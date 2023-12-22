Боксёр: порода собак, покорившая сердца

Внешность боксеров воплощает собой силу и воинственную мощь. Однако на деле псы являются добрейшими и ласковыми созданиями, которые пользуются любой возможностью, чтобы находиться рядом с хозяином.
Купить щенка боксёра — значит завести дома персонального тренера, комика, охранника, сторожа, няньку и компаньона в одной шерстяной морде лица. Эти собаки настолько универсальные и пластичные, что сегодня их знают и любят во всём мире.
Боксёры — это потомки старой породы древних немецких охотничьих мастифов — булленбейсеров. Вся их анатомия была заточена для бесстрашного броска на крупного и опасного зверя: медведя, кабана, оленя или быка. Главной целью псов было удержание цели до прибытия охотника. Неважно, какой ценой. Широкая мощная челюсть и большие зубы помогали сделать крепкую хватку, а вздёрнутый нос позволял не задохнуться во время укуса.
Но такими, как сейчас, животины стали спустя 300 лет усердной селекционной работы. Первые шаги в создании современной породы сделали немецкие кинологи в 19 веке. Они поставили перед собой цель — создать идеальную военную собаку. Плоды их деятельности успешно служили во время Первой мировой войны не только как полисдоги, но и как разведчики, сапёры, связисты и конвоиры. А после Второй мировой боксёры стали любимцами не только в Европе, но и в СССР с Америкой.
Более-менее однородное поголовье кинологи всего мира вывели ближе к 2000-м годам. Параллельно с этим увеличилось и количество породистых собак, отчего щенки стали продаваться не только в «служебные и рабочие» руки, но и просто так, в качестве домашних любимцев. Тогда-то все и рассмотрели другую сторону боксёров — весёлую, активную, игривую и дружелюбную. Барбосов стали куда охотнее заводить просто так, для души.
Эта тенденция сохранилась и сегодня — в последние годы животинки стабильно держат верхние позиции рейтингов самых популярных пород. И не просто так, ведь завести одну такую собаку — значит обеспечить себя позитивом и энергией лет на 12 вперёд. Боксёры отлично ладят со всеми домочадцами, детьми и, при должной дрессировке, с другими животными.
Проблем с боксёрами обычно довольно мало. Особенно, если грамотно подойти к воспитанию щенка. Собаки готовы и рады учиться — проживание в комфортабельной квартире не вычеркнет века преданной службы. К тому же боксёры не предрасположены к куче наследственных заболеваний. Бич породы — болезни сердца и онкология, но обойти проблемы можно на этапе выбора щенка, ознакомившись с генетическими тестами родителей.
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