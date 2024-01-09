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Банда женщин в розовых сари держит в страхе мужчин в Индии

Банда женщин в розовых сари держит в страхе мужчин в Индии

Автор:
09 января 2024 08:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Банда Гулаби   Индия   банда   в мире   женщины   розовое сари   факты   фото   
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В Индии есть объединение женщин «Банда Гулаби», которая защищает женщин в криминальных районах, борется за их правда и вообще делает все, что не особо нравится консервативным мужчинам. Но что те могут поделать, ведь у женщин – палки!

А еще них есть униформа – розовые сари. Если завидишь вдали банду женщин в розовом сари, будь готов, сейчас… чьи-то права будут защищены.

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270000 тысяч, потому что это крупная организация, в которую вступают женщины по всей стране. Но при этом работают ее члены далеко не только официальными способами, а борются за право дело самым что ни на есть насилием.

У них даже помимо розового сари еще в качестве униформы палки-лати. Это такие длинные палки из бамбука, иногда с колпачками на концах для крепости.

Кого могут побить? Пройтись маршем по улице, на которой в последнее время часто приставали к девушкам. Зайти в общественный туалет показательно, где опять же нередко пристают к женщинам.

Чаще всего они выходят на протесты и шествия, когда случается вопиющие преступление против женщин. Например, изнасилования, которые нередко случаются в провинциях, но полиция не спешит искать преступников.

Статистика может вас шокировать, но с домашним насилием в Индии все еще сталкивается ДВЕ ТРЕТИ женщин.

Лидер Банды в розовом сари тоже женщина, 50-летняя Сампат Пал Деви, основала это движение просто как собрание женщин-соседок по защите девушек в своем поселении. Но постепенно оно разрослось по стране, как пожар.

Сама Пал Деви сполна вкусила тяжелой женской доли в Индии. Она из низшей касты, потому образования ей не дали, а в 12 лет выдали замуж за взрослого мужчину – продавца мороженого. И тот бил ее на протяжении всего брака, но что могла сделать девочка-ребенок?

Когда она стала старше, мудрее, она решила, что никто не должен испытывать то же самое, что и она. Но как-то она выдала грустную мысль, что раньше пыталась разговаривать и увещевать мужчин, стыдила их. Но они не знали стыда, а вот палка – сработала.

Это хулиганство?

Определенно да. Потому что против банды уже выдвигали обвинения в нападении на чиновниках и учинении беспорядков. Но в обиду их не дают, местные не сдают девушек властям, потому что если убрать банду с улицы, отвечать за порядок будет некому.

Ведь банда в розовом сари появилась как раз потому что защиты и порядка от властей не дождешься.

Забавно, что в Индии права женщин защищает банда хулиганок. Но это прекрасный пример самоорганизации, а еще готовности общества меняться уже и уходить поскорее от варварских традиций.

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Метки: Банда Гулаби   Индия   банда   в мире   женщины   розовое сари   факты   фото   
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2  комментария
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4k
Горожанин 2 часа назад
- Сделай это сам.
- Но почему?
- У меня палки!..
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АнтонПолднев 2 часа назад
Ни одного более менее молодого лица. Одни бабки.
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