофман грозит статья об осквернении государственных символов Российской Федерации.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить девушку гражданства России и всех прав, которыми наделяется гражданин.
"Бывает такое у девушек — кукуха поехала из-за того, что им кажется, что они должны выглядеть на фотографии лучше, чем в жизни. Пусть лет 10 походит без паспорта со справкой, может там фото будет удачнее. Сжигание паспорта должно быть приравнено к отказу от гражданства и от всех прав, которыми наделяется гражданин России", — прокомментировал инцидент депутат.
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И окружают ее судя по всему тоже обделенные мозгами людишки.
Никчемное, тупое блог-поколение,
не поколение а био-мусор
пусть работает проституткой в европе