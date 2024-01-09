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Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным

Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным

Автор:
09 января 2024 16:08
Сообщество : Истории
Метки: Витька Школьник   Конрад Аденауэр   банда   вор   кличка   рост   уникум   фигура   форточник   
2196
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«Мал золотник, да дорог». Именно так, с помощью народной мудрости можно охарактеризовать стиль жизни и деятельности этого персонажа.

Точных сведений о месте и дате рождения Виктора Аденауэра не сохранилось. Предположительно этот герой родился в Одессе, а объявился в Петербурге примерно в 1910 году.

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Прозвище «Аденауэр» парень получил за сходство с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Оно касалось только лица, поскольку до статного немца ростом 185 сантиметров Витёк не дотягивал очень и очень много. По той простой причине, что родился уникумом: дорос всего до 54 сантиметров при весе 4 килограмма. Строго говоря, он не был ни карликом, ни лилипутом, поскольку все стандартные пропорции тела были сохранены, только многократно уменьшены. При этом других проблем со здоровьем у него не было.

Воровскую карьеру Виктор начал с форточника, что логично с учётом роста. Но быстро пошёл в гору и фактически превратился в универсала. Подельники оставляли его в перспективных в плане наживы местах, подвешивая в магазине внутри пальто или пряча внутри молочного бидона. Витьке-шкоднику даже доводилось дожидаться товарищей внутри говяжьей туши, чтобы открыть засовы и впустить остальных бандитов.

Использовали коротышку и для завлечения и отвлечения, а также сбора информации. Мужчина, пользуясь артистическими данными, собирал во дворах вокруг себя детвору, шутил, травил байки, а между делом расспрашивал о том, кто где живёт, когда родители возвращаются с работы. Полученные сведения передавал дальше.

Беспроигрышным способом наживы с Виктором в виде наживки выступала сценка «Потерянный ребёнок». Карлика оставляли в детской коляске в людном месте. Вокруг плачущего малыша собиралась толпа, начиная судить да рядить, звать ли милицию, или попытаться отыскать родителей своими  силами.

В этот момент «малыш» снимал шапку, выплёвывал соску и закуривал папиросу. А потом грубым басом начинал травить непристойные байки и ругаться матом. Пока шокированный народ наблюдал за действом, подельники Витьки в толпе спокойно освобождали содержимое их кошельков, бумажников и сумок от всего ненужного.

Витьке было всё равно, на кого работать. Но за право использования уникума между бандитами разгорались нешуточные разборки. В итоге даже пришлось сформировать своего рода регламент, по которому коротышка переходил от одной банды к другой по графику.

Ходили слухи, что Аденауэр обладал выдающимся мужским достоинством. Так это было в действительности, или половой орган просто казался огромным на фоне крошечного роста – неизвестно. Но любовниц у бандита было в избытке. Чем дамы руководствовались? Возможно, ими двигало любопытство. Но более вероятная причина повышенного интереса к Виктору – деньги. Поскольку зарабатывал на своих делишках Школьник немало, а тратил деньги только на выпивку, курево, еду и женщин.

На вредных привычках уникум и погорел: уснул после обильного возлияния с сигарой, искра от которой и стала причиной пожара. Похоронили Витьку в соответствии с воровскими почестями, а в знак уважения вплоть до 9-го дня у воровского сообщества были под запретом грабежи и кражи.

Фото этого персонажа не сохранилось, но в экспозиции Петербургского музея восковых фигур имеется его фигура.

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Метки: Витька Школьник   Конрад Аденауэр   банда   вор   кличка   рост   уникум   фигура   форточник   
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78k
Viktor 2 часа назад
Так школьник или шкодник?

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5k
Crechet 2 минуты назад
Бред какой-то. 54 см 4 кг - это размеры новорожденного, Пропорции тела очень далеки от обычных многократно уменьшенных. Городская байка воплощенная в восковой статуе.
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1k
дмитрий викторович 7 минут назад
Чем руководствовались женщины? Очевидно материнским инстинктом.)))
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15k
Antique computer Час назад
Я раньше думал/, что байка про матерящегося в коляске младенца - просто байка.

Стоит коляска, внутри младенец, громко ругается - йопанный в рот, соска упала, поднять некому!

Мимо идёт взрослый, укоризненно качает головой - такой маленький, а материшься, как сапожник!

Младенец - прости, мужик! Х-ню спорол!
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13k
Андрей А Час назад
Самым маленьким человеком, жившим когда-либо на планете, являлся житель Непала, по имени Чандра Бахадур Данги.
Данги умер 2015 г. дожив до 76 лет. Его рост был менее 55 см, а вес всего 14,5 кг.
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42k
Сергей 2 часа назад
Gatsby колись- всё таки школьник или шкодник?
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Gatsby

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