Боксёр: порода собак, покорившая сердца

Эта тенденция сохранилась и сегодня — в последние годы животинки стабильно держат верхние позиции рейтингов самых популярных пород. И не просто так, ведь завести одну такую собаку — значит обеспечить себя позитивом и энергией лет на 12 вперёд. Боксёры отлично ладят со всеми домочадцами, детьми и, при должной дрессировке, с другими животными.

Проблем с боксёрами обычно довольно мало. Особенно, если грамотно подойти к воспитанию щенка. Собаки готовы и рады учиться — проживание в комфортабельной квартире не вычеркнет века преданной службы. К тому же боксёры не предрасположены к куче наследственных заболеваний. Бич породы — болезни сердца и онкология, но обойти проблемы можно на этапе выбора щенка, ознакомившись с генетическими тестами родителей.