Банда женщин в розовых сари держит в страхе мужчин в Индии

270000 тысяч, потому что это крупная организация, в которую вступают женщины по всей стране. Но при этом работают ее члены далеко не только официальными способами, а борются за право дело самым что ни на есть насилием.

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