В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции

КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС.

39-летний Олег Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей. Девушка вызвала полицейских, и те доставили мужчину в отдел. На Олега был составлен протокол по мелкому хулиганству, и ему светило несколько суток ареста.

Такой ход событий не очень устраивал Глухова, и у него созрел план. Мужчина попросился в туалет, и, когда 23-летний сержант открыл клетку, задержанный напал на него.