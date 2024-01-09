Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным

«Мал золотник, да дорог». Именно так, с помощью народной мудрости можно охарактеризовать стиль жизни и деятельности этого персонажа.
Точных сведений о месте и дате рождения Виктора Аденауэра не сохранилось. Предположительно этот герой родился в Одессе, а объявился в Петербурге примерно в 1910 году.
Прозвище «Аденауэр» парень получил за сходство с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Оно касалось только лица, поскольку до статного немца ростом 185 сантиметров Витёк не дотягивал очень и очень много. По той простой причине, что родился уникумом: дорос всего до 54 сантиметров при весе 4 килограмма. Строго говоря, он не был ни карликом, ни лилипутом, поскольку все стандартные пропорции тела были сохранены, только многократно уменьшены. При этом других проблем со здоровьем у него не было.
Воровскую карьеру Виктор начал с форточника, что логично с учётом роста. Но быстро пошёл в гору и фактически превратился в универсала. Подельники оставляли его в перспективных в плане наживы местах, подвешивая в магазине внутри пальто или пряча внутри молочного бидона. Витьке-шкоднику даже доводилось дожидаться товарищей внутри говяжьей туши, чтобы открыть засовы и впустить остальных бандитов.
Использовали коротышку и для завлечения и отвлечения, а также сбора информации. Мужчина, пользуясь артистическими данными, собирал во дворах вокруг себя детвору, шутил, травил байки, а между делом расспрашивал о том, кто где живёт, когда родители возвращаются с работы. Полученные сведения передавал дальше.
Беспроигрышным способом наживы с Виктором в виде наживки выступала сценка «Потерянный ребёнок». Карлика оставляли в детской коляске в людном месте. Вокруг плачущего малыша собиралась толпа, начиная судить да рядить, звать ли милицию, или попытаться отыскать родителей своими силами.
В этот момент «малыш» снимал шапку, выплёвывал соску и закуривал папиросу. А потом грубым басом начинал травить непристойные байки и ругаться матом. Пока шокированный народ наблюдал за действом, подельники Витьки в толпе спокойно освобождали содержимое их кошельков, бумажников и сумок от всего ненужного.
Витьке было всё равно, на кого работать. Но за право использования уникума между бандитами разгорались нешуточные разборки. В итоге даже пришлось сформировать своего рода регламент, по которому коротышка переходил от одной банды к другой по графику.
Ходили слухи, что Аденауэр обладал выдающимся мужским достоинством. Так это было в действительности, или половой орган просто казался огромным на фоне крошечного роста – неизвестно. Но любовниц у бандита было в избытке. Чем дамы руководствовались? Возможно, ими двигало любопытство. Но более вероятная причина повышенного интереса к Виктору – деньги. Поскольку зарабатывал на своих делишках Школьник немало, а тратил деньги только на выпивку, курево, еду и женщин.
На вредных привычках уникум и погорел: уснул после обильного возлияния с сигарой, искра от которой и стала причиной пожара. Похоронили Витьку в соответствии с воровскими почестями, а в знак уважения вплоть до 9-го дня у воровского сообщества были под запретом грабежи и кражи.
Фото этого персонажа не сохранилось, но в экспозиции Петербургского музея восковых фигур имеется его фигура.
Источник:
- Эмили Мари Бушо и её талия, определившая судьбу
- Контрастная пара и настоящая любовь
- Изящество юмора, героинь и их форм Сары-Джейн Сзикоры
- Банда женщин в розовых сари держит в страхе мужчин в Индии
- Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй
Стоит коляска, внутри младенец, громко ругается - йопанный в рот, соска упала, поднять некому!
Мимо идёт взрослый, укоризненно качает головой - такой маленький, а материшься, как сапожник!
Младенец - прости, мужик! Х-ню спорол!
Данги умер 2015 г. дожив до 76 лет. Его рост был менее 55 см, а вес всего 14,5 кг.