Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным

Использовали коротышку и для завлечения и отвлечения, а также сбора информации. Мужчина, пользуясь артистическими данными, собирал во дворах вокруг себя детвору, шутил, травил байки, а между делом расспрашивал о том, кто где живёт, когда родители возвращаются с работы. Полученные сведения передавал дальше.

Беспроигрышным способом наживы с Виктором в виде наживки выступала сценка «Потерянный ребёнок». Карлика оставляли в детской коляске в людном месте. Вокруг плачущего малыша собиралась толпа, начиная судить да рядить, звать ли милицию, или попытаться отыскать родителей своими силами.