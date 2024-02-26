Китайский великан Чанг

Чанг, конечно же, в конце концов, был сражён наповал. Находясь в Австралии, он познакомился с девушкой из Ливерпуля по имени Кэтрин Сантли и без ума влюбился в Кэт за красоту, честность и характер. Они поженились, супруга родила двух сыновей. Некоторое время семья жила в Китае, после чего Чанг переехал в Борнмут, Англия.

Уйдя с большой сцены, Чанг купил виллу на Сауткот-роуд, где открыл чайный домик. Там он выставил свои многочисленные восточные диковинки и общался с горожанами.

Поклонники и посетители уважали великана за его характер и доброту. Чанг наслаждался тихой жизнью до тех пор, пока в 1893 году неожиданно не скончалась его любимая жена.

Спустя четыре месяца Чанг умер от разрыва сердца: большое сердце доброго великана не выдержало разлуки с любимой.