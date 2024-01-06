В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции

Мужчина атаковал сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции в Кирове. Инцидент попал на видео.
КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС.
39-летний Олег Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей. Девушка вызвала полицейских, и те доставили мужчину в отдел. На Олега был составлен протокол по мелкому хулиганству, и ему светило несколько суток ареста.
Такой ход событий не очень устраивал Глухова, и у него созрел план. Мужчина попросился в туалет, и, когда 23-летний сержант открыл клетку, задержанный напал на него.
Драка почти сразу перешла в партер и развивалась с переменным успехом. В какой-то момент казалось, что полицейский перехватил инициативу, но Глухову удалось вырваться и убежать из дежурной части.
Правда, на свободе он пробыл не очень долго — спустя полчаса после побега Глухов был задержан в одном из подъездов недалеко от отдела.
Теперь мужчине светит не только 15 суток ареста, но и несколько лет колонии за нападение на полицейского — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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- адын год...
-теперь ещё три припаяют..."
(С) "Джентльмены удачи"
С другой стороны , теперь долго сможет кушать за счет государства.
Вот они потомки яжематерей 90-х.
На пустом месте статью поднял.