Китайский великан Чанг

Средний рост азиатов, в частности китайцев, варьируется от 165 до 170 сантиметров. То есть ребята они не особенно высокие. Но в истории был один персонаж, росту и стати которого позавидует любой богатырь.
В различных источниках мужчина упоминается как Чанг Ю Синг. Настоящее имя гиганта Чанг Ву Гоу, родился он в Фушоу, Китай, в 1845 году и, прежде чем предстать перед принцем и принцессой Уэльскими по их просьбе в 1864 году, почти восьмифутовый гигант (рост мужчины составлял 2,44 метра) был наиболее известен тем, что радовал императора Китая в качестве его придворного.
Неизвестно, почему Чанг решил покинуть императорский двор и посетить Англию, но, возможно, он знал, что, демонстрируя свой удивительный рост, можно очень неплохо заработать. Во время его визита в Англию приём, оказанный Чангу, превзошёл любые даже самые смелые ожидания. Буквально тысячи любопытных посетителей выстраивались в очереди, чтобы заплатить и увидеть, как экзотический гигант говорит и демонстрирует традиционную китайскую одежду и этикет. Спрос был настолько велик, что то, что изначально планировалось как кратковременный визит, в итоге вылилось в двухлетнее турне по Британии.
В последующие годы Чанг гастролировал по Европе с различными менеджерами. Часто он выставлялся сам по себе, как одиночный артист, а иногда его ставили в пару с карликом, чтобы подчеркнуть грандиозные пропорции. Во время своих путешествий Чанг проявил себя не просто как человек, единственным уникальным достоинством которого был рост, а ещё и как умница-интеллектуал. Он научился говорить на нескольких языках, включая английский, немецкий и французский, и полюбил литературу. Во время выступлений в пределах досягаемости великана практически всегда находилась какая-нибудь книга.
В 1881 году П. Т. Барнум заключил контракт с Чангом для своего «Величайшего шоу на Земле». При зарплате в 600 долларов в неделю Чанг был одним из самых высокооплачиваемых артистов своего времени и доказал, что стоит каждого пенни. Несмотря на то, что в паре с Чангом выступала скромная китаянка по имени Кинг-Фу, нанятая для роли его невесты, поклонницы упорно добивались китайского гиганта.
Ухаживания были настолько упорными и интенсивными, что Чанг был вынужден говорить о своей открытости к отношениям почти в каждом интервью, которое он давал. Поскольку тема личной жизни всегда была одним из первых вопросов, которые задавали репортёры.
Чанг, конечно же, в конце концов, был сражён наповал. Находясь в Австралии, он познакомился с девушкой из Ливерпуля по имени Кэтрин Сантли и без ума влюбился в Кэт за красоту, честность и характер. Они поженились, супруга родила двух сыновей. Некоторое время семья жила в Китае, после чего Чанг переехал в Борнмут, Англия.
Уйдя с большой сцены, Чанг купил виллу на Сауткот-роуд, где открыл чайный домик. Там он выставил свои многочисленные восточные диковинки и общался с горожанами.
Поклонники и посетители уважали великана за его характер и доброту. Чанг наслаждался тихой жизнью до тех пор, пока в 1893 году неожиданно не скончалась его любимая жена.
Спустя четыре месяца Чанг умер от разрыва сердца: большое сердце доброго великана не выдержало разлуки с любимой.
Его похороны прошли тихо, как он и хотел. 50 самых близких друзей собрались вокруг дубового гроба, чтобы отдать дань уважения доброму великану. Один из них подвел итог, максимально точно описав своего друга Чанга как «нежного гиганта, гиганта гигантов, огромного роста, но с добрейшей натурой и сердцем истинным и нежным».
Источник:
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Хочется оценить разницу в росте...