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В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции

В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции

Автор:
06 января 2024 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Киров   боксёр   инцидент   нападение   полиция   
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Мужчина атаковал сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции в Кирове. Инцидент попал на видео.

КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС.

39-летний Олег Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей. Девушка вызвала полицейских, и те доставили мужчину в отдел. На Олега был составлен протокол по мелкому хулиганству, и ему светило несколько суток ареста.

Такой ход событий не очень устраивал Глухова, и у него созрел план. Мужчина попросился в туалет, и, когда 23-летний сержант открыл клетку, задержанный напал на него.

Драка почти сразу перешла в партер и развивалась с переменным успехом. В какой-то момент казалось, что полицейский перехватил инициативу, но Глухову удалось вырваться и убежать из дежурной части.

Правда, на свободе он пробыл не очень долго — спустя полчаса после побега Глухов был задержан в одном из подъездов недалеко от отдела.

Теперь мужчине светит не только 15 суток ареста, но и несколько лет колонии за нападение на полицейского — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   Киров   боксёр   инцидент   нападение   полиция   
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17  комментариев
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14k
кот базилий Час назад
Молодец сержант, а этот просто дурак.Теперь сухари сушить.
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11k
Фомич 6 минут назад
Теперь 5 Новых годов мимо вместо одного!
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250
Александр Портениер 10 минут назад
Брат Кличко ??
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12k
El Niño 10 минут назад
И все-таки у боксеров с головным ганглием не все в порядке…
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10k
Сергей 10 минут назад
Как "встретил" новый год, так ближайшие лет десять и проведёт. Фееричный дол&@б, жалко только что статья по которой пойдёт в воровских кругах в авторитете. Сержанту здоровья, и дослужиться до полковника, молодец парень.
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2k
Максим Макашев 12 минут назад
"...- эй ты! У тебя какой срок был?
- адын год...
-теперь ещё три припаяют..."
(С) "Джентльмены удачи"
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10k
jnkbxybr 15 минут назад
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30k
Ваня 20 минут назад
очередной пример - как поднять себе статью с ровного пола...
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25k
MrGod Полчаса назад
Идеальный план)
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24k
Валерий Полчаса назад
Болел за мента!
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19k
Роберт Шекли Полчаса назад
На 8-10 лет можно закрывать с чистой совестью, а там и продлить, если надо
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110
Чубака Полчаса назад
Феерично, по мелкой хулиганке отсидел бы 5-10 суток.

С другой стороны , теперь долго сможет кушать за счет государства.
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4k
OLDer 41 минуту назад
Надо воткнуть утырку по полной!
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5k
foggen2 53 минуты назад
А сержант умеет постоять за себя!В спарринге не просто с придурком,а с придурком КМС повёл себя вполне технично.
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5k
Григорий 55 минут назад
бокс и интеллект никогда рядом не ходят.
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37k
albedo Час назад
Вроде должен был протрезветь.
Вот они потомки яжематерей 90-х.
На пустом месте статью поднял.
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